Nieuws Gemist? De dag waarop Rusland Oekraïne binnenviel, er een hond over de A2 liep en Sjaak voor de 180e dag op rij op de ic ligt

OORLOG IN OEKRAÏNE | Het Russische leger is vanochtend vroeg begonnen met de oorlog tegen Oekraïne. De Russen voeren van drie kanten raketaanvallen uit op militaire doelen, onder meer bij de hoofdstad Kiev. De aanval wordt wereldwijd scherp veroordeeld. Oekraïeners vluchten massaal voor het oorlogsgeweld.

AL EEN HALFJAAR OP DE IC | ,,Dit hier is al 180 dagen lang mijn wereld”, zegt coronapatiënt Sjaak Janssen (61) op kamer 8 van de intensive care in Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn. Hij zit in een rolstoel, dekens over zich heen, slangetjes in zijn buik en neus. Rond de jaarwisseling mocht hij eindelijk van de beademing af. ,,Maar ik was nog veel te zwak om naar een revalidatieafdeling te kunnen.”

Volledig scherm Coronapatiënt Sjaak Janssen, die met een bedfiets aan het bewegen is. © Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen

HUH? OPEEN STAAT ER EEN VILLA? | Is het mogelijk dat aan de Wolfhezerweg in Oosterbeek een villa is gebouwd zonder dat de buurvrouw ook maar iets in de gaten had? Op deze vraag mag de Raad van State antwoord geven.

EEN HOND OP DE A2 | Een opmerking tafereel vanmiddag op de A2 bij de ring Utrecht ter hoogte van afrit 16 tot en met 18. Daar liep een hond over de snelweg. Het leverde een chaotische verkeerssituatie op, maar niemand raakte gewond. Ook de hond niet.

Volledig scherm Op de A2 bij de ring Utrecht ontstond vanmiddag een chaotische situatie door een hond © Persbureau Heitink

GESTOLEN VAN THE CROWN? | Opschudding op de set van hitserie The Crown: dieven hebben voor maar liefst 180.000 euro aan rekwisieten gestolen. Dat meldt Variety. De opnames van het nieuwe seizoen worden ondanks de diefstal gewoon voortgezet.

‘DUOPROTEST’ IN NIJMEGEN | Het is een piepkleine demonstratie, pijlsnel georganiseerd, maar de boodschap komt recht uit het hart. Liliya Levandovska en Anna Ovchinnikova stonden donderdag op de Grote Markt in Nijmegen omdat het Russische leger hun thuisland Oekraïne is binnengevallen.

Volledig scherm PR dgfoto Gelderlander Nijmegen: Anna Ovchinnikova (l) en Liliya Levandovska staan deze druilerige donderdagmiddag met bordjes en Oekraïense vlag op de Grote Markt om hun bezorgdheid oven hun thuisland Oekraïne te uiten nu het Rusland van Putin Oekraïne is binnengevallen © Paul Rapp

ONRUSTIG VANWEGE VOETBALWEDSTRIJD | Bij de Jansplaats in Arnhem zijn donderdagavond politie- en ME-bussen bekogeld met glas en stoelen. De agenten waren op weg naar dit plein, omdat vermoedelijk supporters van Vitesse en Rapid Wien de confrontatie zochten