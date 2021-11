Nieuws gemist? Creatief met avondklok, is dat slim?; spanning en onrust op Heumensoord

Volledig scherm Sayed Abozar Gardize in Heumensoord (links). Wilma Nijhoff met haar Angel. © Paul Rapp / Ruud Voest

CREATIEF DOOR DE AVONDKLOK Uit eten doen we niet meer ’s avonds, maar overdag. Net als sporten en repeteren met het koor. De avondklok van het kabinet maakt ons creatief. Wat we ’s avonds deden, proppen we nu in de dag. Maar is dat verstandig?

Volledig scherm Supermarkten in Renkum openen eerder in verband met de coronamaatregelen. © Rolf Hensel

OPNIEUW VRESELIJK ONGELUK Twee mensen zijn vanmiddag om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk in Brummen. Een vrachtwagen en een personenbusje botsten op elkaar bij de rotonde van de N348. De twee dodelijke slachtoffers zaten in het busje.

SPANNING EN ONRUST OP HEUMENSOORD Het nieuws over de sluiting van de noodopvang op Heumensoord heeft voor veel onrust gezorgd onder de Afghaanse vluchtelingen. De informatiebalie van de COA werd overstelpt met vragen. Maar wat vooral iedereen wil weten: waar gaan we naartoe? Dat antwoord krijgen ze echter niet. ,,Het is moeilijk te zeggen of we nu blij moeten zijn of niet", zegt Sayed Abozar Gardize (28).

Volledig scherm Sayed Abozar Gardize, een van de Afghaanse vluchtelingen op Heumensoord. © Paul Rapp

CORONABEWIJS KRIJGT STEUN De Eerste Kamer steunt een wetsvoorstel dat het inzetten van de QR-code als toegangsbewijs voor niet-essentiële winkels en diensten mogelijk moet maken. Wanneer en op welke plaatsen de pas wordt ingezet, wordt later duidelijk. De Tweede Kamer was al akkoord. In het liveblog vindt je het laatste nieuws over corona.

VERDWENEN GELD VAN OMA Schandalig. Te bizar voor woorden.” De familie die het verdwenen geld van oma uit Lunteren terug eist, is woedend over wat zich dinsdagochtend in een Arnhemse rechtszaal afspeelde. De advocaat van de kleindochter en haar man - het stel uit Ede dat het geld zou hebben verbrast - liet de rechters in de zaak wraken.

BREEKT HIJ NOG EEN RECORD? Hij is 72, superfit, en zeker niet vies van een bijzondere recordpoging. Alles wat hij nodig heeft, is een winkelwagentje, supersterke rug- en buikspieren en heel veel doorzettingsvermogen. (Oud)-boksleraar Arnold Keller uit Woudenberg hoopt woensdag opnieuw een persoonlijk record te vestigen.

Volledig scherm Keller na zijn geslaagde recordpoging achteruitfietsen in 1993 © privéfoto

EÉN TAAKSTRAF OP ZES VERDACHTEN Eén uitgedeelde taakstraf op een totaal van zes rechtszaken. Dat is de oogst van een tweede zittingsdag bij de rechtbank in Zutphen naar aanleiding van de rellen bij NEC - Vitesse op 17 oktober. De rechtbank heeft een man uit Lent (18) deze dinsdag een taakstraf van 90 uur opgelegd.

GROEI KOMT TOT STILSTAND De groei van het aantal besmettingen is in deze regio tot stilstand gekomen. Voor het eerst in weken daalt het aantal besmettingen in een week tijd ten opzichte van de zeven dagen ervoor. De GGD-en constateerden 14.368 positieve testen.

HONDJE ANGEL ALS STEUN EN TOEVERLAAT Wilma Nijhoff (51) uit Nieuwegein kan maar nét rondkomen, maar ieder dubbeltje wordt omgedraaid voor haar hondje Angel (5). Dit huisdier sleept haar namelijk door de eenzame en donkere wintermaanden heen, die door corona nog eens extra somber zijn geworden. ,,Dankzij Angel zit ik niet nóg verder in de put.”

Volledig scherm Wilma Nijhoff met haar Angel. © Foto Ruud Voest