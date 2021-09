Nieuws gemist? Campagne met ‘echte lichamen van pas bevallen vrouwen’ en homo’s voeren actie voor seksplek A15

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 17 september.

Delen per e-mail

Hé, wat zwemt daar nou? Tijdens het vissen ziet Remko (34) ineens een zeehond in de WaalEen hobbyvisser uit Haaften zag woensdag tijdens een avondje vissen ineens een groot beest zwemmen in een uiterwaard van de Waal. Een zeehond, zo bleek toen hij wat dichterbij kwam. Hoe bijzonder is het dat zo’n dier zich op die plek laat zien?

Paardentrainer (41) had seks met zijn 13-jarige pupil tijdens logeerpartijtjes: ‘Ik walg er zelf ook van.’ Een 41-jarige paardentrainer uit Opheusden hangt twee jaar celstraf boven het hoofd vanwege ontucht met een 13-jarige pupil. Bij de rechtbank in Zutphen vertelde hij te walgen van zichzelf, maar de officier van justitie zei niettemin te vrezen dat de man zonder intensieve begeleiding in herhaling zal vallen.

Volledig scherm In Almelo vond een incident plaats met een man met een kruisboog. De politie heeft daarbij geschoten © Hoofdfoto: News United. Inzet: Twitter Mark Mensink @IntoBits

Twee doden bij kruisboog-incident in Almelo. Bij een steekincident in Almelo zijn vrijdagmorgen twee mensen gedood. Ook raakten twee personen gewond, waaronder de vermoedelijke dader. Hij liep de verwondingen op bij zijn aanhouding, waarbij de politie schoten loste. De man schoot voor zijn aanhouding ook met een kruisboog vanaf zijn balkon in de flat aan de Steynstraat, een zijstraat van de Schoolstraat.

Krachtige mediacampagne toont echte lichamen van pas bevallen vrouwen. In de media en online zien we niet vaak realistische beelden van pas bevallen vrouwen, vindt het Australische menstruatieondergoedmerk Modibodi. Daarom lanceert het samen met stockbeeldenbedrijf Getty Images een campagne die het moederschap in al zijn facetten en echte lichamen van pas bevallen vrouwen wil tonen. Het merk nodigt ouders ook uit om op sociale media hun eigen foto’s te plaatsen met de hashtag #PostpartumUnfiltered.

Een verklikte kus leidt tot een levensbedreigende steekpartij: ‘Als Turken komen om te praten, bedoelen ze vaak wat anders’. Een bloedige vechtpartij, die dodelijk had kunnen eindigen op het doorgaans zo vredige station van Zevenaar. Met als aanleiding slechts een simpele zoen.

Cliënt van Doetinchemse zorginstelling gaat door het lint. Meerdere medewerksters van zorginstelling GGNet zijn vrijdagmiddag gewond geraakt toen ze werden aangevallen door een cliënt. Het incident gebeurde bij de locatie aan de Kruisbergseweg in Doetinchem. Een medewerkster liep door een vuistslag neusletsel op, bij een andere moest zelfs een nekkraag worden aangelegd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bezoekers van de homo-ontmoetingsplaats langs de A15 tussen Gorinchem en Leerdam voeren actie om het dichtbegroeide gebied te behouden. Ze vrezen dat Rijkswaterstaat op het punt staat de seksplek te snoeien. ,,Dat zou het einde betekenen van een van de oudste ontmoetingsplekken voor homo’s’’, zegt fervent bezoeker Henk van der Zouwen.

Een bizar en afschuwelijk verhaal. Een 30-jarige Wijchenaar die zich jarenlang voordeed als geest en een bang geworden 40-jarige man uit Boven-Leeuwen zover kreeg dat deze zijn stiefzoon (12) bedwelmde, achterliet in een verlaten pand en liet misbruiken, is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging.

Volledig scherm 12-jarige stiefzoon in leeg pand in Wijchen vastgebonden en seksueel misbruikt. © Jeroen Nissen

Demissionair minister Ank Bijleveld van Defensie treedt toch af vanwege de mislukte evacuatie van Afghaanse tolken. ,,Ik wilde doorgaan”, zei ze in een korte verklaring. Dat ze nu toch stopt, doet ze ‘met pijn in het hart’. Bijleveld wilde ‘de opdracht voltooien’ om de tolken die in Afghanistan zijn achtergebleven ‘en die op ons rekenen’ in veiligheid te brengen. ,,Dat wilde ik waarmaken”, zei ze op het ministerie van Defensie. Ze werd donderdagavond overigens totaal overvallen door het vertrek van Sigrid Kaag.

Een aantal van de plannen voor Prinsjesdag zijn - uiteraard, volgens traditie - al uitgelekt. Op de thema’s van klimaat en criminaliteit wil en móét het demissionaire kabinet een aantal stappen zetten. Gezien de klimaatcrisis én een rechterlijke uitspraak in de Urgenda-zaak, trekt het kabinet fors geld uit voor CO2-besparende maatregelen.