NIEUWS GEMIST? Cafébaas redde 19-jarige die onder stroom kwam te staan • Vrouw wint ruim 250.000 euro

VLUCHTENDE JONGEN (17) UIT HARREVELD OVERLEED BIJ ONGELUK MET SPOOKRIJDER | De inzittenden van de spookrijdende auto van het fatale ongeluk op de A16 bij Prinsenbeek (Noord-Brabant) waren mogelijk betrokken bij een schietpartij in Roosendaal. Agenten achtervolgden de Seat, maar staakten die toen het te gevaarlijk werd. Bij een aanrijding zijn vannacht drie doden gevallen. ,,Het ging razendsnel”, vertellen hevig geschrokken getuigen.

CAFÉBAAS REDDE 19-JARIGE DIE ONDER STROOM KWAM TE STAAN BIJ BETUWEROUTE | De man die zondag onder stroom kwam te staan op de Betuweroute, wilde daar graffiti spuiten. Dat zegt Bas Nab, uitbater van café de Viersprong in Valburg. Hij reanimeerde het slachtoffer, een 19-jarige Arnhemmer, nadat hij door vrienden naar zijn café werd gebracht.

VROUW WINT RUIM 250.000 EURO IN HOLLAND CASINO NIJMEGEN | Een vrouw heeft zondagavond de jackpot gewonnen in Holland Casino Nijmegen. De vrouw ging naar huis met 259.042 euro en 10 cent. Ze won de prijs toen ze voor de tweede keer één euro inzette op een speelautomaat. ,,Geld maakt niet gelukkig,” zei de vrouw die anoniem wil blijven.

Volledig scherm Marcel Borst en Ruud Endenburg © Jean-Pierre Jans

RUUD SCHRIKT VAN KOSTEN PERSONAL TRAINER: ‘90 EURO PER UUR’| Als je je hobby’s goedkoop houdt, kun je businessclass naar Bali, weten Marcel en Ruud. ‘En we hebben luxueus de wc verbouwd.’ Lees het hele verhaal van Marcel en Ruud in de rubriek: ‘Tussen Geld en Geluk’.

FIETSER AANGEREDEN DOOR VRACHTWAGEN IN EDE | Een fietsster is maandagmiddag aangereden door een vrachtwagen in Ede. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

VERDACHTE (37) PINDE MET DOORGEKNIPTE BANKPASJES | Een 37-jarige verdachte zonder vaste woonplek zat in een heel moeilijke periode, in 2019 en 2020. Om aan geld te komen pinde hij voor een vriend geld met doorgeknipte en weer aan elkaar geplakte bankpasjes.

VRACHTWAGEN KANTELT OP DE N18 | De N18 tussen Enschede en Varsseveld was vandaag geruime tijd in beide richtingen afgesloten door een ernstig ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig lag ondersteboven op de weg bij Haaksbergen. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij het ongeval is er diesel op de weg gekomen én de vangrail is flink beschadigd, zo meldt de ANWB.

HELENA’S ZOON PEPIJN STAPTE UIT HET LEVEN | Haar zoon Pepijn (22) sterft helemaal alleen. Zijn laatste woorden kriebelt hij doelbewust op een piepklein briefje. Dat staat ingelijst in de kast bij Helena Dousis. Zijn moeder. Ze helpt nu jongeren die net als Pepijn de grip op hun leven verloren. ,,Zij leren opnieuw om te leven.’’

Denk jij aan zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of de chat.

DOORBRAAK DANKZIJ HOLOGRAM: MAN (52) OPGEPAKT VOOR VERKRACHTING | De unieke inzet van een levensecht hologram in een dik twaalf jaar oude verkrachtingszaak in Schiedam en Vlaardingen heeft maandagochtend geleid tot een aanhouding. Er is een dna-match: een 52-jarige Schiedammer die vrijwillig dna afstond wordt verdacht van het seksueel misbruiken van tienermeisjes in een kelderbox in 2010.

Volledig scherm Moeder Jolanda en dochter Britt © Eveline van Elk

MOEDER EN DOCHTER OVERLEVEN FRONTALE BOTSING IN ALFORST | Ze kunnen het zware auto-ongeluk op nieuwjaarsdag gelukkig navertellen. Jolanda van Loon (53) en haar 22-jarige dochter Britt uit Megen botsten frontaal op een tegenligger bij het dorpje Altforst in het Land van Maas en Waal. Ze liggen naast elkaar in twee ziekenhuisbedden in de woonkamer. ,,Ik dacht dat ik doormidden was.”

HANS KON ZIJN OGEN NIET GELOVEN: REKENT ENECO 9 EURO OM HET TERMIJNBEDRAG TE WIJZIGEN? | Moet je bij Eneco werkelijk betalen voor het wijzigen van je termijnbedrag? Hans ter Steeg uit Doesburg kon zijn ogen niet geloven toen hij het maandbedrag dat Eneco had voorgesteld voor zijn energiekosten met een euro had verhoogd. ‘Tussentijdse aanpassing termijnbedrag 9 euro’ stond er. ,,Hoe gek wil je het hebben?”

GEVANGEN IN JE EIGEN FLAT, DE LIFT WERKT NIET | Tientallen hulpbehoevende ouderen in Boxmeer zitten tot hun grote teleurstelling voorlopig ‘gevangen’ in hun eigen huis. De lift in hun appartementencomplex Musette is al een week stuk. Traplopen is geen optie. ‘Dit is niet voor het eerst dat de lift kapot is’, klinkt het boos. ‘Ze zeggen dat een nieuwe ketting uit het Midden-Oosten moet komen.’

BERTINE BEGINT MASSAGESALON IN DE SLAAPKAMER VAN OVERLEDEN ZOON | Op een bijzondere plek startte Bertine Welberg (55) haar eigen praktijk als sport- en wellnessmasseur. Namelijk in de omgetoverde slaapkamer van haar in 2017 op 19-jarige leeftijd overleden zoon, Niels Dijkhuis. Hij had kanker.

VOETBALPODCAST KAPPEN EN DRAAIEN | Vitesse moet deze winter nog steeds shoppen met een lege portemonnee, Tannane wordt veel te veel met fluwelen handschoenen benaderd en waarom kan De Graafschap niet altijd op een behoorlijk niveau presteren? Luister hier de podcast.

