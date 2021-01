Nieuws gemist? Dode bij schietpartij in Nijmegen en Rutte is niet hoopvol over versoepeling lockdown

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 5 januari.

Dode bij schietpartij in Nijmegen, er zijn vier verdachten aangehouden. Het incident zou hebben plaatsgevonden in een woning in de wijk Lankhorst. De straat rond de woning is afgezet. Een mobiel medisch team is per traumaheli ingevlogen, maar de hulp mocht niet meer baten.

Besmettingscijfers kelderen in kwart gemeenten, maar slechte cijfers in midden Gelderland. Het aantal nieuwe besmettingen is in de meeste gemeenten in onze regio de afgelopen week gedaald, bij een kwart zelfs fors. Het is in lijn met de landelijke cijfers: ook daar zijn de afgelopen week minder nieuwe infecties gevonden, maar het optimisme daarover is bij het RIVM broos.

Premier Rutte is niet hoopvol over versoepeling van de lockdown. Hij wil nog niet vooruitlopen op eventuele versoepelingen of juist een verlenging van de lockdown, maar ‘op dit moment blijven de cijfers natuurlijk hoog’. In principe wordt op 12 januari besproken of de lockdown, die zeker tot 19 januari loopt, langer zal gelden.

Schoot Mo (38) zijn vriendin Yosra dood uit eerwraak of was het een stom ongeluk? Die vraag stond centraal bij een voorbereidende rechtszitting. Een kogel maakte dinsdag 7 juli een einde aan het leven van de 31-jarige vrouw. En Mo L. had dat wapen, een omgebouwd alarmpistool, in zijn hand. De jonge vrouw, die nog in bed lag te soezen, werd dodelijk geraakt in haar borst.

Volledig scherm De hulpdiensten ter plaatse vanwege de schietpartij in de Reinaldstraat in Arnhem. © Waldie Rutten/112 Nieuwsgroep

Waarschuwing om kinderen géén kerstbomen in te laten zamelen. Nu de jaarlijkse kerstboominzameling is geschrapt in Bronckhorst, zijn in meerdere dorpen acties op touw gezet om kinderen toch een zakcentje te laten verdienen. Mensen laten hun oude kerstboom thuis ophalen en geven de kinderen dan zelf een beloning van 50 cent of 1 euro. De gemeente is hier niet blij mee. ‘De inzameling is niet voor niets afgelast vanwege corona’.

Volledig scherm Archieffoto: kinderen halen kerstbomen op in de Achterhoek om zo een zakcentje te verdienen. © jan houwers

Cor plant voor het goede doel duizenden komkommers in een Oosterhoutse kas. Stilzitten is er voor Cor Batterink (72) niet bij. Hij is deze en volgende week aan het werk bij kwekerij Noord-Oost B.V. van zijn buren Albert en Jolanda Kosdi in Oosterhout. Daar moeten 41.000 komkommerplanten worden gepoot. Dat gebeurt drie keer per jaar. In april en juli wordt dat opnieuw gedaan. Cor Batterink helpt mee voor het goede doel: ‘Hij verdient zeker een lintje’

Gezochte man uit Megen wordt in vakantiepark Lunteren in de kraag gevat. De 39-jarige man was vanaf halverwege december van het afgelopen jaar onvindbaar. Hij had een celstraf open staan van ruim 400 dagen. De man hield zich schuil in een vakantiepark in Lunteren en werd daar in de boeien geslagen door een speciaal arrestatieteam.

Volledig scherm Het arrestatieteam houdt de 39-jarige man uit Megen aan. © Politie

Rotra en Ubbink gaan de hoogte in. Een verlengde laad- en loskade voor schepen, opslagruimten tot 22 meter hoog en nieuwe kantoorpanden. De Doesburgse bedrijven Rotra en Ubbink gaan hun terrein anders inrichten en daar is Stichting Fraterwaard niet blij mee: ‘Horizonvervuiling en slecht voor natuur’

Kippenfabrikant De Kloeke Kip heeft het Liegebeest gekregen, de jaarlijkse ‘prijs’ van Wakker Dier. De producent wast de vuile waarheid groen met een verhaal over duurzaamheid, beweert de dierenrechtenorganisatie. Woordvoerder Martijn Lodewijkx: ,,In zes weken tijd wordt een kuiken opgefokt naar een vleeshomp van 2,3 kilo. Dat is een plof, een explosie. Dit is niet hoe wij veehouderij voor ons zien.’’ De Kloeke Kip ziet dat heel anders.

Volledig scherm Binnen bij De Kloeke Kip in Grubbenvorst. © Kuijpers Kip

Motorcrossers zijn niet te pakken, de schade aan de natuur is groot. Zes motorcrossers werden zondag betrapt in het langgerekte bosje aan de Elsenpas in Beuningen. Slechts één van hen werd gepakt. Of er nog naar de vijf anderen wordt gezocht kan de politie niet zeggen. De schade die ze aanrichten aan de natuur baart de handhavers en Staatsbosbeheer zorgen. Maar wat doe je er aan?

De hoofdverdachte in de afpersingszaak De Groot in Hedel zit nu ook vast voor aanslagen. De politie heeft dinsdag twee verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij explosies en brandstichtingen die mogelijk te maken hebben met het afpersen van fruitbedrijf De Groot uit Hedel. Bij het tweetal zit in ieder geval Ali G., de man die door justitie wordt gezien als degene die aan de touwtjes trok van de afpersing van het Hedelse bedrijf. Het is de eerste keer dat hij ook (als verdachte) met de reeks bedreigingen en geweldsincidenten bij (oud-)medewerkers van De Groot in verband is gebracht.

Volledig scherm De brand in Hedel zou zijn aangestoken. © Meesters Multi Media