Nieuws gemist? Dochter Gordon Ramsay seksueel misbruikt, ‘einde lockdown’ en Mañana Mañana verhuist

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 28 mei.

‘EINDE VAN LOCKDOWN’ Vanaf volgende week zaterdag gaat Nederland weer wat meer van het lockdownslot. Restaurants, musea, bioscopen en theaters gaan open. Daarnaast zijn er verdere verruimingen voor de sport. Ook gaat het dringende advies voor bezoek thuis naar 4 personen. De versoepelingen werden vrijdagavond bekend gemaakt tijdens een coronapersco. Lees het laatste nieuws over het coronavirus in ons liveblog.

MAÑANA MAÑANA VERHUIST Festival Mañana Mañana is dit jaar bij Kasteel Oolde in Laren. Dat heeft de Feestfabriek bekendgemaakt. De organisatie van het Achterhoekse festival – ook wel het alternatieve broertje van de Zwarte Cross genoemd – was al een tijdje op zoek naar een nieuwe locatie.

STEL IN BIJSTAND HEEFT HUIS IN TURKIJE Een koppel dat al jarenlang een bijstandsuitkering ontvangt, blijkt ook al jarenlang een huis in Ankara te bezitten. De gemeente Tilburg eist daarom al het uitkeringsgeld terug vanaf 2009, een bedrag van in totaal 133.411,03 euro. Het stel heeft daartegen bezwaar gemaakt bij de rechter.

Volledig scherm Gordon en Holly Ramsay. © BrunoPress/PhotoShot

DOCHTER GORDON RAMSAY MISBRUIKT Holly, de 21-jarige dochter van de wereldberoemde tv-kok Gordon Ramsay, is op haar 18de naar eigen zeggen twee keer seksueel misbruikt. Ze heeft daardoor onder meer last van een posttraumatische stressstoornis en verbleef drie maanden in een psychiatrisch ziekenhuis.

ROEMENEN WEER TERUG NAAR HUIS De Roemeense arbeidsmigranten die woensdagmiddag voor de deur van uitzendbureau Reyhan in ’s-Heerenberg stonden, zijn na een bewogen dag weer terug in hun thuisland. De terugreis werd donderdag pas ‘s avonds laat ingezet, omdat de bussen uit Roemenië vertraging hadden.

Volledig scherm De groep Roemenen onderweg naar een hotel in het centrum van 's-Heerenberg. © DG

SCHOONMOEDER VERRAST Het muzikale comedyduo verraste Miek de Boer uit Wijchen met een deurmatconcert. Geregeld door schoondochter Sharon. Bekijk hieronder hoe Miek tot in tranen geroerd was.

SEKSVERSLAAFDE IN DE KNOOP MET GELOOF ,,Ik zat niet lekker in mijn vel en was de hele dag al rondjes aan het rijden. Toen zag ik dat meisje op haar fiets. Zeven jaar schatte ik haar. Ik dacht: ze is alleen, dan kan ik mezelf laten zien. Ik wilde het niet en wilde het wel en toen weer niet en toen weer wel. Uiteindelijk heb ik het gedaan.’’ Dat is het relaas in de rechtbank van een man die meerdere keren onzedelijke dingen deed in het bijzijn van kinderen.

PFIZER GAF WERKNEMERS EN GEZIN AL EEN PRIK Alle medewerkers van Pfizer Nederland en gezinsleden ouder dan 16 jaar hebben van het bedrijf eerder deze maand het Pfizer-vaccin aangeboden gekregen. Dat bevestigt het bedrijf in antwoord op vragen van deze site.

EINDE AAN NIEDERLOCKDOWN Tanken, boodschappen doen of een taartje eten in Duitsland: vanaf zondag kan dat weer probleemloos. De plicht om een negatieve coronatest te tonen, vervalt voor mensen die maximaal 48 uur in Duitsland verblijven.