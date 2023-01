Nieuws gemist? Coldeweijer roddelt door over Hazes • Politie Oost-Nederland ontmaskert crypto-criminelen

SLACHTOFFER VECHTPARTIJ NA VOETBALPOT | De voetbaltopper tussen Grol en DVC’26 (1-1) in Groenlo is zondag volledig ontspoord. Na afloop ontstond een vechtpartij tussen Didamse voetballers en Grol-supporters. Een 20-jarige vrouw raakte daarbij zo gewond, dat ze naar het ziekenhuis moest. ,,Het was vreselijk”, zegt ze over het geweld.

NIJMEGEN KRIJGT EERSTE PLUS-SUPER | Supermarkt Coop in de Nijmeegse wijk Hazenkamp gaat vanaf woensdag verder als Plus. Het is daarmee de eerste van de acht Coop-filialen in de stad die omgeturnd is tot een Plus-supermarkt. De twee supermarktketen zijn vorig jaar samengegaan.

RONALD KOEMAN: AFSCHEID VAN 5-3-2-SYSTEEM | ‘Momenten bij WK dat ik dacht: dit moet anders’. Ronald Koeman gaat het Nederlands elftal weer met vier verdedigers laten voetballen. Dat vertelde de teruggekeerde bondscoach tijdens zijn presentatie in Zeist.

AL JAREN GEEN GASTEN, TOCH ZES KEER VERKOCHT | De verweerde Griekse vlag boven de entree van het hotel spreekt boekdelen. Hotel Arnhem Centraal heeft al jaren geen logé meer gezien. En toch ging deze horecazaak sinds 2015 zes keer in andere handen over, terwijl de deuren er de laatste jaren gesloten bleven en er nooit meer iemand dineerde of een kamer huurde.

NU OPEREREN, ANDERS GA JE DOOD | Een vleesetende bacterie had Benno te pakken: ‘We gaan nu opereren, zei de chirurg, anders ben je vanavond dood.’ Wat begon als een klein jeukend wondje, bleek een levensbedreigende aandoening. Benno Stevering uit Doetinchem overleefde een streptokokkeninfectie ternauwernood. Het RIVM heeft per direct een meldingsplicht ingesteld voor deze ‘vleesetende bacteriën’.

DODE IN AUTO VOOR GELREDOME | Op de parkeerplaats bij het GelreDome aan de Batavierenweg in Arnhem is maandag aan het einde van de ochtend een overleden persoon aangetroffen in een auto. Meteen na de ontdekking van het stoffelijk overschot kwam de politie in actie.

POLITIE OOST-NEDERLAND ONTMASKERT CRYPTO-CRIMINELEN | Cyberspecialisten van de politie Oost-Nederland hebben een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontmaskering van cryptobeurs Bitzlato, dat wereldwijd 700 miljoen euro aan crimineel geld zou hebben witgewassen.

RECHTBANK SCHIET RECHTBANK TE HULP | De rechtbank Overijssel heeft de afgelopen periode meerdere strafzaken van de rechtbank Gelderland overgenomen. Dit vanwege het tekort aan rechters, waardoor in Gelderland eerder al honderden zaken werden geschrapt.

GEEN PLEK VOOR BABY ELLA IN STUDENTENHUIS | Nienke Mullink (24) kreeg midden in haar studententijd een baby. Omdat haar studentenkamer geen geschikte plek was om een baby op te voeden en ze geen betere woonruimte kon krijgen, leefde ze noodgedwongen een deel van de week gescheiden van haar dochter. Nu, na bijna drie jaar, is er een oplossing en wonen Nienke en Ella (3) eindelijk samen.

COLDEWEIJER RODDELT GEWOON DOOR OVER RACHEL HAZES | ‘Juicekoningin’ Yvonne Coldeweijer blijft in de toekomst ‘gewoon’ roddels verspreiden over de familie Hazes, ook al loopt ze daarmee het risico op het betalen van een schadevergoeding. Dat laat de oprichter van het populaire ‘juicekanaal’.

GEVAARLIJKE KRUIDENPOTJES VIA BETUWE TOCH BIJ CONSUMENT | Een groot deel van ruim 220.000 glazen kruidenpotjes die wegens gevaar voor de volksgezondheid vernietigd moesten worden, kwam toch via een loods uit Zaltbommel heimelijk op de markt. Tot een consument zijn tong opensneed. Zes verdachten stonden maandag terecht op verdenking van fraude.

