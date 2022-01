Nieuws gemist? Commotie rond straatrace met onschuldig slachtoffer en jongeren vechten in kasteeltuin

CORONARECORDS Vandaag werd een negatief record verbroken: er werden door het RIVM 74.085 nieuwe coronagevallen. Ondertussen is er slechts een lichte stijging te zien in het aantal ziekenhuisopnames. De omikronvariant van het coronavirus blijft ook besmettingsrecords breken in de regio. Vooral in Nijmegen worden bizar hoge cijfers geregistreerd. Donderdag werden er al 701 positief geteste Nijmegenaren gemeld, vrijdag waren het er 917. Check hieronder hoe dat zit in jouw gemeente.

Bekijk hieronder de straatrace.

Verkeersexpert Koos Spee spreekt schande van de gebeurtenis en vindt dat er een voorbeeld gesteld moet worden voor al die ‘rakkers’ die zich op de weg gedragen als Max Verstappen.

Ook de burgemeester van Land van Cuijk is niet bepaald te spreken over het fenomeen dat straatracen heet: ,,Hoe haal je het in je hoofd om jezelf en zeker ook andere mensen in gevaar te brengen? Mijn hart gaat uit naar de jonge vrouw die het slachtoffer is van deze idioterie.”

Volledig scherm De auto van een van de straatracers. © SK-Media

HUURHUIS KOPEN Huurders van een corporatiewoning zouden meer kans moeten krijgen om hun huis te kopen, vindt het nieuwe kabinet. Maar de corporaties zelf zien dat helemaal niet zitten. Erg weinig mensen hebben het geluk dit te kunnen. Zoals Jolanda van Dieten en Erwin Althof, dolblij zijn ze, dat ze die kans hebben gekregen.

VECHTEN Het klinkt bizar, maar het is echt waar. In de tuin achter Kasteel Wijchen hebben de afgelopen twee weken ‘hoodfights’ plaatsgevonden. Bij de gevechten waren tientallen jongeren uit de hele regio betrokken.

Volledig scherm Sporen van brand na een van de recente hoodfights in de tuin achter Kasteel Wijchen. © Foto CDA Wijchen

STADION NEC Eind dit jaar neemt NEC een beslissing over het eventueel kopen van stadion De Goffert van de gemeente Nijmegen. Mocht dat niet lukken, dan vreest algemeen directeur Wilco van Schaik het ergste voor de toekomst van de club. Uitsupporters van de Nijmegenaren zijn overigens niet welkom bij de derby tegen Vitesse. Dit door ongeregeldheden in Nijmegen na de eerdere ontmoeting dit seizoen.

OPENDA GESCHORST Bij Vitesse is de schorsing van spits Loïs Openda teruggebracht van drie naar twee wedstrijden. De clubtopscorer mist de competitiewedstrijd tegen FC Twente en de bekerwedstrijd tegen Ajax.

Volledig scherm Openda krijgt de rode kaart tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen. © Pro Shots / Erik Pasman

BRECH Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelt Jos Brech tot zestien jaar cel. Het hof acht bewezen dat Brech in 1998 de toen 11-jarige Nicky Verstappen heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. Brech legt zich niet neer bij de veroordeling. Zijn advocaat Gerald Roethof liet na afloop weten in cassatie te gaan. De Hoge Raad moet zich nu buigen over de vraag of de procedure juist is verlopen.