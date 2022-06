Nieuws Gemist? Dode door minitornado • Waarom Duitsland geen groot stikstofprobleem heeft

16-JARIGE KOMT OM | Bij een ongeval met een vrachtwagen en een scooter op de Deurningerstraat in Enschede is maandagochtend één persoon om het leven gekomen. Het gaat om een jongen van 16 jaar. Een ander slachtoffer (ook 16) is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.



BOUWPOJECT WORDT TE DUUR | De bouw van zo’n driehonderd appartementen en huizen aan de Waalhaven in Nijmegen-West loopt vertraging op. Door sterk stijgende bouwkosten is het onmogelijk binnen een paar maanden te starten met bouwen, zegt gebiedsontwikkelaar BPD.



BOERENACTIE | Een groep van zo’n zeventig Achterhoekse boeren heeft het Korenburgerveen bij Winterswijk uitgeroepen tot Duits grondgebied. De agrariërs komen met deze ludieke actie, omdat het volgens hen niet uit te leggen is dat stikstofregels in Nederland een stuk strenger zijn dan in buurland Duitsland. Lees meer.



STIKSTOF: NEDERLAND VS DUITSLAND | Een natuurgebied in de Achterhoek omtoveren tot Duitse enclave. Daarmee willen protesterende boeren de grote verschillen in stikstofregels tussen Nederland en onze oosterburen aantonen. Maar hoe zit dat nu precies?



Verspreid over het land gingen boeren ook weer met trekkers de snelwegen op.

Volledig scherm Het boerenprotest in het Korenburgerveen bij Winterswijk. © Jan Ruland van den Brink

KAPPER BOVEN HOOGOPGELEIDE | De gemeente Veenendaal gebruikte tot afgelopen week een omstreden systeem om frauderisico’s van mensen in de bijstand te berekenen. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Spotlight. Dat het systeem zo lang gebruikt werd in Veenendaal, is opmerkelijk, omdat het al in 2020 nationaal werd afgeschaft. Lees meer.



VLUCHTAUTO TBS’ERS GEVONDEN | Al bijna een week zijn ze spoorloos; de twee tbs’ers die dinsdag uit de Nijmeegse Pompekliniek ontsnapten. Even dacht het OM een belangrijk puzzelstuk beet te hebben. De eigenaar van de vluchtauto is getraceerd én opgepakt. Probleem: hij lijkt niets met de zaak te maken te hebben.



WOLF GESPOT | ,,Dit was wel heel erg bijzonder”, zegt Petra Krijgsman. Zij en haar man Jack Heijstek zagen zondagochtend een jonge wolf op de Zuidwest-Veluwe. Het stel uit Den Haag komt graag naar de Veluwe om daar wild te spotten. Zwijnen, herten, wilde runderen, ze hebben het allemaal al gezien. En nu dus ook een wolf.

NA ELF JAAR UIT HUIS GETAKELD | Elf jaar was de 53-jarige Rico niet buiten geweest, maar nu had hij geen keus. Hij moest naar buiten voor de uitvaart van zijn geliefde Nico, die alles voor hem regelde. Rico moet nu alleen verder, zonder Nico, en dat kan niet. De benen van Nico waren zijn benen, hij was zijn hulp. Lees het verhaal.



KONINGSPAAR IN WENEN | Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn in Oostenrijk aangekomen. Het koningspaar landde in de hoofdstad Wenen voor een driedaags staatsbezoek aan het Alpenland. Lees meer en bekijk de beelden:

NOODWEER | Charel P., die in 2021 zijn vriendin doodde in een chalet in Voorthuizen, heeft dit gedaan uit noodweer, zo oordeelt de rechtbank vandaag. Wel is de 37-jarige inwoner van Baarn veroordeeld tot twaalf maanden cel voor het ‘respectloos omgaan met en verbergen van het lichaam’. Lees meer.



POLITIE SCHIET | De politie heeft vanochtend vroeg meerdere schoten gelost bij een aanhouding in Bennekom. Een 36-jarige man zonder vast woonadres is aangehouden, meldt de politie Gelderland.



VIERVOETER OP DIEET | Steeds meer huisdieren worden te zwaar. Vooral tijdens de coronacrisis vlogen de kilo’s er aan, zien dierenartsen. Baasjes waren meer thuis en hebben hun huisdieren iets te veel verwend. In zes plaatsen in Nederland, waaronder Arnhem, openen nu zelfs ‘obesitasklinieken’ voor dieren om de viervoeters weer van hun overgewicht af te helpen.

GOUDEN SANNE UIT TURNSELECTIE | De Nederlandse turnster Sanne Wevers maakt geen deel meer uit van de nationale selectie. De olympisch kampioene op balk van de Olympische Spelen van Rio 2016 zegt te zijn opgestapt vanwege een ‘aanhoudende, onwerkbare situatie’ die is ontstaan ‘door het gedrag van een teamgenoot’.



VITESSE IN OVERLEEFSTAND | Vitesse start het nieuwe seizoen in een wolk van mist. De sportieve toekomst hangt volledig af van de verkoop van de club. Dat ‘proces’ vergt veel geduld van de aanhang en maakt de samenstelling van de selectie voor komend seizoen tot een ingewikkeld karwei.



TORNADO TREFT ZIERIKZEE | Een ‘zwakke tornado’ heeft maandag voor een enorme ravage gezorgd op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. Er is een dode te betreuren en meerdere personen zijn volgens de Veiligheidsregio Zeeland gewond geraakt.

