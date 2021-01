Nieuws gemist? Coronavirus wint terrein in deel regio en man komt om het leven bij boswerkzaamheden

Een man is om het leven gekomen toen een boom op hem viel in Lunteren. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, een traumahelikopter landde op een grasveld in de buurt. De hulp mocht helaas niet baten. Het slachtoffer is overleden.

De Vierdaagsefeesten in Nijmegen gaan dit jaar door. In welke vorm is de vraag. De organisatie heeft twee scenario’s klaarliggen: één waarbij de Vierdaagsefeesten in volle omvang kunnen plaatsvinden en een alternatief plan waarbij er meer mogelijk is dan nu.

Er is geen lichaam gevonden onder het puin in de restanten van een woning in Doetinchem. Daar woedde vannacht voor de tweede keer in een week tijd brand. Er moesten twee blusvoertuigen, een watertankwagen en een watertransportsysteem aan te pas komen om het vuur onder controle te krijgen.

Vitesse komt dankzij de winst tegen FC Utrecht op gelijke hoogte met Ajax. De Arnhemmers hebben een wedstrijd meer gespeeld en minder doelpunten voor, maar delen de eerste plaats op punten. Bekijk hieronder een video over de voetbalclub, met onder andere Vitesse-kenner Lex Lammers.

Een hamburgerbezorger die in Nijmegen door het lint is gegaan tegen een man, is per direct ontslagen. Op beelden op de bekende videowebsite Dumpert is te zien hoe de tierende bezorger de man hardhandig vastpakt, hem duwt en hard tegen hem schreeuwt.

Het coronavirus is terrein aan het winnen in zeker het oostelijk deel van de Achterhoek. Daar stijgen de besmettingsaantallen, in Winterswijk en Bronckhorst, in een week tijd met zelfs bijna 30 procent. Ook in de gemeenten Oost Gelre, Montferland en Aalten zijn in de afgelopen week meer infecties gevonden dan de week ervoor. Bekijk de actuele situatie in jouw gemeente in deze kaart.

Als een avondklok bijdraagt aan het indammen van het virus, dan kunnen politie en boa’s zorgen voor de handhaving van de ingrijpende coronamaatregel. Al zal dat niet eenvoudig zijn. Dat stellen de burgemeesters van Nijmegen en Arnhem, Hubert Bruls en Ahmed Marcouch.

Ondertussen verspreidt de gevreesde coronavariant zich in het Verenigd Koninkrijk zo snel dat zelfs een lockdown de R-waarde nog niet onder de één krijgt. Dat vertelde RIVM-directeur Jaap van Dissel in de Tweede Kamer. Extra maatregelen lijken ook hier nodig, de situatie is ‘zeer zorgelijk’.

