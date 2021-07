Nieuws gemist? Collega’s voeren discussie over het nut van vaccineren en Bjorn Kuipers redt Nederlandse eer in EK-finale

TRAGISCH ONGELUK OP A12 | Twee jongemannen uit Nijmegen reden afgelopen nacht op de A12 bij Bennekom. Daar ging het gruwelijk mis. De bestuurder verloor de macht over het stuur, ramde de vangrail in de middenberm en de auto kwam tot stilstand. Vervolgens stapten de twee Nijmegenaren uit hun auto. Ze werden vervolgens geschept door een andere verkeersdeelnemer in een grijze Toyota. De 20-jarige Nijmegenaar overleefde die botsing niet, de 21-jarige andere inzittende raakte zwaargewond. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.

VROUW LAAT JOCHIE HUILEND ACHTER NA BOTSING | Geen hulp, geen troost, alleen een briefje van 10. Een 9-jarige Nijmeegse jongen is vrijdagochtend amper geholpen door de automobiliste die hem van zijn fiets reed. Dat stelt de moeder van het slachtoffer. ‘Mevrouw heeft hem huilend achtergelaten en 10 euro in de hand gestoken voor reparatie van de fiets.’ De aangereden jongen heeft geen verwondingen overgehouden aan de aanrijding en is met de schrik vrijgekomen, schrijft zijn moeder op de buurtapp.

TOCH NOG ORANJE IN EK-FINALE? | Het is nog niet officieel bevestigd, maar de geruchten worden steeds sterker: Oranje doet toch mee aan de EK-finale, komende zondag. Nee, niet de voetballers. Maar wel scheidsrechter Bjorn Kuipers. Voor Kuipers wordt het zijn vierde finale op een groot internationaal toernooi. Eerder floot hij de eindstrijd van de Europa League (2013), Champions League (2014) en Confederations Cup (2013). Tijdens dit EK was Kuipers scheidsrechter bij Denemarken-België (1-2), Slowakije-Spanje (0-5) en Tsjechië-Denemarken (1-2).

VACCINATIEDISCUSSIES BIJ DE KOFFIEAUTOMAAT | Misschien herken je het wel uit je eigen omgeving: discussies over het nut van het vaccineren tegen corona. Collega’s Ardjan van den Bovenkamp en Jaap Hoogenboom praten er bijvoorbeeld vaak over. Van den Bovenkamp is inmiddels gevaccineerd, Hoogenboom niet en is dat ook niet van plan. Hij is ‘Proud to be a wappie’, zoals op zijn T-shirt staat. Durven andere collega’s nog koffie te halen als deze twee bij de automaat staan? Van den Bovenkamp: ,,Tuurlijk, de sfeer bij ons is heel goed. Ik vind het ook leuk om Jaap uit de tent te lokken. De uitnodiging voor mijn vaccinatie heb ik hem meteen geappt, met ‘Ik ga van de zomer lekker op vakantie’ eronder.”

Volledig scherm Collega's Jaap Hoogenboom (links) en Ardjan van den Bovenkamp laten geen moment onbenut om te discussiëren over de vraag: vaccineren of niet? © William Hoogteyling

HISTORISCHE OVERWINNING VAN MAX VERSTAPPEN | Op fenomenale wijze voltooide Max Verstappen zijn bijzondere hattrick. Na Frankrijk en Stiermarken stampte hij ook onbedreigd naar winst in de GP van Oostenrijk, waar hij in het WK een gigantische klap uitdeelde aan Lewis Hamilton, die slechts vierde werd. Mocht er nog iemand twijfelen aan de titelkansen van Max Verstappen dan heeft de Limburger veel van die onduidelijkheid wel weggenomen met zijn machtsvertoon in de GP van Oostenrijk. ,,De auto was nóg beter dan vorige week. De auto was onwerkelijk sterk’‘, jubelde Verstappen.

BURGEMEESTER MARCOUCH MET DE DOOD BEDREIGD | De politie heeft zaterdagavond een man opgepakt nadat hij doodsbedreigingen rondschreeuwde tegen de burgemeester van Arnhem. Getuigen hoorden hem in het uitgaanscentrum van Arnhem voortdurend ‘Een kogel door het hoofd van Marcouch’ roepen. VVD-raadslid Rebin Maref hoorde het ook en heeft aangifte gedaan van bedreiging van de burgemeester. Het was niet het enige akkefietje tijdens de ‘ouderwetse’ uitgaansavond in de Gelderse hoofdstad: er was ook nog een massale vechtpartij waarbij twee mannen gewond zijn geraakt. Een 20-jarige man uit Spankeren is opgepakt.