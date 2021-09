Nieuws gemist? De spinnen kruipen weer je huis binnen en groot feest in Zandvoort dankzij Max

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zondag 5 september.

FEEST IN ZANDVOORT Het was een historische dag vandaag in Zandvoort. Voor het eerst in tijden was er weer een Formule 1-race in de kustplaats, en dan was het ook nog eens onze eigen Max Verstappen die de race won. Hij bleef Lewis Hamilton voor en heroverde en passant ook nog de koppositie in het wereldklassement. Groot feest dus.

SENIORENWONING BESCHOTEN Het Arnhemse woonzorgcentrum Westerkade, gelegen aan de Westervoortsedijk, is zaterdagnacht beschoten. Het zou gaan om één woning die tweemaal beschoten werd. Het woonzorgcentrum is onderdeel van ouderenzorgorganisatie DrieGasthuizenGroep, die inmiddels zeven locaties in Arnhem heeft.

LIEFDESDROOM WERD NACHTMERRIE ‘Amor Vincit Omnia’. Liefde overwint alles. De Latijnse woorden op de getatoeëerde arm van Sebastian van Laar (34) hadden amper een betere plek kunnen krijgen. De voetballer van het Zutphense De Hoven en vriendin Angelique werden in hun zoektocht naar nieuw levensgeluk door het leven ongenadig hard gebeten. Onuitputtelijk menselijk leed stelde behalve geduld, ook hun relatie danig op de proef.

Volledig scherm Sebastian van Laar, voetballer van De Hoven. Werd door leven flink gebeten. Na acht mislukte pogingen om zwanger te raken (1x miskraam/currettage en 1x dood geboren kindje) was allerlaatste keer wel raak. Sinds februari hebben ze zoon Zayn (Arabisch voor mooi) © Jeroen Jazet

ERAJ EN GEZIN VLUCHTTEN Het scheelde niet veel of Eraj (32), zijn vrouw Sofia (28) en hun tweejarige dochtertje Harir zaten hopeloos in de val in Afghanistan. Zij moesten afgelopen week hals over kop hun land ontvluchten, omdat Eraj doelwit is van de taliban. Dat lukte het jonge gezin, met hulp van Gouwenaars Harry en Niels, na twee levensgevaarlijke pogingen nog net op tijd.

ASFALTFABRIEK DICHT? De Asfalt Productie Nijmegen (APN) moet dicht als de uitstoot van schadelijke stoffen niet stopt. Dat zegt de meerderheid van de Nijmeegse politieke partijen. Het nieuws dat de asfaltfabriek zeventien keer de toegestane norm de lucht in blaast, is ingeslagen als een bom. Niet alleen bij de politiek, maar ook bij omwonenden.

Volledig scherm PR dgfoto Gelderlander Nijmegen: Dura Vermeer Asfalt Productie Nijmegen APN © Paul Rapp

E-CHOPPERS GEVAARLIJK? Een invasie van e-choppers leidt tot overlast op de smalle fietspaden op de Veluwe, schreven we eerder deze week. Fietsers worden gedwongen om uit te wijken naar de berm. Maar hoe is het eigenlijk om op zo’n e-chopper te rijden? Om dat te ervaren, huren we er zelf een en maken we een tocht van ruim 30 kilometer tussen Epe en Vierhouten.

STROOMNET IS VOL Gebrek aan ruimte op het hoogspanningsnet legt een bom onder de plannen voor de aanleg van nieuwe zonnevelden en windmolens in de komende jaren. Voor alle problemen verholpen zijn, is het 2029.

SPINNENINVASIE Spinnentijd is weer begonnen en er lijkt een heuse spinneninvasie gaande te zijn. Zijn ze dit jaar nog groter?

Volledig scherm Er zijn veel spinnen dit jaar. Willie van Tilburg uit Eindhoven fotografeerde dit exemplaar tijdens een wandeling op Texel.