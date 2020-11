Nieuws gemist? ‘Coronamaatregelen niet versoepeld in december’ | Hiddema weg uit Kamer, Baudet stopt als voorzitter

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag het belangrijkste nieuws van de dag op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 23 november.

Volledig scherm Theo Hiddema en Thierry Baudet. © ROBIN UTRECHT

CORONAREGELS NIET SOEPELER Een versoepeling van de coronaregels? Ga er maar niet vanuit. Per half december de coronamaatregelen verder versoepelen richting de feestdagen is volgens het Outbreak Management Team (OMT) geen optie. Daarvoor dalen de besmettingscijfers te langzaam en blijft de druk op de zorg te groot. Volgens minister Hugo de Jonge ‘ziet het er niet goed uit’.

VUURWERKOVERLAST ARNHEM Er zijn opnieuw vier arrestaties verricht in de Arnhemse wijk Geitenkamp vanwege betrokkenheid bij de vuurwerkoverlast die de wijk al dagen in de greep houdt. Drie van de vier arrestanten hadden maandagavond vuurwerk bij zich. De vierde persoon zou zich schuldig hebben gemaakt aan belediging. De frustraties in de wijk zitten diep: het is al bijna een week onrustig.

NIJMEGEN WEERT VERVUILENDE BROMMER 400 euro sloopvergoeding voor elke brom- of snorfiets met benzinemotor van voor 2011 die in Nijmegen rondrijdt. En maximaal 400 euro extra voor wie meteen een nieuw elektrisch exemplaar aanschaft. De gemeente Nijmegen maakt met subsidies serieus werk van het zorgen voor schonere lucht in de stad. Vanaf 2025 is het verboden om met benzine slurpende tweewielers van voor 2011 in het centrum van Nijmegen te rijden.

LATIN GRAMMY VOOR AFRO BROS Het lijkt niet op te kunnen voor de Afro Bros. Nadat ze vorige maand een platendeal tekenden bij het Amerikaanse Universal Music, heeft het Arnhemse dj- en producerscollectief nu een Latin Grammy gewonnen voor hun bijdrage aan het nummer Amarillo van J. Balvin. ,,Dit is echt een hele grote prijs’, vertelt Giordano Ashruf (30) van Afro Bros. ,,Je staat tussen al die grote namen.’’

Volledig scherm De heren van Afro Bros achter de draaitafels. © PR

VERKRACHTING OF VRIJWILLIGE SEKS? Heeft een 22-jarige Arnhemmer op 14 mei vorig jaar in de buurt van Lengel een 17-jarig meisje op de achterbank van zijn auto bruut verkracht? Of ging het om een vrijwillige vrijpartij? Het Openbaar Ministerie gaat uit van een verkrachting en eiste dinsdag drie jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk. Lees hier meer over de zaak.