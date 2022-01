Nieuws gemist? Chauffeur uit Lichtenvoorde komt om bij brand in cabine; meer corona na wintersport

VRACHTWAGENCHAUFFEUR OVERLEDEN NA BRAND | De trucker die dinsdagochtend tijdens een brand in een cabine van een vrachtwagen gewond raakte op een parkeerplaats naast de A50 bij Schaijk, is overleden in het ziekenhuis. Het gaat om een 41-jarige man uit Lichtenvoorde. Marcel (50) uit Doetinchem probeerde de man te redden.

CONDOOM-EXPLOSIE | Een straat in het Duitse Ahaus was maandagavond bezaaid met condooms, contant geld en seksartikelen. Dieven bliezen een condoomautomaat op met vuurwerk. De politie van de Duitse stad, vlak over de grens bij Groenlo, zoekt naar getuigen.

PROVINCIE BLUNDERT NA DODELIJK ONGELUK | De provincie Gelderland biedt nederige excuses aan voor het niet op tijd opruimen van sporen van het dodelijke ongeval op de Van Heemstraweg bij Poederoijen. Bij dat ongeval kwam op oudjaarsdag een 35-jarige inwoner van Vlijmen om het leven. ,,Dit is verschrikkelijk voor de nabestaanden”, zegt een woordvoerder van de provincie.

Volledig scherm Het dodelijke ongeluk vond plaats op de N322 bij Poederoijen. © Meesters Multi Media / Hans Verbeek

35 PROCENT MEER POSITIEVE TESTS | Het aantal positieve coronatests is afgelopen week met 35 procent gestegen. Na twee dagen van stijging is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen dinsdag juist weer gedaald. In totaal liggen er nu 1693 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Lees het laatste coronanieuws in ons liveblog.

DODE VROUW IN HOTELKAMER VOL BLOED | De vrouw die is omgekomen in een hotelkamer van het Van der Valk Hotel in Wassenaar, had op nieuwjaarsdag slaande ruzie met haar partner op het parkeerterrein van het hotel. ,,Ze renden achter elkaar aan en deelden klappen uit”, zegt een hotelgast die de ruzie vanaf zijn balkon zag. Agenten hebben een verdachte opgepakt op Schiphol.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Lex van Lieshout

MEER CORONA NA WINTERSPORT IN OOSTENRIJK | Ruim duizend Nederlanders testten positief op corona na een reis naar een wintersportland rond kerst en oud en nieuw. Het aantal coronabesmettingen na een bezoek aan Oostenrijk verzesvoudigde. Waar het aantal Nederlanders dat in Oostenrijk was geweest en positief testte in de week na 21 december nog bleef steken op 144, is dat in de week tot 3 januari opgelopen tot bijna duizend mensen.

WILLIE (74) REED TOT ZIJN DOOD BIJNA DAGELIJKS OP ZIJN LIGBED DOOR WINTERSWIJK | Willie ten Holder - de man op het ligbed - is overleden. De bijzondere Winterswijker is daags voor kerst op 74-jarige leeftijd gestorven. Ten Holder was in Winterswijk een opvallende verschijning. Bijna dagelijks ging hij op zijn ligbed het dorp in of reed via de Groenloseweg naar zijn zoon in Meddo.

Volledig scherm Willie ten Holder op zijn ligbed. © Jan Ruland van den Brink

MALDENAAR VECHT NOG ALTIJD VOOR ZIJN LEVEN NA VUURWERKINCIDENT | De 18-jarige jongen uit Malden die afgelopen nieuwjaarsnacht zwaargewond raakte bij een vuurwerkincident, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan De Gelderlander. De jongen raakte gewond bij een explosie aan de Kerkweg in Malden.

VN-RAPPORTEUR HAALT UIT NAAR HAAGSE POLITIE | De speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling heeft uitgehaald naar het optreden van de Nederlandse politie bij demonstraties. Nils Melzer noemt op Twitter beelden van slaande agenten ‘een van de meest walgelijke voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd‘, een zwarte Amerikaan die om het leven kwam bij zijn hardhandige arrestatie.

Volledig scherm Een van de arrestaties in Den Haag vorig jaar die Melzer benoemde op Twitter. © ANP

BOERIN MICHELLE EN MAARTEN UIT BZV VERWELKOMEN DOCHTERTJE | Tijd voor beschuit met roze muisjes, want er is weer een BZV-baby ter wereld gekomen. Champignonkweekster Michelle en haar Maarten, die afkomstig is uit Aalten, zijn de trotse ouders geworden van dochtertje Jasmijn. ,,Het is zo’n mooi meisje en ze is zo welkom. We zijn heel blij met haar.”

ELSE EN JANTINE KOCHTEN SAMEN EEN BOERDERIJ | Het was nooit hun streven en toch voelt het heel logisch. Sinds een jaar delen de gezinnen van Else Marij Vollebregt en Jantine Schuilenburg een oude boerderij in de polder nabij Stolwijk. Samen, maar wel gescheiden in het voor- en achterhuis. En daarmee passen ze in een landelijke trend, want de belangstelling voor het delen van een woning of erf groeit.

Volledig scherm Else Marij Vollebregt en Jantine Schuilenburg. © Pim Mul

DAVY PRÖPPER STOPT PER DIRECT MET VOETBAL | Trots. Vol begrip en vol steun. Peter Pröpper vindt het afscheid van Davy Pröpper als profvoetballer spijtig, maar bovenal moedig. ,,Hij heeft zijn hart laten spreken”, vertelt de Arnhemmer. Peter (60) spreekt niet van een abrupt afscheid. ,,Voor ons als familie is dit de uitkomst van een langer lopend proces. Davy heeft lang gewikt en gewogen. We hebben vaak met elkaar gesproken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.