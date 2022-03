Nieuws gemist? Dik pak sneeuw voorspeld en burgemeesters verbazen zich in drugscontainer

SCHIETPARTIJ Twee mannen zijn vanavond in een vestiging van de McDonald’s in Zwolle doodgeschoten. Dat gebeurde in het bijzijn van ouders en kinderen, zegt een ooggetuige tegen deze site. Het zou gaan om een gerichte actie. Het personeel is in veiligheid gebracht. ,,Het is niet normaal wat we hebben gezien.”

GLADHEID EN SNEEUW Aan het einde van morgenmiddag gaat het sneeuwen in Oost-Nederland. Vanwege de gladheid die dat kan veroorzaken, is code geel afgekondigd. Wind en kou zorgen daarbij voor een winterse 1 april, terwijl het de laatste weken soms bijna zomers aanvoelde. ,,Het zal winters aanvoelen en dat is een groot contrast met hoe het in maart is geweest’’, meldt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza.

BRAND IN CENTRUM NIJMEGEN ,Ik stond buiten wel even te trillen op m’n benen. Er gaan toch allerlei scenario’s door je hoofd.” Patrick Stunnenberg was één van de bewoners die dinsdagnacht werden opgeschrikt door een brand in de Stikke Hezelstraat in het centrum van Nijmegen. ,,Vuur en brand zijn toch best eng.”

NIET MEER TANKEN VOOR 1 APRIL De brandstoftank van je auto bijna leeg? Probeer het tot vrijdag te doen met wat er nog in zit, want dat kan je een leuke besparing opleveren. Die dag gaan namelijk de brandstofprijzen in een klap flink naar beneden. En nee, dat is geen 1 aprilgrap.

KIJKJE IN DRUGSCONTAINER Zie je een ondernemer met vier magnetrons zijn winkel in lopen, of heeft een vriend ineens meerdere droogtrommels ingeslagen? Dan is de kans groot dat er drugs in het spel zijn, leerden drie Gelderse burgemeesters dinsdag. Ze namen een kijken in een scontainer die is ingericht als een drugslab.

DORPSBEWONERS WILLEN STOOKVERBOD Een vuurtje stoken in de open haard of in een vuurkorf. Voor sommigen een gezellige manier om het warm te krijgen, voor anderen een grote aanslag op de gezondheid. Zo’n honderd Twellonaren vallen in de laatste groep en willen een verbod op houtstoken bij mistig en windstil weer. Ze krijgen daarin bijval van zes huisartsen in Twello. „Er gaat veel stookleed schuil achter de voordeur.”

EREHAAG VOOR ‘KNUFFELBEER’ BEN Veel belangstelling voor de uitvaart van Ben (64) uit Gaanderen woensdagmiddag. De Achterhoeker overleed vorig weekend na een verkeersruzie in Ede. Ongeveer twintig collega’s van het beveiligingsbedrijf waar hij werkte vormen een erehaag langs de weg voor het crematorium in Etten. ,,We willen Ben, onze grote knuffelbeer, een laatste eer bewijzen.

ROB DE NIJS NAAR REVALIDATIECENTRUM Goed nieuws voor Rob de Nijs. De 79-jarige zanger is vanuit het ziekenhuis overgebracht naar een revalidatiecentrum om daar verder aan te sterken. Dat heeft zijn vrouw Henriëtte Koetschruiter laten weten aan Shownieuws. De zanger bleek het coronavirus onder de leden te hebben en had een veel te lage bloeddruk en hartslag.