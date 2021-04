Nieuws Gemist? Chaos in grensstreek door ‘Nieder-lockdown’ en Nederlands spookschip verliest kostbare lading

CHAOS DOOR NIEDER-LOCKDOWN | Het besluit van de Duitse overheid om een coronatest te verplichten aan iedereen die het land binnenkomt na een bezoek aan Nederland, leidt tot chaotische taferelen. Voor het coronatestcentrum in het Kranenburgse Bürgerhaus (dorpshuis) stonden vanochtend honderden Nederduitsers lange tijd in de rij voor een test.



En neem Isac Meijers (11). ?Hij woont in Wyler en zit in Nijmegen op het stedelijk gymnasium. Maar hoe moet Isac nu naar school? Zijn vader stelt met hem die vraag, zoals je ook kunt zien in onderstaande video.



Toch kunnen de maatregelen best lang gaan duren. Het Duitse ministerie van volksgezondheid geeft geen helderheid over de vraag wanneer een gebied van de status ‘hoogrisico’ af is. Burgemeesters in de grensregio willen daar niet aan denken. Ze pleiten er voor het verplicht overleggen van een negatieve coronatest voor je het land in mag te schrappen voor grenswerkers, mantelzorgers en scholieren. Lees hier meer.

CORONA-UPDATE | Het aantal coronagevallen op weekbasis is de afgelopen zeven dagen weer onder de vijftigduizend gedoken. Met 48.186 positieve tests lag het aantal ruim 7 procent lager dan een week geleden. Het is de eerste significante daling sinds begin februari. Op de intensive cares neemt de druk echter toe.



NOODKREET OVER VACCINATIES | Vaccineren van mensen jonger dan 60 jaar met het vaccin van AstraZeneca ligt intussen alweer een paar dagen stil. Tot frustratie van cardioloog Angela Maas van het Radboudumc in Nijmegen. Ze stopt daarom met haar fysieke spreekuur tot ze is geprikt. ,,Ik heb al een paar keer gehad dat ik bericht kreeg van: weet u dat u vorige week Covid-positieve mensen binnen heeft gehad? Dat voelt heel oncomfortabel.’’



WEER NAAR OUWEHANDS OF GELREDOME | Met een negatief sneltestbewijs op zak kunnen Nederlanders nog deze maand naar dierentuinen, pretparken, musea, theaters of de Keukenhof. Bij wijze van uitzondering openen locaties verspreid over het hele land tijdens de lockdown een dag of een paar dagen hun deuren. Ook is publiek mondjesmaat welkom bij sportwedstrijden. De bekerfinale op 18 april komt te vroeg, maar 3.000 fans van Vitesse kunnen de wedstrijd tegen Ajax volgen op groot scherm in GelreDome. Lees hier meer.

NAOMI’S LAATSTE WOORDEN | ‘Au, au, ik ga dood!’ Dit waren de laatste woorden van Naomi uit Arnhem, die afgelopen zomer in haar flat werd doodgeschoten. Gerrit H. uit Rheden (46) is verdachte en stond vandaag voor de rechtbank in Arnhem. Daar werd een fragment afgespeeld van het gesprek van Naomi met noodlijn 112. De verdachte hoorde later vandaag 20 jaar cel eisen voor de ‘kille en harteloze moord’ op de Arnhemse.



19-JARIGE VEROORDEELD OM MISBRUIK | Een 19-jarige man uit Apeldoorn draait voor maanden de cel in voor het misbruiken van de vriendin van zijn buurmeisje. De rechtbank in Zutphen heeft dat vandaag bepaald. Hij krijgt een jaar celstraf opgelegd waarvan acht maanden voorwaardelijk. De jonge vrouw werd wakker terwijl hij bezig was.

MEILANDJES VERHUIZEN | Dat de huizenprijzen de afgelopen jaren snel zijn gestegen, ondervindt momenteel de tv-familie Meiland. Erica en Martien kochten recent een villa in Noordwijk voor het lieve sommetje van 2,7 miljoen euro. Dat is flink meer dan de huidige eigenaar, drummer Niles van Kensington, er een kleine drie jaar terug voor neertelde. Meevaller is dan weer dat het huis in de tussentijd ingrijpend is verbouwd.



NEUSHOORNTJE GEBOREN | De neushoornpopulatie van de Arnhemse dierentuin Burgers’ Zoo is een telg rijker. Op Eerste Paasdag is daar neushoornjong Douwe geboren. Een nieuw succes voor de dierentuin, die zich de afgelopen decennia een vruchtbare broedplaats voor de breedlipneushoorns toonde.

NEDERLANDS SPOOKSCHIP | Het Nederlandse vrachtschip dat stuurloos heen en weer deint op de metershoge golven voor de zuidwestkust van Noorwegen is een deel van zijn lading verloren. Het gaat om een gloednieuw serviceschip besteld door een Noorse maritieme dienstverlener met een waarde van maar liefst 66 miljoen Noorse kronen, zo’n 6,5 miljoen euro.

