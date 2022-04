Nieuws Gemist? Dit resort verrijst op de Hoge Veluwe en man liet zich door meisjes tegen de ballen trappen

94 VERKEERSDODEN IN GELDERLAND | Gelderland is samen met Zuid-Holland de provincie met de meeste verkeersdoden in het coronajaar 2021. Waar in heel Nederland het aantal verkeersdoden juist afneemt, waren in deze provincie in 2021 opvallend veel verkeersdrama’s te betreuren. Lees meer.



FIETSHELM VERPLICHT VOOR OUDEREN? | De invoering van een helmplicht voor de fiets is de snelste en verreweg goedkoopste manier om het aantal verkeersdoden eindelijk fors te verlagen. Dat stelt de belangrijkste verkeersveiligheid-adviseur van het kabinet in reactie op de bekendmaking van het aantal verkeersdoden over 2021.



E-BIKER OVERLIJDT NA BOTSING | De fietser die in Brummen maandagmiddag zwaargewond raakte door een vrachtwagendeur die onverwacht openging, is aan zijn verwondingen overleden. Een woordvoerder van het bergingsbedrijf Wolves, de werkgever van de chauffeur, geeft aan: ,,Het nieuws over overlijden is bij ons ingeslagen als een bom.’’



Ook in Arnhem gebeurde vanmiddag een ongeluk door een openzwaaiend portier. Daarbij raakte een vrouw gewond aan haar hoofd.



DE EXTRA TRIESTE AFTOCHT VAN DE BOOTSUPER | Henk Gerritzen (76) moest nog twee maanden werken op zijn Bootsuper in Tolkamer voor hij met pensioen zou gaan. Hij kwam eind maart plotseling te overlijden, waardoor hij na 57 jaar noeste arbeid niet van zijn oude dag kan genieten. Lees meer of bekijk de video.

RESORT OP HOGE VELUWE | Daar waar ooit de topvoetballers Dries Mertens en Nacer Chadli schitterden en nu bijen dartelen, moet een territorium voor toeristen verrijzen. Nationaal Park de Hoge Veluwe is van plan om op het terrein van voormalig voetbalclub Beatrix in Hoenderloo een parkresort te bouwen. ,,Daarmee zijn we de eerste van Nederland.’’ Lees meer.



HALF JAAR CEL VOOR DOODRIJDEN FARID | De 25-jarige Max E. uit Maarsbergen moet een half jaar de gevangenis in voor het veroorzaken van het dodelijke verkeersongeluk vorig jaar in augustus in Ede. Bij het ongeluk kwam de 45-jarige Farid Tariki uit Ede om het leven. De straf is lager dan de drie jaar celstraf die het Openbaar Ministerie had geëist.



BAS MUIJS OVER ZIJN HARTAANVAL | Voormalig GTST-acteur Bas Muijs (45) is afgelopen december getroffen door een zware hartaanval. Hij ging er ‘bijna dood’ aan, maar is inmiddels herstellende na een openhartoperatie. ,,Het is net of er een sterke band om je lichaam wordt getrokken’’, zegt Muijs over het moment van de aanval, die hij ‘s nachts kreeg.



VERDACHTEN MALLORCA-ZAAK VRIJ | Alle verdachten van het doodschoppen van Carlo Heuvelman (27) op Mallorca mogen hun proces in vrijheid afwachten. Ook de laatste hoofdverdachte die nog vast zat, Sanil B. (20), heeft dat vanmiddag te horen gekregen, tot grote teleurstelling van de nabestaanden. ,,Dit is een beloning voor hun zwijgen.” Lees meer en bekijk de video waarin onze verslaggever ingaat op de zaak.

STIEFMOEDER ELLEN DEELT HAAR ERVARING | Stiefmoeder Ellen Jongeneel geeft stiefmoederlijke lezingen in Didam en ’s-Heerenberg. Een lezing vol eigen ervaringen, tips en tricks, ter bemoediging van stiefouders. Geen overbodige luxe, vindt Jongeneel. Want: liefst twee derde van de samengestelde gezinnen strandt binnen vijf jaar. ,,Een drama, vooral voor de kinderen.” Lees haar verhaal.



MOORD OP MUSTAPHA (37) | De 50-jarige Richard van D. uit Nijmegen, ook bekend van ‘Wiettaxi Bastion’, moet 18 jaar cel krijgen wegens moord op de 37-jarige Mustapha uit Nijmegen. Dat heeft de officier van justitie woensdag geëist voor de rechtbank in Arnhem.



ROBERT HENK VERLIEST 30.000 EURO AAN ‘VRIENDIN’| Een kinky date, een goedzak die tienduizenden euro’s kwijtraakt en een confrontatie die volledig uit de hand loopt. De aflevering van het RTL-programma Oplichters Aangepakt zorgde gisteravond voor veel commotie. Zelfs presentator Kees van der Spek wist niet goed wat hem overkwam.



SALARIS MOET TERUG | 225 Medewerkers van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen hebben vorig jaar te veel salaris ontvangen. Het ziekenhuis eist het geld nu terug. In totaal gaat het om 257.000 euro bruto. Enkele medewerkers zagen vorig jaar zelfs 20.000 bruto euro extra op hun loonstrookje staan. Lees meer.



MEGA-WIETPLANTAGE | In Spanje is een wietplantage opgerold met maar liefst 415.000 planten. Het zou de grootste hennepkwekerij van Europa zijn. Bekijk de beelden.

TESTIKELTRAPPER | Dat hij zich tegen zijn ballen liet trappen door twee meisjes in Doetinchem, was om contact te maken. ,,Zo krijg ik aandacht”, zei een 27-jarige man in de rechtbank, waar hij terecht stond voor ontucht.



NEC UIT DE EERSTE KLASSE | NEC komt dit seizoen niet meer in actie. De amateurtak van de Nijmeegse profclub, hekkensluiter in de eerste klasse C (Zuid), trekt zich per direct terug uit competitie. Dinsdagavond is de selectie van het besluit op de hoogte gebracht. Lees meer.



WIELRENNER RAAKT ZWAARGEWOND | Een wielrenner is woensdagmiddag naar het zich laat aanzien ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. Een traumahelikopter landde voor hulpverlening.



JONGENS REDDEN KERK | Als de brand in de kerk van Sint Anthonis niet snel was ontdekt door Michiel, NIck en Sebastiaan, waren de gevolgen voor de Heilige Antonius Abt kerk waarschijnlijk veel groter geweest dan nu. ,,De schade is godzijdank beperkt gebleven”, zegt pastoor Norbert van der Sluis die - achteraf - spreekt van ‘een brandje’.



Bekijk hier de Gelderlander Nieuws Update van vandaag:

