Nieuws gemist? Commotie over homo-uitspraken; slapstick tijdens overval

CORONA KINDEROPVANG Kinderdagverblijf Plaza in Nijmegen is in rep en roer door corona. Vorige week bleken drie medewerkers van een peutergroep besmet te zijn met het virus. Afgelopen zondag kwam daar een melding bij van een vierde besmette medewerkster en gisteravond volgde een nieuwe update van Kion: er is nóg een medewerker positief getest. Ook een kindje is besmet.

HOMO-UITSPRAKEN Binnen de homogemeenschap en daarbuiten is vol ongeloof gereageerd op de uitspraken die minister Arie Slob (Onderwijs) gisteren in de Tweede Kamer heeft gedaan. Volgens de oud-partijleider van ChristenUnie mogen reformatorische scholen homoseksualiteit afkeuren, als ze tenminste toezien op een veilig leerklimaat voor alle leerlingen. Onbegrijpelijk, vindt het COC.

COMPLIMENTEN VERWACHT De ‘identiteitsverklaring’ die ouders tekenen voordat kinderen worden toegelaten op het Van Lodenstein College in Ede, Kesteren en Barneveld zorgt landelijk voor ophef. In de verklaring worden homoseksuele relaties afgewezen. Willem Potter, voorzitter van het college van bestuur van alle vijf locaties van het Van Lodenstein College, heeft de landelijke commotie die is ontstaan totaal niet verwacht.

VACCINVOORDELEN Het is niet uitgesloten dat mensen die een coronavaccin nemen, uiteindelijk eerder zonder maatregelen door het leven kunnen dan niet-gevaccineerden. Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in antwoord op vragen van deze site. Maar als er straks een start wordt gemaakt met vaccineren, dan blijven alle regels voorlopig nodig.

SLAPSTICK? Een klant van een benzinestation heeft er maandagavond voor gezorgd dat een overvaller zonder buit de benen nam in Winterswijk. De 44-jarige man liet zich niet intimideren door de overvaller die stond te zwaaien met een ‘redelijk groot mes’, vertelt een woordvoerder van de politie. De klant schreeuwde de gewapende overvaller met beslagen brillenglazen het tankstation uit: ‘Het leek een slapstick’.

BUS DUURDER Dertig miljoen euro minder inkomsten. Dat is de impact van het verlies van reizigers in het Gelderse openbaar vervoer in tijden van corona. Voor de komende jaren houdt de provincie Gelderland daarom rekening met stijgende prijzen en buslijnen die mogelijk verdwijnen.

MIST Het is levensgevaarlijk. Door mist rijden zonder goede verlichting. Toch overkomt het veel automobilisten die het knopje voor de lampen op automatisch hebben staan. ,,Er is heel veel onwetendheid. Dat is heel gevaarlijk’’, zegt Marc Woortmeijer van de verkeerspolitie.

