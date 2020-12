Nieuws gemist? Crisisoverleg over nieuwe coronamaatregelen en Quincy Promes gearresteerd

Het wordt een spannende dag morgen. Hoe krijgen we het coronavirus onder controle? Vandaag werd duidelijk dat Duitsland komende week in lockdown gaat. En dan kunnen we niet achterblijven, stelt Hubert Bruls in een reactie. Ondertussen hield het kabinet vandaag de traditionele bijeenkomst in het Catshuis. Morgen is al het vervolg met de hele ministerraad en mogelijk volgt morgenavond dan al een persconferentie. Wat gaat het worden? Winkels dicht? Scholen dicht? We horen het morgen.

Gisteravond was hij nog doeltreffend voor Ajax, maar vanochtend werd voetballer Quincy Promes door de politie aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn neef zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht door hem met een mes in zijn been te steken. Dat zou in juli tijdens een familiefeest zijn gebeurd. Promes ontkent iets met de zaak te maken te hebben, maar toch mag de international een nachtje achter de tralies blijven slapen. Morgen wordt hij verder verhoord.

Een sporter voor wie de dag een stuk beter verliep: Max Verstappen. De coureur sloot het Formule 1-seizoen af met een indrukwekkende overwinning in Abu Dhabi. Het was de tiende overwinning uit zijn carrière. Max startte de race op pole position en bleef de hele race de gevreesde Mercedessen voor. In het eindklassement eindigde Verstappen op de derde plek.

Een droevig bericht uit Brabant: tijdens het mountainbiken in natuurgebied Herperduin overleed vandaag John van den Akker, de directeur van stichting de Maasveren. In die hoedanigheid had hij direct contact met alle veertig veermannen die de Maas oversteken, dus ook een aantal in het Land van Maas en Waal. Bij de stichting wordt met verslagenheid op de dood van de directeur gereageerd: ‘Een grote aderlating’, zegt bestuursvoorzitter Jan van Loon. Van den Akker werd slechts 57 jaar oud.

Het is komende woensdag vijf jaar geleden dat de hel losbrak in Geldermalsen. De aangekondigde komst van een asielzoekerscentrum viel helemaal verkeerd en op de avond van de raadsvergadering over dat onderwerp liep een betoging uit de hand. De ME moest eraan te pas komen om de boel onder controle te krijgen. Vijf jaar later kijken betrokkenen terug op hoe het zo mis kon gaan destijds: ,,Het is een wonder dat er geen zwaargewonden of erger zijn gevallen’’, zegt een agent die die avond vooraan stond op de woedende menigte in bedwang te krijgen.

We hadden hem al even genoemd hierboven, maar vooruit: nog één keer Hubert Bruls. De burgemeester van Nijmegen staat op een eervolle zesde plek in een lijstje dat de Volkskrant heeft gemaakt van meest invloedrijke bestuurders van Nederland. Zijn rol als voorzitter van het Veiligheidsberaad heeft daar vast en zeker mee te maken. Zelf wilde Bruls er niet te veel woorden aan vuilmaken: ,,Corona brengt je op vele plaatsen”, geeft hij als enige reactie.

