Nieuws Gemist? Dit zijn de historische momenten uit Peking, en je kunt nu je jas kwijt in één van de 1600 kluisjes in deze voormalige pizzeria

DE NIEUWS UPDATE | Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag:De vraag hoe het dodelijke ongeluk in Beek kon gebeuren en de enorm hoge sprong van kitesurfer Jamie.

TERUGBLIK OP DE SPELEN | Na twee weken Winterspelen maken onze olympische verslaggevers de eindbalans op. Welke momenten blijven het meest hangen? Een persoonlijke top drie.

VALENTIJN BEKEND | De hartenkreet van Sjan Kappen, de 81-jarige Brabantse oma met de mysterieuze valentijn, heeft effect gehad. Na alle berichtgeving is de valentijn na 31 jaar eindelijk naar voren gestapt, tot grote opluchting van Sjan zelf. ,,Ik vind het heel fijn dat ik nu weet wie het is.”

Volledig scherm Sjan Kappen (81) met bos bloemen © Koen Verheijden

MEGAGARDEROBE | Veertig jaar lang at heel Nijmegen zijn pizza’s bij Pinoccio in de Molenstraat. Anderhalf jaar na het faillissement van het restaurant is het uitgaanspubliek weer welkom in het iconische pand: om zijn jas op te bergen. In één van de 1600 kluisjes.

ANDRÉ VAN DUIN VERLIEFD | Nadat André van Duin zondag zijn 75e verjaardag vierde, deelt hij vandaag in een interview met De Telegraaf dat hij zijn nieuwe levensjaar inluidt met een nieuwe partner. De komiek vertelt dat hij bij zijn goede vriend Fernando Reyes, die hij al jaren kent, opnieuw de liefde heeft gevonden.

Volledig scherm André van Duin doopt zijn eigen tulp André 75 tijdens de Nationale Tulpendag, afgelopen weekend. © Brunopress

FERRY NICE OMGEKOMEN | De man die zaterdag bij een ongeval in Beek om het leven is gekomen, is de 57-jarige volkszanger Ferry Sijben uit Renkum. Hij is in de regio bekend als Ferry Nice. Sijben was een zanger van het Nederlandse lied.

VOETBALPODCAST | Wat een voetbalweekend hebben we achter de rug. Waarbij er in Utrecht in een modderbad van alles gebeurde en Vitesse toch met opgeheven hoofd van het veld ging. Luister hieronder naar de voetbalpodcast van deze week!

CO-OUDERSCHAP VOOR EEN HOND | Het lijkt dé oplossing voor hondenbezitters met een drukke baan: ‘co-baasjesschap’. Aleksandra Slenter (23) en Jelmer Kokx (27) uit Arnhem zijn de bedenkers. Met een ander stel delen zij nu de zorg voor hond TuKa.

AJAX TREFT SCHIKKING MET FAMILIE VAN NOURI | Ajax en de familie van Abdelhak Nouri hebben een schikking getroffen over de schadevergoeding die de Amsterdamse club moet betalen. Die bedraagt 7.850.000 euro. Daarom vervalt de zaak die door de familie Nouri was aangespannen bij de arbitragecommissie van de KNVB.

Volledig scherm Abdelhak Nouri © EPA