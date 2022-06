Nieuws gemist? Chaos op Eindhoven Airport door mogelijk vuurwapen en pas op voor de grasaar!

GROTE BRAND IN WINTERSWIJK | Er woedde donderdagochtend een zeer grote brand in meerdere panden in Winterswijk. Twintig omwonenden en bewoners werden in een sporthal opgevangen. Rond 12.30 was het vuur ‘brand meester’. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk niet meer te achterhalen. Lees hier ons liveblog terug over de brand.

DODELIJK ONGELUK | Het had een gezellig dagje shoppen moeten worden. Maar het ritje van Putten naar Almere op 29 juli 2019 eindigde op de Nekkeveldweg bij Zeewolde in een afschuwelijk ongeluk. De Peugeot van Geralt B. (24) uit Putten belandde op de kop in een sloot. Zijn beste vriend Roan (toen 17) raakte blijvend invalide. Vriendin Kirsten (17) overleefde het ongeluk niet.

AU PAIR VERDRONKEN | Een 22-jarige vrouw uit het Limburgse plaatsje Neer is dinsdag verdronken in een Amerikaans zwembad. De politie van Nahant, in de Amerikaanse staat Massachusetts, laat weten dat het gaat om een vrouw die sinds tien maanden als au pair werkte in het dorp. De politie sluit een misdrijf uit. Inwoners zamelen nu geld in voor haar ouders.

Volledig scherm Politie bij de woning waar de Limburgse au pair is verdronken. © videostill CBS Boston

LEVENSGEVAARLIJKE GRASAAR | Ze zijn levensgevaarlijk voor honden én zijn dit jaar veel en vroeg aanwezig: grasaren. Die groeien op veel plekken, bijvoorbeeld in de berm of het plantsoen in de buurt. En die bermen worden door gemeenten minder vaak of minder kort gemaaid, waardoor ze veelvuldiger voorkomen dan vroeger. ‘Check je hond goed na het wandelen’, waarschuwt een dierenarts tegen de gemene kruipers, die in het slechtste geval kunnen leiden tot een pijnlijke dood van je viervoeter.

FANS ONDERWEG NAAR ELTON JOHN | De eerste fans waren vanmiddag onderweg naar stadion GelreDome voor een optreden van Elton John. De Britse zanger treedt vanaf 20.00 uur op in een uitverkocht stadion. Alleen via doorverkoopplatforms worden nog enkele kaartjes voor het concert aangeboden. Het is de laatste keer dat Elton John optreedt in Nederland, hij stopt na deze tour met optreden.

Volledig scherm Elton John tijdens een eerder concert. © ANP / EPA

CHAOS OP EINDHOVEN AIRPORT | De eerste vluchten op Eindhoven Airport zijn donderdagmiddag geannuleerd als gevolg van het aantreffen van een mogelijk vuurwapen bij de securitycheck van de luchthaven. Vanwege de situatie werd de terminal rond 14.00 uur afgesloten. Rond 15.10 uur meldde Eindhoven Airport dat de securitycheck weer is geopend. Rond 18.00 uur ging de terminal weer open.

WAAR IS MARTIJN? | Na twee weken heeft de politie nog altijd geen spoor van Martijn (41): de vriend van de vrouw die op donderdagavond 26 mei dood op straat in Arnhem werd gevonden, helemaal naakt. Op basis van onderzoek, waaronder sectie op het lichaam, gaat de politie uit van een ‘levensdelict’. De zoektocht met een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gaat onverminderd voort, meldt een politiewoordvoerder.

OPMERKELIJK ONGELUK | Een automobilist raakte donderdagmiddag gewond bij een opmerkelijk ongeluk op de Hamelandroute (N313) ter hoogte van Aalten. Hij reed in een bocht rechtdoor, zo tegen een paaltje en het verlichte prijzenbord van het tankstation aan. Vanwege het ongeval werd het verkeer over een rijstrook geleid. Dat ging niet helemaal goed: een automobilist reed een hond aan.

Volledig scherm De automobilist reed zo tegen het prijzenbord aan bij het tankstation tussen Duitsland en Nederland. © News United