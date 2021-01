Nieuws gemist? Demonstratie in Eindhoven loopt gruwelijk uit de hand en Quinn kreeg na één minuut een avondklokboete

Het leek vandaag wel oorlog in Eindhoven en Amsterdam. Een demonstratie tegen het coronabeleid in de Eindhovense binnenstad liep compleet uit de hand. Stenen, golfballen, vuurwerkbommen en zelfs messen vlogen urenlang door de lucht. De politie zette traangas in. Ook in Amsterdam ging het mis. De politie ontruimde het Museumplein met wapenstokken, paarden, honden en twee waterkanonnen. In de hoofdstad zijn honderd mensen aangehouden.

Vette pech voor Quinn. De 17-jarige Cuijkenaar was gisteravond onderweg naar huis, toen hij door de politie werd aangehouden. Het was 21.01 uur, precies één minuut eerder was de avondklok ingegaan. Dus kreeg Quinn een bekeuring van 95 euro. Natuurlijk baalt hij als een stekker, maar hij vat het ook sportief op: ,,De politie moet ergens een grens trekken’’, vertelt hij een dag later. Dat wordt wat extra uurtjes maken in de Jan Linders de komende tijd.

Volledig scherm Quinn uit Cuijk. © Foto: Flip Franssen

Hoe ging het verder op de eerste avond van de avondklok? In totaal werden er in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid honderd bekeuringen uitgeschreven, waarvan 45 bij een grote verkeerscontrole op de A2 bij Zaltbommel. In Nijmegen werden 27 boetes uitgeschreven. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, de baas van de veiligheidsregio, was over het algemeen te tevreden. ,,En ik hoop dat wie bekeurd is, er flink over vertelt.’’ Ook zijn Arnhemse collega Ahmed Marcouch, die de leiding heeft over veiligheidsregio Gelderland-Midden, was content over de eerste avond.

Volledig scherm Grote politiecontrole op de A2 bij Zaltbommel. © ANP

Een aangrijpend verhaal van een moeder uit Den Haag. Haar zoon stak in de zomer van 2019 iemand dood. Het Openbaar Ministerie eiste deze week in hoger beroep 21 maanden cel tegen een inmiddels 19-jarige Hagenaar. Normaal schrijven we over het verdriet bij de nabestaanden. Maar wat gebeurt er aan de andere kant? Wat zeg je als moeder als jouw zoon hiervoor verantwoordelijk is? Het verhaal van Mariska is zeker het lezen waard.

Volledig scherm Mariska. © Frank Jansen

Hoog tijd voor wat luchtigers: De Graafschap won vandaag overtuigend van FC Volendam. Daarmee blijven de Superboeren in het spoor van de koplopers SC Cambuur en Almere City. De overwinning in het Noord-Hollandse dorp was de derde op rij voor de Doetinchemse club. Eerder dit seizoen won Volendam nog met 2-5 op de Vijverberg. Een wedstrijd die niemand in Doetinchem en omgeving zich nog graag wil herinneren.

Ten slotte vroegen we jullie om foto's op te sturen van de sneeuw. Want in een deel van deze regio was er vannacht flink wat wit spul uit de lucht komen vallen. Daar werd massaal op gereageerd, waardoor je hier een mooie collectie kunt zien van winterse foto’s.

Volledig scherm Een wit dorpsplaatje van Dinxperlo © Theo Heesen