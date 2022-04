Nieuws Gemist? De Jonge erkent: ‘Had meer informatie moeten geven over rol bij Sywert-deal’ en Amerikaanse interesse in Vitesse

teruglezenGeen tijd gehad om het nieuws goed te volgen vandaag? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van woensdag 6 april.

SKI-ONGELUK | In een skigebied bij de Oostenrijkse plaats Fiss in Tirol is dinsdag een 26-jarige Nederlander om het leven gekomen door een noodlottig skiongeval. Volgens de Oostenrijkse politie belandde de man door nog onbekende redenen buiten de piste en botste hij daarna op een informatiebord. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van de man. Het slachtoffer kwam volgens het ministerie uit de provincie Gelderland.

STIKSTOF | De Gelderse miljoenen voor het opkopen van kalverhouderijen zijn al op: de provincie hoopt op meer geld van het Rijk. Vier grote Gelderse kalverboeren willen hun bedrijf aan de provincie verkopen. Het is een eerste stap van de provincie om de stikstofuitstoot naar beneden te brengen.

FAILLISSEMENT | Honderdduizenden ondernemers staat het water aan de lippen, signaleert de Kamer van Koophandel. Een op de tien balanceert op de rand van faillissement. Zij kunnen hun rekeningen niet betalen en kampen met problematische schulden.

HOOFDDOEK | Het Arnhemse idee dat handhavers gewoon een hoofddoek moeten kunnen dragen, krijgt nu bijval van het College voor de Rechten van de Mens. Dat vindt de opvatting dat ‘zichtbaar religieuze’ boa’s niet onpartijdig kunnen werken ‘stigmatiserend en bovendien niet effectief’.

LEIDING GERAAKT | Dinsdagochtend werd er een leiding geraakt bij de aanleg van glasvezel in Ede-Zuid. De zoveelste keer in korte tijd, tot frustratie van sommige buurtbewoners. Opdrachtgever KPN wijt de ontstane overlast aan gedateerde kaarten.

SYWERT-DEAL | Hugo de Jonge erkent dat hij onvoldoende informatie heeft verschaft over zijn rol in aanloop naar de miljoenendeal met Sywert van Lienden. Een dag voor het Kamerdebat gaat de minister door het stof voor het feit dat hij niet het volledige verhaal heeft verteld over zijn bemoeienis en contact met en over Sywert. Inmiddels zijn er honderden extra appberichten gepubliceerd.

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) staat de pers te woord. © ANP

SNELWEGEN | De provincie Gelderland ziet niets in een plan van D66 om de snelheid op Gelders auto- en snelwegen met 10 kilometer per uur te verlagen. Volgens die partij zou een snelheidsverlaging op provinciale wegen twee vliegen in één klap slaan: én minder uitstoot van schadelijke gassen én minder afhankelijkheid van Russische olie.

VITESSE | Vitesse komt mogelijk in Amerikaanse handen. De zakenmannen Robert en Philip Platek, die eerder ook al interesse toonden in FC Twente, zouden belangstelling hebben in de overname van de Arnhemse club.

OUDSTE GRAF VAN NEDERLAND | Bij de inrichting van een bedrijventerrein Laarakker in Haps is bij archeologisch onderzoek het oudste graf van Nederland ontdekt. Het betreft het graf van een ten minste 9-jarige die ongeveer 10.000 jaar geleden door stamgenoten is begraven aan de rand van de Maasvallei.

BOER ZOEKT VROUW | Een flinke tegenslag voor boer Jan en zijn Rianne, die elkaar ontmoetten bij Boer zoekt vrouw. De boer blijkt het Guillain-Barré syndroom te hebben, een spierziekte die plotseling kan opzetten en gepaard gaat met verlammingsverschijnselen, tintelingen en zenuwpijn.

MISHANDELING | ,,Ik kom uit Somalië, ik wist helemaal niet dat je mensen niet mocht slaan. Het hoorde bij mijn opvoeding, voor mij is het heel normaal.’’ Inmiddels weet de 24-jarige Asad O. uit Woerden wel beter, vertelde hij vandaag in de Lelystadse rechtbank. ,,Ik schaam me kapot.’’

OEKRAÏNE | Een Kamermeerderheid is bereid zwaardere wapens te leveren aan Oekraïne dan er tot nu toe zijn gestuurd. De regeringspartijen D66 en VVD riepen daar in een Kamerdebat toe op en kunnen rekenen op steun van in ieder geval CDA en PvdA. Nederland stuurde tot dusver onder meer sluipschuttersgeweren, antitankwapens en luchtdoelraketten naar Oekraïne

JAN ROT | De conditie van zanger en Mezza-columnist Jan Rot (64), die aan uitgezaaide darmkanker lijdt, gaat veel sneller achteruit dan verwacht. Hij heeft geen maanden, maar vermoedelijk nog weken te leven. Daarom zegt hij alle optredens af, inclusief de grote verjaardagsvoorstelling die eind deze maand zou plaatsvinden. ‘Het was een prachtig leven.’

HACKERS | De beruchte cyberbende Conti lijkt achter de hack te zitten die een tiental wooncorporaties heeft getroffen in onder meer Wageningen. Maandag publiceerde de criminele groepering - met sterke Russische banden - een deel van de ‘gegijzelde’ informatie op het darkweb, vermoedelijk om losgeldeisen kracht bij te zetten.

ACCIJNS | Op 1 april, de dag dat de accijnzen op benzine en diesel werden verlaagd, was het duidelijk drukker bij de pomp. Dat blijkt nu ook uit cijfers van ING over het aantal pinbetalingen bij tankstations. Er werd toen 50 procent meer getankt dan op andere dagen. Op 2 april waren er 20 procent meer betalingen dan normaal.