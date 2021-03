Nieuws gemist? Chaos bij poststemmen; opluchting en boosheid om uitstel vaccinatie

KNVB NIET BLIJ MET REGIOCUP De KNVB zit niet op één lijn met amateurvoetbalclubs die op eigen houtje een Regiocup organiseren. Er zijn fricties over de inzetbaarheid van nieuwe spelers, schorsingen en de aanstelling van scheidsrechters.

PROBLEMEN MET ASTRAZENECA-VACCIN Vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin wordt dus tijdelijk stopgezet. Er zijn in Nederland tien meldingen bekend trombose of embolie na een prik. Onder meer in Tiel en Malden zijn zo’n 2500 prikken uitgesteld. En ongeveer 10.000 in de Achterhoek. In Duitsland is de overheid ook tijdelijk gestopt met het vaccin. In Italië heeft justitie een flink aantal doses in beslag genomen na de dood van een Italiaan, vlak na inenten. Heb je nog vragen? Misschien staat hier het antwoord wel.

MEER OVERVALLEN OP SUPERMARKTEN Geringe buit, een hoge pakkans en flinke celstraffen. Toch blijven supermarkten het doelwit van overvallen. In het coronajaar 2020 werden er 118 supers overvallen, 10 meer dan in 2019. Dit jaar staat de teller alweer op zeker negentien overvallen. In februari waren in deze regio vier supermarkten in Veenendaal (2x), Cuijk en Gaanderen de klos. Afgelopen donderdag was het in Arnhem raak.

INEENS HAD BIRGIT (34) HERSENLETSEL Hoe een auto-ongeluk het leven van Doetinchemse Birgit Baijer (34) op de kop zet. Hersenletsel is niet te zien en stuit vaak op onbegrip. ,,Je bent een jonge meid, dus waar heb je het over? Ik kwam huilend thuis van de supermarkt en had niks gehaald.’’

NEC EN DE GRAAFSCHAP LIVE OP TV? De wedstrijden in de vierde periode van de eerste divisie worden vanwege de hoge kosten niet meer allemaal live uitgezonden door betaalzender ESPN. Maar de supporters van De Graafschap hoeven niet te vrezen dat ze een minuut hoeven te missen van hun favoriete club. De Doetinchemse eerstedivisionist is van plan zelf zendtijd in te kopen. Ook NEC onderzoekt de mogelijkheden om alle duels bij de fans te krijgen.

CHAOS BIJ POSTSTEMMEN Bij het poststemmen gaat veel mis. In de Betuwe is zo’n 8 procent van de stemmen ongeldig en ook in Brabant gaat het mis. Ook blijkt dat tellers zich geen raad weten met de instructies vanuit het ministerie.

CORONAKAART De stijging van het aantal besmettingen is nog niet goed terug te zien in de regio. Er werden iets minder besmettingen gemeld dan een dag eerder. In Ede (25 nieuwe gevallen) blijft het aantal besmettingen hoog. Check op de kaart hieronder hoe het er voor staat in jouw gemeente.

TELEURSTELLING EN OPLUCHTING OM UITSTEL PRIK ‘God zegene de greep.’ ‘Het liefst zou ik kiezen voor een ander vaccin.’ ‘De angst regeert hier.’ Zomaar wat reacties uit de vele honderden die lezers naar De Gelderlander stuurden over het tijdelijk stoppen met het vaccineren met AstraZeneca.

