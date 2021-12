Nieuws Gemist? De Jonge functie elders, Marcouch voorkomt afterparty en Verstappen in Abu Dhabi

JONGEREN KIEZEN VOOR HUISFEESTJES Huisfeestjes schieten tijdens de huidige lockdown als paddenstoelen uit de grond. Nu de horeca de deuren gedurende de nachtelijke uren gesloten houdt, zoeken feestgangers de mazen van de coronamaatregelen op om toch nog uit hun dak te kunnen gaan. Zeker in Arnhem is er sprake van veel feestjes achter de voordeur.



De eigenaar van een kroeg op de Korenmarkt dacht daar creatief op in te spelen met het voornemen zijn tent om 5.00 uur 's ochtends open te gooien, maar na een gesprek met burgemeester Marcouch zag hij daar toch vanaf.



DE JONGE FUNCTIE ELDERS Hugo de Jonge keert in de nieuwe coalitie niet terug als minister van Volksgezondheid. Dat zou één van de voorwaarden zijn bij de onderhandelingen van het coalitieakkoord, dat na dit weekend waarschijnlijk wordt gesloten. De laatste financiële losse eindjes worden op dit moment afgewerkt. Het leenstelsel gaat de prullenbak in, rekeningrijden wordt na decennia gesteggel toch ingevoerd, en de kinderopvang wordt fors goedkoper en zelfs gratis voor mensen met een laag inkomen.

VERDACHTE STEEKPARTIJ GEITENKAMP AANGEHOUDEN De politie heeft woensdagmiddag een 54-jarige verdachte aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dodelijke steekpartij in de Arnhemse volkswijk Geitenkamp van afgelopen maandagavond. Wat de rol van de man is geweest, is nog niet bekend. De politie deed deze week intensief onderzoek naar de dood van de 47-jarige Geitenkamper, die omgeven is door mysterie.



KLAAR MET HONDEN EN MOUNTAINBIKERS Landgoedeigenaar Hélène de Fremery is helemaal klaar met loslopende honden en mountainbikers. Ze ziet met lede ogen aan hoe die haar bos vernielen en de reeën opjagen. Ze heeft geen geld om boa's in te huren en moet dus zelf bezoekers aanspreken op hun gedrag. ,,Soms krijg ik een grote mond en zeggen ze: ‘Hou je bek’.’ Lees meer.



AFGHANEN MOETEN KLEDING ACHTERLATEN | Ze kwamen naar Nederland met niets dan de kleren die ze droegen. In Heumensoord kregen Afghaanse evacués nieuwe kleding en fietsen. Maar nu de volgende verhuizing nadert, moeten ze veel achterlaten. Dat het tentenkamp een tijdelijke noodopvanglocatie zou zijn, was vanaf het begin duidelijk. In heel Nederland is een tekort aan opvangplekken en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet improviseren. De Afghanen van Heumensoord waaieren daarom uit over locaties in het hele land. Ondertussen ontstaat er ongeloof en irritatie.

Volledig scherm Cecile Klinkenberg helpt een Afghaans gezin dat binnenkort Heumensoord moet verlaten. Onder meer door op hun spullen te passen. © Foto: Bert Beelen

MOGELIJK MINDER TREINVERKEER DOOR LOCKDOWN Als het kabinet de coronamaatregelen verlengt, dreigt NS treinen te moeten schrappen. Dat ligt op tafel, zegt topvrouw Marjan Rintel vlak voor de gloednieuwe dienstregeling zondag ingaat. ,,Als er vanwege de lockdown nauwelijks forenzen zijn, is de vraag of je met extra spitstreinen moet rijden. Hetzelfde geldt voor uitgaans- of nachttreinen, nu alles dicht is.”



LET OP: A12 DICHT De snelweg A12 tussen Duiven en Zevenaar is van vrijdagavond tot zaterdagochtend afgesloten in verband met asfaltwerkzaamheden. Lees meer.



EMOTIONELE RECHTSZAAK OVER GROEPSVERKRACHTING De ‘chillruimte’ bij het autobedrijf van Boy M. uit Den Bosch is gebruikt als seks-hok voor Boy en zijn vriendengroep. Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat de grenzen daar flink zijn overschreden, en dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Twee 15-jarige meisjes zouden daar in 2019 zijn verkracht. Inmiddels is tegen alle verdachten celstraf geëist, variërend van vier jaar tot 36 maanden. De vader van een van de meisjes las vandaag een emotionele verklaring voor. Lees meer.



LEGER INGEZET VOOR BEVEILIGING KOPSTUKKEN MOCROMAFFIA Justitie heeft het leger te hulp gevraagd om een gewelddadige uitbraakpoging van Marengo-verdachten vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught te voorkomen. In de EBI verblijft een deel van de Marengo-verdachten, onder wie Ridouan Taghi, de afgelopen dinsdag vanuit Colombia overgevlogen Saïd Razzouki en Rico ’de Chileen’ R.

HAMILTON EN VERSTAPPEN OP STOOM | Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn uit de startblokken geschoten op het circuit van Abu Dhabi. De Nederlandse Red Bull-coureur klokte in de eerste vrije training 1.25,009 en bleef daarmee de Mercedessen voor. Lewis Hamilton was (1.23,691) de snelste in de tweede vrije training. Hij liet de Nederlandse titelkandidaat achter zich.



Verstappen eindigde zes tienden achter Hamilton op P4. De race van zondag in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten zal alles bepalend zijn in het wereldkampioenschap.



DE GRAAFSCHAP VS HELMOND SPORT De Graafschap speelt vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie tegen laagvlieger Helmond Sport. De wedstrijd in Stadion De Vijverberg begint om 20:00 uur en staat onder leiding van arbiter Ingmar Oostrom. Mis niets in ons liveblog.



KIMBERLEY LEVERT WERELDPRESTATIE Skeletonster Kimberley Bos heeft in het Duitse Winterberg haar eerste overwinning geboekt in de wereldbeker. Met haar eerste zege verstevigt de 28-jarige Edese haar leiding in de wereldbeker, waarin ze dit seizoen al twee keer als tweede eindigde.



Beelden van de winnende race:





CORONA-UPDATE De daling van het aantal nieuwe besmettingen zet door. Het RIVM registreerde afgelopen etmaal 17.562 positieve tests, het laagste aantal in bijna een maand. Bij tachtig mensen in Nederland is de omikronvariant vastgesteld. In totaal liggen er nu 2783 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, een daling van 47 ten opzichte van gisteren. Het aantal besmettingen met de omikronvariant is wereldwijd opgelopen tot bijna 2400. Maar in alle gevallen zijn de klachten mild of zijn er geen symptomen. Lees bij in ons liveblog.



VOOR BOOSTERPRIK NAAR DUITSLAND | ‘Dank je wel Duitsland, schaam je kapot RIVM.’ Elstenaar Dolf Schellekens krijgt op 21 december een boosterprik. Dankzij een vriendin van zijn vrouw, in Duitsland. En hij is boos. ,,Ik ben kansloos om in Nederland eerder aan zo’n prik te komen. De groep hoogrisicopatiënten is hier zó afgebakend, echt extreem, dat ik er niet voor in aanmerking kom.’’

Volledig scherm Dolf Schellekens met zijn gezin © Erik van 't Hullenaar