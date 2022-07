Nieuws gemist? Condoomdieven in Tiel • Muggenbeet wordt Britse piloot fataal

BESCHOTEN BOERENZOON JOUKE | De 16-jarige Jouke uit Akkrum reed dinsdagavond ‘van de schrik door’ toen hij bij het boerenprotest in Heerenveen door de politie werd beschoten. Dat heeft hij tijdens zijn verhoor verklaard, zo vertelt zijn advocaat. De moeder van Jouke laat weten aangifte van poging doodslag te willen doen tegen de betrokken agenten.

GEDROGEERDE ZWEMSTER | Van de hemel naar de hel, ging Mary-Sophie Harvey tijdens het WK zwemmen in Boedapest. De 22-jarige Canadese zwom met haar landgenotes naar de bronzen medaille in de 4x200, maar toen ze die prestatie ging vieren, ging het licht uit. Letterlijk. Ze werd gedrogeerd en kan zich amper nog iets herinneren van het avondje uit.

HITTE TIJDENS DE VIERDAAGSE | De Nijmeegse Vierdaagse heeft voor de mogelijke hittegolf over twee weken de plannen klaarliggen om te zorgen dat wandelaars niet oververhit raken en bij bosjes afgevoerd moeten worden naar het ziekenhuis.In het uiterste geval wordt er een dag (of langer) helemaal niet gelopen.

DUUR BIERTJE | Drink op een mooie dag een biertje in het Kronenburgerpark in Nijmegen en je kunt een boete krijgen. Maar een vrouw uit Nijmegen (27) maakte bezwaar. En hoeft nu niet te betalen.

MARIANNE VOS | Marianne Vos is donderdag niet meer van start gegaan in de Giro Donne. Vos, die rijdt voor Jumbo-Visma, boekte woensdag nog haar tweede ritzege. „Ik ben blij met mijn twee overwinningen. Ik ga me nu opladen voor de volgende doelen”, liet ze via haar ploeg Jumbo-Visma weten.

BORIS JOHNSON STAPT OP | De Britse premier Boris Johnson stapt op als premier van Groot-Brittannië. Dat maakte hij vanmiddag officieel bekend op een persconferentie. Johnson blijft tot er een opvolger is. Wanneer dat precies gaat gebeuren, wordt volgens de interim-premier volgende week bekend. Britse media hadden het er vanmorgen over dat het waarschijnlijk in de herfst wordt.

FATALE MUGGENBEET | Een muggenbeet in Antwerpen is een Britse piloot in opleiding vorig jaar fataal geworden. Dit blijkt uit een onderzoek waarvan de resultaten nu bekend zijn geworden. De gevaarlijke infectie verspreidde zich naar haar hersenen.

CONDOOMDIEVEN | Een aanhouding die je op z’n minst opvallend zou kunnen noemen, vorige week vrijdag in Tiel. Agenten sloegen twee mannen in de boeien die voor ruim honderd euro aan gestolen condooms in hun zakken hadden. Bij nadere inspectie bleek er ook nog voor mogelijk honderden euro’s aan glijmiddel en voorbehoedsmiddelen in de kofferbak van hun wagen te liggen.

MEISJE (1) VALT VAN FLAT | Aan de Ochtenstraat in Tiel is woensdagavond een 1-jarig meisje zwaargewond geraakt na een val aan de achterzijde van een flatwoning. Het meisje is onder begeleiding van een trauma-arts met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen.

DIABETES | Zo’n 70.000 diabetespatiënten dreigen hun huidige medicatie kwijt te raken of te moeten bijbetalen als de maximumprijs van het geneesmiddel omlaag moet. De patiëntenvereniging en apothekers maken zich zorgen.

KATERPIL | Wakker worden zonder kater na een nacht feesten? Een anti-katerpil die recent op de markt is gebracht moet dat mogelijk maken. De pil zou misselijkheid en hoofdpijn na het drinken van alcohol voorkomen. Experts zijn sceptisch.

ONDERZOEK NAAR GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG MEDIABEDRIJVEN | De Arbeidsinspectie is een onderzoek gestart bij meerdere bedrijven naar aanleiding van het schandaal rond The Voice of Holland. Het gaat om onderzoek naar het ‘systeem’: hoe wordt omgegaan binnen organisaties met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

BROMTOON | Doordat hij last kreeg van oorsuizen nam het leven van Flip Wols een bijzondere wending. De Puttershoeker ontdekte bij toeval dat de constante bromtoon in zijn hoofd verdween in de buurt van bijen. Nu is hij fulltime imker.

DODELIJK ONGEVAL | Een 30-jarige automobilist is vanochtend om het leven gekomen bij een heftig ongeval in Oosterhout. In de Brabantse stad botste de man met zijn auto tegen een verkeersbord en tegen een boom, werd uit het wrak geslingerd en kwam daarna onder een lijnbus terecht.

TROPISCHE TEMPERATUREN | Wel of geen korte broek? Dat is volgende week geen vraag meer. De temperatuur gaat namelijk flink stijgen. Er is zelfs kans op tropische hitte.