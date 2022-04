Nieuws gemist? Circusbroers opgepakt in Arnhem en opnieuw dodelijk ongeval op N50

CIRCUSBROERS OPGEPAKT IN ARNHEM Ze mochten paasmaandag de uitverkochte voorstelling in Arnhem afmaken, daarna werden drie broers van circusfamilie Renz bliksemsnel in de boeien geslagen. De circusartiesten van 21, 26 en 36 jaar oud zijn op verzoek van de Duitse autoriteiten aangehouden omdat ze verdacht worden van een poging tot moord.

SYRIËRS WEIGEREN INVENTARIS Ans Sleiderink gaat verhuizen en dacht er goed aan te doen haar complete wooninventaris gratis over te doen aan Syrische vluchtelingen. Maar dat liep anders dan ze dacht: ‘Ik snapte er niks van, moest echt huilen’.

RONDJE WORDT DUURDER Een rondje geven tijdens de Vierdaagsefeesten? Weet dan: het eerste rondje wordt deze zomer extra duur. Voor het eerste tapbiertje of glaasje cola betaal je per plastic glas vijftig cent extra: een duurzaamheidstoeslag.

BABY GEWOND DOOR RUZIE OUDERS Een 21-jarige vader uit Kesteren heeft toegegeven dat hij zijn zes weken oude zoontje in januari zo hard heeft vastgepakt en zo hard een speentje in zijn mondje duwde dat het kindje er blauwe plekken aan overhield. Er waren ook bloedinkjes in de hersens.

VROUW OVERLIJDT BIJ ONGEVAL Bij een ongeluk op de N50 bij Kampen is een dode gevallen. Een 34-jarige vrouw uit Kampen botste door nog onbekende oorzaak met haar auto op een vrachtwagen en overleed. Twee kinderen die in de auto zaten, zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op de weg zijn vaker dodelijke ongevallen.

HET BLIJFT LEKKER WEER We kunnen nog even lekker genieten van de zon want het lenteweer van de afgelopen dagen houdt ook komende week nog een behoorlijke tijd aan. Pas in het weekend wordt het regenachtig, maar niet getreurd: de kans dat je Koningsdagfeestje in het water valt is tot dusver klein.

ZOONTJE RONALDO OVERLEDEN Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodríguez rouwen om het verlies van hun pasgeboren zoontje. Dat laten de twee weten in een gezamenlijk statement dat ze naar buiten hebben gebracht. Rodriguez bracht wel een gezond meisje ter wereld.