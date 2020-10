Nieuws gemist? Commotie om Arnhemse ‘catnapper’ | Nederlander hackt Twitteraccount Trump

CATNAPPER | Arnhemmer Nick Oudendag is het beu om in zijn tuin elke keer met zijn vingers in kattendrollen te graaien. Daarom gaat hij kattenvallen plaatsen. Eenmaal gevangen brengt hij de katten naar eigen zeggen een plek ver weg van zijn achtertuin. De commotie onder zijn buren is groot.



Duizenden mensen hebben gereageerd op het artikel in De Gelderlander en op social media op de actie van Oudendag. Zijn telefoon staat sindsdien roodgloeiend.



Wat vind jij? Mogen katten naar buiten, of moeten mensen die katten hebben ze binnen houden? Geef je mening door te stemmen op onze poll:

Poll Mensen die een kat hebben, moeten dat dier niet naar buiten laten maar altijd in huis houden Eens

Mensen die een kat hebben, moeten dat dier niet naar buiten laten maar altijd in huis houden Eens (66%)

Oneens (34%)

TRUMP WEER GEHACKT | Een Nederlander heeft het twitteraccount @realDonaldTrump van de Amerikaanse president Donald Trump voor de tweede keer gehackt. Trump gebruikte het wachtwoord ‘maga2020!’ (make america great again) en zou geen extra beveiliging hebben ingesteld. Het kostte de Nederlander zeven pogingen om het wachtwoord van Trump te raden.

CORONAKAART | Het aantal besmettingen in de regio is weer wat gedaald. Turfde het RIVM gisteren nog 759 besmettingsgevallen, vandaag zijn dat er 706. Dit in tegenstelling tot de rest van het land: daar werd een nieuw record geboekt, met 9283 positieve testen, ruim 500 meer dan gisteren. Bekijk in de kaart hieronder hoe het zit in jouw regio:

KLOOSTEREIGENAAR VERBIJSTERD | De politie viel woensdagochtend in alle vroegte met man en macht het klooster bij de Duitse plaats Goch binnen. De Nederlandse kloostereigenaar Camiel Engelen reageert een dag na de inval vol verbijstering: ,,Het is bizar. Wij zijn helemaal geen sekte. De politie heeft onze zuster ontvoerd.” De politie zegt echter een 25-jarige vrouw te hebben bevrijd, omdat door de sekte tegen haar wil werd vastgehouden. In het gebouw verbleven 54 mensen, waaronder 10 kinderen.



ZES AUTO’S GAAN IN VLAMMEN OP | ,,Jezus, we zijn normaal zo’n rustige buurt. Komt het nou ook al hier?” Een 55-jarige straatbewoner van de 38ste straat Weezenhof in Nijmegen verwoordt de verslagenheid die zij en buurtgenoten voelen. In hun straat gingen afgelopen nacht (woensdag op donderdag) zes auto’s in de hens.

Volledig scherm De auto's na de brand in Nijmegen. © DG

MOORD IN MIGRANTENHOTEL | De Poolse verdachte (51) van moord op een huisgenoot (40) in arbeidsmigrantencomplex De President in Velp, werd gepest, getreiterd en meermalen aangevallen voordat hij zich afweerde en daarbij zijn belager doodstak. Dat zei de man donderdag op de rechtbank, terwijl tranen over zijn wangen biggelden toen hij daar aan terug dacht.



REUZEN-KATAPULT TE KOOP | Op Marktplaats staat momenteel een bijzondere verkoopadvertentie voor een trebuchet of slingerblijde. Een van de verkopers is Nijmegenaar Jos Reinhoudt. Tegen elk aannemelijk bod is de middeleeuwse reuzen-katapult te koop. Wie biedt?

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.