Nieuws gemist? Coronavirus lijkt iets af te zwakken en Rutte erkent fout rond koninklijke vakantie

CORONAKAART Als er al een conclusie uit de meest recente besmettingscijfers getrokken kan worden, dan is het dat de verspreiding van het virus iets lijkt af te zwakken. De afgelopen 24 uur zijn landelijk 8184 nieuwe coronabesmettingen gemeld, maar iets meer dan een dag eerder, in de meeste gemeenten in deze regio zijn bijna nergens records verbroken. Het aantal ziekenhuisopnames loopt wel flink op, maar het is nog niet zo druk dat patiënten naar Duitsland moeten worden verplaatst. De helikoper om patiënten te verplaatsen staat klaar.

RUSTIG IN BINNENSTEDEN De Veiligheidsregio’s in Gelderland zijn tevreden over de naleving van de coronamaatregelen. Het is zowel in de bossen als in binnensteden behoorlijk rustig. ,,Er zijn een paar kleinere samenscholingen geweest, onder andere bij Musis Sacrum. Maar het is behapbaar”, zegt Ahmed Marcouch, als burgemeester van Arnhem ook voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.



Marcouch vindt de handelwijze van de Rehobothkerk van de Gereformeerde Gemeente in Barneveld wel zorgelijk. Daar kwamen zondag meer dan 200 mensen bijeen. Dat is niet verboden, voor kerken geldt een uitzondering op het maximum van 30 mensen. Het kabinet deed wel een beroep op de kerken dat maximum toch te respecteren. De Barneveldse kerk deed dat niet, omdat er genoeg ruimte zou zijn.

Volledig scherm Kerkgangers komen aan bij de Rehobothkerk in Barneveld voor de wekelijkse kerkdienst. © ANP

REL OM KONINKLIJKE VAKANTIE Premier Mark Rutte heeft te laat beseft dat de vakantie van de koning en zijn gezin naar Griekenland ‘niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen’. Zeker na de persconferentie van dinsdag 13 oktober had hij zich daarvan bewust moeten zijn, zegt Rutte in een brief die vanochtend aan de Tweede Kamer is gestuurd. ,,Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie. Voor het voorgaande draag ik de volledige ministeriële verantwoordelijkheid”, aldus Rutte, die toegeeft dat hij een verkeerde inschatting heeft gemaakt. De koning en zijn gezin kwamen gisteravond weer thuis.

Volledig scherm De auto van koning Willem-Alexander komt aan bij paleis Huis ten Bosch. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters zijn weer in het land, nadat ze hun vakantie in Griekenland afbraken. © ANP

HOND DOODGESCHOPT De man die zaterdagochtend hond Woezel (7) van de familie Offenberg uit Nijverdal een schop verkocht, heeft zich gemeld bij de politie. Dat meldt het gezin. Hond Woezel kwam zaterdagochtend tijdens een boswandeling achter zwembad Het Ravijn om het leven, toen hij achter een andere hond aanrende. Dat ging met wat gegrom en een hapbeweging. De eigenaar van de andere hond haalde vervolgens uit en schopte de hond dood. Van een excuses of verder contact wilde hij op dat moment niets weten, liet het gezin zaterdagavond weten. De persoon in kwestie heeft zich nu volgens de gezinsleden toch bij de politie gemeld.

Volledig scherm De zussen Mees en Sanne Offenberg moeten hun hond Woezel voor altijd missen door zinloos geweld. © Familie Offenberg

STOOFPOTJES DRIVE-THROUGH De Achterhoekse horeca is massaal overgestapt op afhalen en bezorgen, nu de etablissementen voor de tweede keer in zeven maanden tijd zijn gesloten vanwege corona. Alles om het vege lijf te redden. De meest creatieve oplossing komt van Het Schafthuis, het restaurant dat deel uitmaakt van de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Een ‘stoofpotjes drive-throughs. Burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek en zijn vrouw Karin nemen de proef op de som, vrijdagavond. ,,Echt heel leuk en goed georganiseerd. Je rijdt de SSP-hal in, kiest uit vier stoofpotmenuutjes, eventueel met een wijntje of ander drankje. Het was nog lekker ook.’’

Volledig scherm De stoofpotjes drive-through in Ulft. © theo kock persfotografie

ONSTERFELIJK OPTIMISME Anderhalf jaar geleden verloor Sylvia de Witt onverwachts haar zoon. Zelfmoord. Snel daarna kwam die nieuwe dreun: ze is ongeneeslijk ziek. Toch weigert de Nijmeegse te zwelgen in zelfmedelijden. ‘Laat er maar een boom op mij vallen. Weg met die pijn.’ Op die gedachte betrapt Sylvia de Witt (60) zich weleens als ze ná het overlijden van Dáoud (30) door de bossen rond haar woning op de Nijmeegse Kwakkenberg stapt. Nu ze ongeneeslijk ziek blijkt, is dat veranderd. Volgens artsen mag de freelanceschrijver blij zijn als ze het eind van dit jaar haalt. ,,Maar nee, ik wil nog niet dood. Heb hier nog genoeg te doen.” Een verhaal over onsterfelijk optimisme.

Volledig scherm Sylvia de Witt. © Foto: Bert Beelen