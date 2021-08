Nieuws gemist? De Jonge geeft 'duidelijke waarschuwing’ aan voetbalwereld en brokkentunnel week lang gesloten

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 20 augustus.

VEEL VERDRIET NA DOOD SUZANNE | Het is de grootste vrees van ouders. Dat je kind omkomt bij een verkeersongeluk. Voor Connie en Stefan Janssen uit Beusichem werd die nachtmerrie in juli vorig jaar een afgrijselijke werkelijkheid. Hun dochter Suzanne werd aangereden en overleed kort na haar 17de verjaardag. Donderdag stonden ze in de rechtbank van Arnhem oog in oog met de man die het ongeval veroorzaakte.

WAARSCHUWING AAN VOETBALWERELD | Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geeft een ‘duidelijke waarschuwing’ aan de KNVB, voetbalclubs en voetbalfans. Als supporters komend weekend niet netjes op hun stoel blijven zitten, ‘kan dat reden zijn om de maatregelen weer aan te scherpen’, aldus De Jonge. Kort na de uitspraken van De Jonge kondigde Feyenoord al maatregelen aan.

BELGISCHE VADER KOMT OM VOOR OGEN VAN GEZIN | Bij een ongeluk op vakantie in Italië is Henri Vandelanotte (42) uit het Belgische Brugge om het leven gekomen. Dat bevestigt de hockeyclub waar Vandelanotte actief was. De veertiger werd voor de ogen van zijn vrouw en dochter aangereden door een scooter en bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

ZIJ MOGEN NIET NAAR GP ZANDVOORT | Tickets voor de Grand Prix van Zandvoort bemachtigen. Voor de echte Formule 1-fans is het al sinds anderhalf jaar dé grote missie. Grote blijdschap sloeg uiteindelijk om naar diepe teleurstelling bij duizenden. Slechts twee derde van de kaarthouders is vanwege de coronaregels welkom bij het circuit in het weekend van 3, 4 en 5 september. En dus visten velen alsnog achter het net.

Volledig scherm Bastiaan Brans met bonuszoon Damian in Bemmel zijn uitgeloot voor kaarten voor de zaterdag en zondag van de GP in Zandvoort (Formule 1). © David van Haren

PVDA EN GL ALS ÉÉN BLOK NAAR FORMATIE | De PvdA en GroenLinks willen daadwerkelijk samen de formatie in, als één onderhandelingsteam en met één fractie in de Tweede Kamer als het over de kabinetsvorming gaat. ,,Er is iets bijzonders gebeurd, de samenwerking is innig geworden.’’ Toch is dit voor de VVD niet genoeg, laat een partijwoordvoerder weten. ,,Dit verandert onze positie niet.’’

‘BROKKENTUNNEL’ WEEK LANG DICHT | De Willemstunnel in Arnhem, die bekend staat als de brokkentunnel, gaat dicht vanwege groot onderhoud en maatregelen die de verkeersveiligheid moeten verbeteren. De parkeergarage onder station Arnhem Centraal blijft gedurende de werkzaamheden in de Willemstunnel open. De gemeente Arnhem verzoekt het doorgaand verkeer dat van noord naar zuid wil om het centrum zo veel mogelijk te vermijden. Hoe je het best om kunt rijden komende week? Dat vind je hier!

Volledig scherm Een bekend beeld van de Willemstunnel in Arnhem. Door de slechte verkeersveiligheid in de 'brokkentunnel' gebeuren er regelmatig ongelukken. Daar wordt komende week wat aan gedaan. © Persbureau Heitink

GEZONDHEIDSTOESTAND RADBOUDSTUDENTEN ‘SLECHT’ | Het gaat nog niet goed met veel studenten van de Radboud Universiteit. Meer dan een kwart noemt zijn of haar gezondheidstoestand (zeer) slecht. Het welbevinden is niet verbeterd ten opzichte van een dik jaar geleden, toen de coronacrisis net was uitgebroken. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Jacqueline Vink. ,,Schokkend”, vindt zij.

RELATIEF VEEL DIEFSTAL VAN E-BIKES IN OOST-NEDERLAND | Criminelen hebben het voorzien op dure e-bikes in Oost-Nederland. Veel meer nog dan in de rest van het land groeit de diefstal van elektrische fietsen in deze regio razendsnel. Het gros verdwijnt naar het Oostblok. ,,Ik durf mijn e-bike niet meer alleen te laten.”

Volledig scherm De e-bikes van Trudy Roskam en haar man Nico zijn onlangs in de binnenstad van Zwolle op klaarlichte dag gestolen. De dure fietsen zaten aan de ketting op slot, maar de dieven wisten ze toch mee te nemen. © Alex Mulder

OVERVAL OP KWETSBARE MAN | Een bewoner van een zogeheten beschutwonen-locatie is donderdagavond rond 22.30 uur in zijn woning aan de Achter de Kom in ‘s-Heerenberg overvallen. Volgens de politiewoordvoerder gaat het om een ‘gemene en buitengewoon laffe’ overval op een kwetsbaar persoon. Het slachtoffer zou tijdens de overval zijn bestolen van verschillende persoonlijke eigendommen. Volgens buurtbewoners zou de overvallen man vrijdagochtend gekneveld in zijn appartement zijn aangetroffen door een begeleider.

ROEMLOOS AFSCHEID NIJMEEGSE STADSBIOSCOOP | Geen groots afscheid. Zelfs geen aankondiging op Facebook, of op de onlangs offline gehaalde website. Zonder enige ruchtbaarheid is de beroemdste bioscoop van Nijmegen, bioscoop Carolus op Plein 1944, gesloten. Op 14 december vorig jaar, een dag voordat de tweede lockdown inging, werden er voor het laatst films vertoond. Toen in juni overal in Nederland de filmzalen heropenden, bleef Carolus - of: Vue Nijmegen Plein, zoals de officiële naam in de laatste jaren luidde - dicht.

Volledig scherm Bioscopen Carolus en Luxor domineerden decennialang Plein 44.