Nieuws gemist? Dakloze gezinnen en jonge asielzoekers in hotels • Tandarts ziet gevolgen geldgebrek • Fietser omgekomen

Onmachtig Oranje ontsnapt | In een bij vlagen hemeltergende wedstrijd sleepte het Nederlands elftal met moeite een gelijkspel binnen tegen Ecuador: 1-1. De groepswinst is nog steeds binnen handbereik, maar het veldspel geeft ernstig te denken. Alles moet beter bij Oranje.

Tandarts ziet nu al gevolgen van geldgebrek, ook veel vragen over zorgverzekering | Tandartsen worden overspoeld met vragen en behandelverzoeken. Reden is dat volgend jaar de tarieven voor de zorgverzekering worden verhoogd en de collectiviteitskorting vervalt. Om de kosten te drukken sluiten veel mensen daarom geen aanvullende tandartsverzekering meer af.

20-jarige fietser komt om bij aanrijding met auto bij spoortunnel in Apeldoorn | Een 20-jarige man is overleden nadat hij gisteravond op zijn fiets werd aangereden in Apeldoorn. Het slachtoffer kwam hard in botsing met een auto en kwam daarbij op de voorruit terecht. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle.

Wolvenman Jos zag het roofdier op zich afkomen toen hij huilde als een wolf | Wat moeten we nu met de wolf? Hij is zelf voorstander van de komst van de wolf maar op Nationaal Park de Hoge Veluwe moet toch écht opgetreden worden, zegt wolvenexpert Jos de Bruin. Hij heeft oog in oog gestaan met de tamme wolf die daar rondloopt, nadat hij een ‘lokroep’ deed. „Wat ik heb gezien is niet normaal.”

Iris verliest zaak over uitvaart van haar vader die al weken in Thaise koelcel ligt | Al weken ligt het lichaam van Johannes Akkermans in een Thaïse koeling, omdat familieleden het niet eens worden over waar hij gecremeerd mag worden. Aan het getouwtrek komt nu een einde: de rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat Johannes niet naar Nederland gebracht hoeft te worden. Tot groot verdriet van zijn dochter, de Didamse Iris Akkermans.

Dit hotel in centrum van Arnhem zit vol dakloze gezinnen in plaats van toeristen | Old Dutch aan het Stationsplein in Arnhem is sinds een jaar een maatschappelijke opvang in plaats van een hotel. In de 21 kamers laat de gemeente Arnhem mensen verblijven die geen woonruimte hebben, voornamelijk gezinnen tussen wal en schip. Kosten: 150.000 euro per jaar.

58 minderjarige asielzoekers in hotel Van der Valk In hotel Van der Valk in Cuijk wonen vanaf 1 december gedurende drie maanden 58 jonge asielzoekers. Dat meldt de gemeente Land van Cuijk vrijdagmiddag.

Glasplaat van 3000 kilo valt aan diggelen | Wat het hoogtepunt van de verbouwing van de Nijmeegse Stevenskerk had moeten worden, is vrijdagochtend uitgelopen op een drama. Bij het naar binnen takelen van loodzware glasplaten zijn twee exemplaren in duizenden stukken uiteen gebarsten. De verbouwing loopt hierdoor maanden vertraging op.

Net op vrije voeten takelt man de moeder van zijn kind toe en steekt haar 38 keer met mes | Hij was net twee dagen uit de gevangenis, stuurde de kinderen van zijn vriendin naar de McDonald’s en stak haar vervolgens 38 keer met een mes. ,,Vervolgens liet hij me voor dood achter.”

Boete van 400.000 euro voor Toto wegens reclame gericht op jongvolwassenen | Onlinegokbedrijf Toto moet een boete van 400.000 euro betalen vanwege een reclamemail gericht op jongvolwassenen (18- tot 23-jarigen). Dat is verboden, laat de Kansspelautoriteit weten.

Zonder dat ze het wist werkte de Nijmeegse Tessa (40) opeens in de uitvaartzorg | Zonder dat je weet waar je aan de slag gaat een contract tekenen. De Nijmeegse Tessa Vrijhoef (40) deed het en kwam zo in de uitvaartzorg terecht. Een opvallende overstap na haar werk in het onderwijs, maar Vrijhoef wil niet meer anders. „Waarom heb ik dit niet eerder bedacht?”

