Nieuws Gemist? Chauffeur treurt om aanrijding die fietsster been kostte • De winnaars van de energiecrisis

ASIELBOOT | De komst van een vluchtelingenschip naar de Prinses Margriethaven in Zwolle, komende maandag, heeft gevolgen voor een aantal schippers die hier hun thuishaven hebben. Zoals Rob Tichelaar en zijn gezin. Hij is het niet eens met het besluit van de burgemeester en weigert vooralsnog plaats te maken.



,,,Als we weg moeten, kunnen mijn ouders niet meer aan boord. Die gaan niet tig schepen over om ons te bereiken.” Later op de dag besloten ze alsnog mee te werken.



KINDERVERWAARLOZING | Breuken aan armen en benen en een misvormde ruggengraat: zo werd een 9-jarig meisje aangetroffen in de buurt van Napels. ‘Elsa’ had sinds haar geboorte nooit in een bed geslapen en was ernstig ondervoed. Bovendien is ze nooit naar school geweest en kan ze niet praten. Lees hier meer over het lot van het verwaarloosde meisje dat Italië beroert.



STEEKPARTIJ | Een vrouw is donderdagavond overleden na een steekincident in Arnhem. De politie heeft een verdachte man aangehouden. Twee kinderen zouden in de woning aanwezig zijn geweest. Buurman Van Heemskerken weet niet wat hij ziet: ,,Zo’n heftig incident verwacht je in een grote stad als Amsterdam, niet hier in Arnhem.”

VERGEVEN | Een 54-jarige vrouw uit Ede die door een ongeluk vorig jaar op de Arnhemseweg in haar woonplaats haar been verloor, vergeeft de vrachtwagenchauffeur die haar aanreed. De 57-jarige man uit Zoetermeer hoorde het vrijdag voor de rechtbank in tranen aan.



‘Ik zie het als een naar ongeluk. Ik wil de chauffeur laten weten dat ik hem heb vergeven en het beste wens voor zijn verdere leven’, schrijft de vrouw in een brief.



DRAAIMOLEN | Bij een val van een reuzenrad in Ommen is een 28-jarige man gewond geraakt. Terwijl het reuzenrad de laatste rondjes draaide in de nacht van woensdag op donderdag, is de man naar verluidt via een dranghek naar een van de gondels geklommen. Medewerkers hebben nog geprobeerd het reuzenrad terug te laten draaien, maar: ,,Hij verloor de grip.’’



AANRANDING IN SAUNA | Een 27-jarige man die zich in de Nijmeegse ‘Sauna & Beauty De Thermen’ schuldig maakte aan aanranding en schennis plegen bij een vrouw en een meisje. Hij is veroordeeld tot een celstraf van vier maanden. Twee maanden daarvan zijn voorwaardelijk.



Een meisje, op dat moment jonger dan 16 jaar, werd toen in een sauna betast door de man. Ze zou zijn aangeraakt bij haar vagina en billen. Diezelfde dag waren er in de sauna nog twee incidenten, waarbij de man verschillende vrouwen aankeek en daarbij zijn geslachtsdeel vasthield.

Volledig scherm Adinda Schrijvers kwam tot haar teleurstelling niet in aanmerking voor de wijkrechtbank, omdat VGZ dit afwees. © kees martens/dcimedia

ANGSTSTOORNIS | Het begon voor de Adinda Schrijvers met een onbetaalde rekening van 385 euro bij zorgverzekeraar VGZ. Dat ze die rekening niet op tijd betaalde en een rechterlijk vonnis niet nakwam, betekent dat ze uiteindelijk in totaal bijna zes keer zoveel moet betalen. ,,Ik werd overal bang voor. Post openmaken, dat durfde ik niet.”



Ze vertelt dat ze zo ook een rekening van VGZ onbetaald liet. En dat er zonder dat ze er weet van had een rechtszaak kwam. Het is gebruikelijk dat schuldeisers in zo’n geval de kosten van incasso en rechtsgang verhalen op wanbetalers. ,,Ik moest geen 385 euro meer betalen, maar 2200 euro.‘’



KOOPKRACHT NIET TE REPAREREN | Premier Mark Rutte zegt dit jaar weinig tot niets extra’s te kunnen doen om huishoudens te helpen die zuchten onder ‘historisch slechte koopkrachtcijfers’. De mogelijkheden zijn ‘uiterst beperkt, zo niet afwezig’, zegt Rutte.



ENERGIECRISIS? NIET VOOR IEDEREEN | Honderdduizenden huishoudens verdienen honderden euro’s aan de energiecrisis. Of omdat ze heel veel zonnepanelen hebben of omdat ze nog een langjarig contract met oude prijzen hebben en ook de belastingvoordelen krijgen.

VERKEERSREGELAARS AANGEREDEN | In Doetinchem zijn dinsdag twee verkeersregelaars aangereden. De gemeente Doetinchem neemt de zaak hoog op en heeft drie aangiftes gedaan. ,,Dit gaat alle perken te buiten”, zegt een woedende Rens Steintjes, wethouder verkeer van de gemeente Doetinchem.



,,Dat ze mij als bestuurder op wegopbrekingen aanspreken is tot daar aan toe. Maar dit zijn verkeersregelaars die gewoon hun werk doen. Dit is niet te verteren. Ik hoop dat er stevig werk van wordt gemaakt.”



KABINET FURIEUS | Staatssecretaris Eric van der Burg heeft furieus gereageerd op de poging van inwoners van Tubbergen om een hotel op te kopen om te voorkomen dat er statushouders zouden komen wonen. ,,Het kan niet zo zijn dat rijken een pand opkopen en er dan géén statushouders komen te wonen.’



Bij het hotel in Albergen in de Overijsselse gemeente Tubbergen, dat is aangekocht door het COA, waren meermaals veel demonstranten op de been. Het ging om enkele honderden bewoners die aanwezig waren voor een plaatselijk protest tegen de komst van asielzoekers.



WENSBALLON | Bij de Nijmeegse Tessa Buck (40) belandde onlangs een wensballon in de achtertuin, waardoor tuinmeubilair in brand vloog. Ze waarschuwt dat wensballonnen gevaarlijk kunnen zijn. ,,Als mijn vriend niet wakker was geweest, had dit echt anders af kunnen lopen.”

Volledig scherm Schade aan tuinmeubels nadat een wensballon in de achtertuin van Tessa terecht kwam. © Eigen foto

KONINGSDAGRELLEN | De veroordeling van een 48-jarige man uit Enschede die betrokken was bij de jacht op adresgegevens van een Arnhemse politieman leidt tot grote blijdschap bij de autoriteiten. De agent werd het mikpunt van onvrede over ‘te hard optreden’ van de politie op Koningsdag 2021. Wegens smaad heeft de Arnhemse politierechter de 48-jarige Enschedeër veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur. De man kreeg ook een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van vier maanden.



DOORRIJDEN | De politie Overbetuwe is op zoek naar de bestuurder van een personenauto die vorige week dinsdag is doorgereden na een ongeval op de A15 bij knooppunt Valburg. Daarbij raakte een motorrijder zwaargewond. Via een getuigenoproep hoopt de politie meer te weten te komen over de bestuurder van de personenauto.



RATTEN | Dan denk je ’s nachts even rustig naar het toilet te gaan, sta je plots oog in oog met een rat. Zodra de nacht valt, gaan de ratten op strooptocht. En niet alleen op straat - ook binnenshuis. Zo weet de Dordtse Sandra (32) als geen ander. ,,Mijn zoon ligt te gillen in bed. Dit kan zo niet meer.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.