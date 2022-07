Nieuws gemist? De geestelijke gezondheidszorg zit muurvast • ongeneeslijk zieke Veerle (12) heeft nog één missie

FAMILIE JOUKE (16) IN GESPREK MET RECHERCHE | De familie van de 16-jarige Jouke gaat vandaag toch geen aangifte doen tegen de schietende agent. Eerder op de ochtend zei de moeder van Jouke nog dat er wel aangifte zou worden gedaan. Volgens haar is inmiddels besloten daar voorlopig van af te zien. Er wordt wel een schadeclaim voorbereid, zegt advocaat Robert Snorn tegen deze site. ,,Jouke heeft recht op een schadevergoeding en die valt hoger uit dan gebruikelijk. Dat komt omdat hier sprake is van bijzondere omstandigheden.”

GGZ LOOPT VAST | Wachtlijsten, krappe budgetten en oplopende personeelstekorten. Het loopt aan alle kanten vast in de geestelijke gezondheidszorg. Cliënten worden er radeloos van. Wat moet er gebeuren?

BOUWVAKKERS GEWOND IN ARNHEM | Op een bouwplaats aan de Delta in Arnhem is een gedeelte van een gebouw in aanbouw ingestort doordat een hijskraan een lading bouwmateriaal liet vallen. Hierbij zijn twee personen gewond geraakt, waarvan er één ernstig aan toe is.

15 MILJOEN EURO COCAÏNE ONDERSCHEPT | Bij het oprollen van de omvangrijke drugslijn tussen Curaçao, de Achterhoek en Twente heeft de politie vorige week 73 kilo aan cocaïne aangetroffen in een zeecontainer in Silvolde. In het betreffende schip uit Curaçao zaten nog tientallen kilo’s aan cocaïne verstopt, dat naar het oosten van Nederland verscheept zou worden.

WAGENINGER NEERGESTOKEN | De politie heeft een verdachte aangehouden in verband met een steekpartij in Apeldoorn. Daarbij is een man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer lag naast zijn auto met een steekwond aan zijn hoofd. Het incident gebeurde om 23.00 uur op de kruising Burgersveld-Schoutenveld in de Maten.

OUD-PREMIER JAPAN VERMOORD | De Japanse oud-premier Shinzo Abe (67) is in het ziekenhuis overleden nadat hij werd neergeschoten tijdens een campagnebijeenkomst in de westelijke Japanse stad Nara. De schutter, de 41-jarige oud-militair Tetsuya Yamagami, is aangehouden en heeft bekend. In zijn woning zijn explosieven aangetroffen, melden lokale media.

AANHOUDING NA BEDREIGING STIKSTOFMINISTER | De politie heeft woensdag een 52-jarige man uit Kootwijkerbroek aangehouden op verdenking van het bedreigen van stikstofminister Christianne van der Wal. Achterop de vrachtwagen van de man stond onlangs een boodschap waarin de naam van de minister genoemd werd achter die van de vermoorde Pim Fortuyn en Theo van Gogh.

AGENT SCHIET BIJ AANHOUDINGEN MINDERJARIGEN | Bij een arrestatie van twee minderjarige jongens heeft de politie donderdag aan het begin van de avond twee waarschuwingsschoten gelost. Dit gebeurde op het Ericaplein in het centrum van Dieren. Behalve de jongeren hield de politie twee volwassenen aan.

GENDERNEUTRALE SCHOOL | Geen ‘Meester Bart’, maar gewoon Bart. Geen ‘jongens en meisjes’, maar ‘kinderen’. En: één wc-hokje voor alle leerlingen. De nieuwe basisschool De Verbinding in Nijmegen is genderneutraal. ,,Kinderen worden vaak té vroeg gedwongen een keuze te maken.”

VERKOOP HOUTKACHELS EXPLODEERT | De vraag naar houtkachels is aan het exploderen. In de regio Kleef zijn twee keer zoveel houtkachels verkocht als vorig jaar, zegt Josef Gietemann van de firma Feuermöbel Gietemann uit Kleef in de Neue Rhein Zeitung. Ook aan deze kant van de grens worden meer kachels verkocht.

VADER BOOS OM BLOOTPOSTER | Posters van een naakte vrouw met haar benen wijd wekken verbazing en woede. Ouders bezochten afgelopen weekend een kindervoorstelling van de Parade in Den Haag, maar moesten eerst met hun jonge kroost langs de weinig verhullende plaatjes lopen. ,,Choquerend en totaal niet relevant voor het jonge publiek.”

ONGENEESLIJKE ZIEKE VEERLE (12) HEEFT NOG EEN MISSIE | Veerle Blok (12) uit Berkel-Enschot hoorde begin dit jaar dat ze een ongeneeslijke, kwaadaardige tumor in haar hoofd heeft.In plaats van somberen, sloeg ze aan het werk om geld in te zamelen voor onderzoek naar hersenkanker.

Volledig scherm Veerle Blok (12, midden) uit Berkel-Enschot heeft een ongeneeslijke hersentumor. In no time haalde ze met haar stichting 200.000 euro op voor hersenkankeronderzoek. Ze reikte de cheque zelf uit aan kinderoncoloog Jasper van der Lugt (L) en Lisethe Meijer (R) van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht waar Veerle onder behandeling is. (Foto privé-collectie) © Rudolf Robben

SCHUTTER ALBLASSERDAM | John S. (38) heeft de vrouw met wie hij een ‘ongewenste relatie’ zou hebben gehad op de zorgboerderij in Alblasserdam, meermaals met de dood bedreigd vlak voor hij een bloedbad aanrichtte op Tro Tardi op 6 mei dit jaar.

TEXEL VERKLAART ZICH ONAFHANKELIJK | Boeren en vissers op Texel hebben het Waddeneiland afgelopen nacht onafhankelijk verklaard. Een ludiek protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet, maar tegelijk ook een niet te onderschatten statement. Verslag vanaf een opstandig eiland. ,,Het gaat hier hartstikke goed met de natuur.”

REANIMATIE OEFENEN OP EEN BABYPOP | Marina. Zo heet de babypop die vanaf volgend jaar verpleegkundestudenten aan de HAN moet gaan helpen bij de reanimatielessen. De modellen die nu op de markt zijn, werken niet goed of zijn te duur, stelt de hogeschool. Techniekopleidingen in Arnhem brengen daar verandering in.