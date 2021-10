Nieuws gemist? David (14) overlijdt bij 15e ongeluk op rotonde; meisje krijgt schuld van verkrachting door zwager

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 7 oktober.

Het RIVM meldt 2760 meldingen van positieve coronatests in het afgelopen etmaal. Dat is het hoogste aantal in een maand tijd. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Er liggen nog 469 mensen met Covid-19 op intensive cares en verpleegafdelingen, twaalf minder dan gisteren. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.

Er is grote woede ontstaan om een actie van hooligans van Vitesse. Aanhangers van de Arnhemse club hebben in aanloop naar de derby NEC-Vitesse slachtafval gedumpt bij de herdenkingsplek voor de in 2015 verongelukte NEC-aanhanger Rocky.

Volledig scherm De foto die rondgaat op sociale media en in appgroepen. © Instagram

Veertien ongelukken zijn er gebeurd sinds 2015 op de oversteek bij Etten waar vorige week vrijdag de 14-jarige scholier David zijn leven verloor. Het kruispunt is volgens de gemeente Oude IJsselstreek al langer onderwerp van gesprek. ‘Niet alleen onder inwoners van onze gemeente’, laat een woordvoerder van Oude IJsselstreek weten. ‘Maar ook bij de gemeente en de provincie Gelderland.’

De biblebelt kleurt steeds donkerder op de coronakaart. De GGD vreest voor een opleving van corona. Biblebeltgemeenten kleuren steeds donkerder op de coronakaart. De lage vaccinatiegraad in sommige gemeenten heeft hier invloed op. Voor welke opgave staat de GGD?

Volledig scherm De prikbus van de GGD stond begin september in Ermelo. © BRAMVANDEBIEZEN

Het ministerie trekt alles uit de kast om vaccinatietwijfelaars over de streep te trekken. De vaccinatiecampagne tegen het coronavirus gooit het over een andere boeg. Zo wordt voorafgaand aan de nieuwe James Bond-film in de bioscoop een voorlichtingsfilmpje vertoond, speciaal gericht op jongeren.

De fietser (93) die woensdagochtend raakte bij een aanrijding met een auto op de Burgermeester Matsersingel in Arnhem-Zuid is overleden in het ziekenhuis. De aanrijding gebeurde rond 10.30 uur tegenover winkelcentrum Kronenburg. De fietser, een man van 93, stak de weg over bij de verkeerslichten, toen hij geschept werd door een automobilist.

Politiebonden willen opheldering over een afscheidsmail van een politiemedewerker die in augustus zelfmoord pleegde. De politietop hield die mail, waarin staat dat de zelfmoord mede met zijn werk te maken heeft, een maand binnenskamers. Pas toen vakbonden de mail lieten zien aan de korpschef, volgden stevige maatregelen.

De bestuurder van een vrachtwagen vol paardenmest is donderdagochtend ternauwernood ontsnapt aan aan een vlammenzee in Kerk-Avezaath. De cabine van zijn wagen brandde volledig uit. De man reed met een lading paardenmest over de Roodakker in Kerk-Avezaath toen hij rond 6.45 uur ineens vlammen uit de voorkant van zijn voertuig zag komen.

De Red Hot Chili Peppers treedt komend voorjaar op in het Goffertpark. De Amerikaanse band geeft daar op 10 juni een concert, zo heeft concertorganisator Mojo donderdagmiddag bekendgemaakt. De band, bekend van hits als Californication, Snow en Give it Away stond ook al in 2007 en 2012 op De Goffertweide.

Er zijn geen aanhoudingen verricht in het politieonderzoek naar de twee doden die afgelopen zaterdag werden aangetroffen in de Spieghelhof, een appartementcomplex in de Nijmeegse wijk het Willemskwartier. Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Meerdere omwonenden meldden dat er een aanhouding was verricht ‘in de familiare sfeer’.

Volledig scherm De politie Gelderland veriicht onderzoek in een woning aan de Spieghelhof in Nijmegen. © ANP

De koopwoningmarkt is in de zomermaanden op slot gegaan. Behalve de afname van het aantal te koop-borden in Nederlandse tuinen, nam ook het aantal verkopen verder af. De prijzen die werden neergelegd, braken nog altijd records, blijkt uit de kwartaalcijfers die makelaarsvereniging NVM vandaag publiceert.

Een bedrijfsongeval waarbij de 15-jarige Geert om het leven kwam, komt een warenhuis met een magazijn in Dodewaard staan op een boete van 40.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Op 26 februari 2020 rond 16.00 uur viel de 15-jarige werknemer Geert bij een manoeuvre uit de heftruck en kwam met zijn hoofd op de werkvloer terecht.