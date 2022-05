Nieuws gemist? Diep verdriet om fatale botsing die jonge levens kost, en: Wat doe jij met je vakantiegeld?

FATALE BOTSING MET TRACTOR | Bij een aanrijding tussen een tractor en een personenauto op de Veldweg in Hedel is de bestuurster van de auto overleden. Dat meldt de politie. De weg is na het ongeluk deels afgezet, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.

WAT DOE JE MET JE VAKANTIEGELD ? | Vandaag of morgen krijgen veel werknemers het vakantiegeld op hun rekening bijgeschreven. Hoe ga je daar verstandig mee om, helemaal nu de vaste lasten steeds hoger worden?

OVERVALLERS DREIGDEN LEDEMATEN AF TE SNIJDEN Hij zei alleen geld te hebben gepakt en weer te zijn vertrokken. Maar de rechter denkt daar anders over. Die heeft de 20-jarige S.B. uit Nijmegen veroordeeld voor het plegen van een zeer gewelddadige woningoverval op een Boskoops gezin.

ACTIEVOERDERS VASTGEPLAKT VOOR ING | Twee ‘rebellen’ vastgeplakt op de stoep van het ING-kantoor en een stuk of acht sympathisanten die flyers uitdeelden. De actie van Extinction Rebellion was klein, maar trok wel aandacht in de binnenstad van Arnhem.

DANNY'S KROEG ALLEEN VOOR 21-PLUSSERS | Straalbezopen tieners die tegen sluitingstijd binnenkomen, zich misdragen en hun eigen drank op tafel zetten. Kroegbaas Danny Nijman uit Winterswijk is er klaar mee. Vanaf dit weekend komen jongeren onder de 21 jaar oud er bij hem niet meer in.

LUUK DE JONG TOONT BABY FINN AAN FANS | Luuk de Jong heeft na de laatste competitiewedstrijd van FC Barcelona zijn pasgeboren zoon even geshowd op het veld van Camp Nou. De Nederlandse spits, die dit seizoen op huurbasis voor de Catalaanse topclub speelde, bleef in de verloren thuiswedstrijd tegen Villarreal (0-2) op de bank. De Jong (31) werd na afloop wel toegejuicht door het publiek.

VERLOSKUNDIGEN PROTESTEREN IN TIEL | Verloskundigen hebben maandagochtend geprotesteerd voor de deur van ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Ze vroegen aandacht voor een nieuwe manier van bekostiging van de geboortezorg die volgend jaar moet ingaan. Dat is slecht nieuws voor zwangeren die zelf de keuze willen maken waar ze willen bevallen. Ook verloskundigen Jooske van Rijssel en Laura Janssen voerden samen met collega’s van alle dertien verloskundige praktijken uit Arnhem en omstreken in Duiven actie tegen de plannen van de minister

MEER APENPOKKENZIEKTE | Nog meer apenpokkenziekte in Nederland: in Nederland zijn er na de eerste vondst afgelopen vrijdag nog vijf gevallen van de apenpokkenziekte bij gekomen. Het gaat in alle gevallen om mannen die seks hebben gehad met mannen.

DIEP VERDRIET OM FATALE BOTSING | Op 27 augustus 2020 net na middernacht maakte een harde klap tegen een boom in het buitengebied van Markelo een einde aan twee jonge levens. Maandag stond Brett R. uit Lochem, de bestuurder van de ongevalsauto, voor de rechter in Almelo. Op de zitting werd duidelijk dat de vriendschapsbanden sterker zijn dan ooit. Het diepe verdriet wordt samen verwerkt.

IS DIT DE REDDING VAN HET KORAALRIF? | Het Delftse bedrijf Reefy heeft kunstkoraal ontwikkeld, dat helemaal circulair en biologisch afbreekbaar is. Met het kunstkoraal kunnen beschadigde natuurlijke koraalriffen in onder meer Indonesië en Mexico gerestaureerd worden. De kunstriffen zijn getest in Burgers’ Ocean, een onderdeel van de dierentuin in Arnhem.

MEER BORDJES MET 'TE KOOP’ | Steeds vaker staan er bordjes ‘te koop’ in de tuin. Makelaars zien het ook. ,,Sommige verkopers worden toch wat zenuwachtig: wat gaan de prijzen doen?”

ZOEKEN NAAR CORONA-APPJES EN SMS'JES | Twee jaar na de eerste coronagolf worden nog steeds sms- en WhatsAppberichten van sleutelfiguren ‘verzameld en gerubriceerd’. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid op vragen van deze nieuwssite. Appjes en sms’jes ontbreken tot dusver in de stukkenstroom die verstrekt wordt op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

ZIJ STAKEN SAMEN OVER EN OVERLEEFDEN HET NIET | vv Baardwijk 6. Zo’n nietszeggende kelderklassewedstrijd waar je er honderden van hebt ieder weekend. Maar deze telde wél. Het was er een ter nagedachtenis aan de overleden voetbalvrienden Matt (19) en Pepijn (20). ,,Ik hoop dat ze ons gezien hebben.”

Volledig scherm Demonstrerende verloskundigen (links) en Frenky de Jong met baby Finn in Camp Nou. © Jan Ruland van den Brink / videostill