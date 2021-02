Nieuws gemist? Corona-uitbraak in Arnhemse bajes en wie plakt dildo's op de brievenbus in Nijmegen

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 19 februari.

FRISEUR? Hoewel onnodig reizen naar Duitsland afgeraden wordt, druppelen de eerste knipverzoeken van Nederlanders binnen bij kappers vlak over de grens. Wie een frisse coupe wil van een Duitse kapper, moet vaak wel achteraan in de rij aansluiten. Vanaf 1 maart mogen ze in Duitsland weer.

Volledig scherm Kapper Kai Verheij: 'Ik begrijp het goed dat mijn klanten dan vreemdgaan in Duitsland. Maar als het bevalt, ben je ze zo kwijt. Dat zou zonde zijn.' © Jan Ruland van den Brink

UITBRAAK Een uitbraak in de gevangenis geeft gevangenen meestal meer vrijheid. Heel anders is het nu in de Penitentiaire inrichting Arnhem corona is uitgebroken. De gevangenen kunnen nergens heen en om verdere verspreiding te voorkomen zijn alle 240 gedetineerden in quarantaine geplaatst in hun eigen cel. In sommige gevallen betekent dat dat een verdachte ook niet via internet zijn eigen rechtszaak kan bijwonen.

Volledig scherm Jessica Aaldering en haar man Herman en zijn ouders. © Erik van 't Hullenaar DUIZENDEN REACTIES Een plotselinge bevalling in een tandartspraktijk, een openstaande factuur voor de schoonmaakkosten en duizenden reacties: het kleine Velp was deze week in de ban van een bijzondere geboortesaga. De 23-jarige Jessica Aaldering uit Velp beviel begin deze maand, zonder dat ze wist dat ze zwanger was, in een tandartspraktijk in haar dorp. Nadien ontstond er discussie over de schoonmaakkosten. Wie zou die gaan betalen?

HUIZENGEKTE De stormloop op een betaalbare tussenwoning in Hatert illustreert de gekte op de Nijmeegse woningmarkt. Zaterdag 13 februari om 10.00 uur verschijnt Middachtenstraat 84 op Funda, binnen vier uur melden zich dik tachtig belangstellenden, terwijl er maar voor dertig bezichtigingen plek is. De woning is voor veel woningzoekers een buitenkans. Eindelijk weer eens iets betaalbaars (185.000 euro) in die categorie te vinden.

AVONDKLOK-WEEK Het gerechtshof neemt een week de tijd om na te denken of de avondklok juridisch door de beugel kan. Het hof wil geen overhaaste beslissing nemen over de ingewikkelde kwestie. Tot die tijd blijft de avondklok - bedoeld om corona te beteugelen - zoals die nu is van kracht, besloot het gerechtshof.

IC-HUWELIJKSAANZOEK Een bijzonder moment op de intensive care-afdeling van het SKB ziekenhuis in Winterswijk. Tim vroeg daar zijn vriendin ten huwelijk. Compleet met een ring, geknutseld van een veiligheidsspeld. Tim Spaan ligt al meer dan vier weken in het ziekenhuis. Hij kwam er terecht door een ernstige bloedvergiftiging. Vlak voordat hij van de intensive care af mocht, besloot hij dé vraag te stellen aan de vrouw waarmee hij al 11 jaar samen is, Imelda Rumathé. Zei ze ja?

TESTBUS NAAR SCHOLEN Een mobiel testteam van de GGD gaat morgen bij een basisschool in Ochten langs. Daar is een besmetting gevonden, reden om het voor de leerlingen makkelijker te maken zich te laten testen. De GGD Gelderland-Zuid heeft vanaf nu twee van die mobiele testteams beschikbaar, die op verzoek van scholen met een bus vol testmateriaal de regio in gaan.

DILDO-PLAKKER Eerst een zwarte, daarna een witte dildo prijkten de afgelopen weken aan de brievenbus in de Weurtseweg in Nijmegen. Dildo’s ja. De seksspeeltjes zijn inmiddels verdwenen. Maar gelukkig vakkundig gefotografeerd door een passant. Het bewijs is verzameld, de dader spoorloos. Een heleboel vragen blijven onbeantwoord. Wie is de dildo-plakker?

Volledig scherm Een voorbij lopende man met hond fotografeerde de eerste dildo op 2 januari van dit jaar. © Eigen foto

CORONAKAART Van de grote steden in Nederland heeft Arnhem de minste besmettingen. In heel Nederland zijn er maar 27 gemeenten die omgerekend naar inwoneraantal minder corona-infecties hebben, maar die zijn allemaal een stuk kleiner dan de hoofdstad van Gelderland. Dat blijkt uit de meest recente besmettingscijfer van het RIVM.

