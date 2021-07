Nieuws gemist? Definitieve streep door festivalzomer en toeristen zorgen voor coronaclusters op Franse campings

CORONA OP DE CAMPING Op vakantie gaan naar Frankrijk léék kort geleden nog een goed idee. Nu lopen de besmettingscijfers razendsnel op en wordt al gesproken over ‘campingclusters’. ,,Ik merk dat onze gasten er bezorgd over zijn.’’

PINK HELPT BEACHHANDBALSTERS Zangeres Pink heeft aangeboden de boete te betalen die de leden van het Noorse beachhandbalteam kregen omdat zij geen bikinibroekjes wilden dragen op het EK . In plaats daarvan begonnen ze wedstrijd in een korte broek. De muzikante noemt de regel dat de dames bikinibroekjes moeten dragen tijdens het toernooi seksistisch.

CODE GEEL VANWEGE ONWEER Het KNMI waarschuwt maandag voor mogelijk noodweer in het hele land. In de middag en avond kunnen overal stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Het meteorologisch instituut heeft daarom voor het hele land code geel afgekondigd. Ook zondag gold die waarschuwing.

WANDELEN NAAR ROME Een wandeltocht vanuit Nijmegen naar Rome. Het klinkt als gekkenwerk, maar dat is het volgens Luuk Weerts (30) helemaal niet. Integendeel: het is de reis van zijn dromen . ,,Ik geniet van elke kilometer die ik loop.”

THE WEEK AFTER Razendspannend was het in Noord-Limburg, Brabant en Gelderland nog maar een week geleden. Hoe gaat het nu langs de Maas, die weer als vanouds stroomt? In een beige landschap volgen wandelaars en fietsers de omvergedrukte palen en moddersporen, en zoeken bewoners van vakantiechalets naar ‘dozen vol water’.