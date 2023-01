Nieuws gemist? Dode en vier gewonden bij ongeluk • Marieke Elsinga heeft enorme jeuk na bevalling

DODE UIT OEKRAÏNE BIJ BOTSING, VIER GEWONDEN | Een jonge man uit Oekraïne is zondagmiddag om het leven gekomen als gevolg van een frontale botsing van twee auto’s bij Altforst. Vier anderen raakten zwaargewond. Drie slachtoffers zijn vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne. De andere twee slachtoffers komen, voor zover bekend, uit Nederland.

MOUNTAINBIKER OVERLIJDT IN EDES BOS | In het bos aan de Hessenweg in Ede hebben mountainbikers maandagochtend rond 11.45 uur een onwel geworden sporter aangetroffen. De man was waarschijnlijk door zijn onwelwording met zijn mountainbike gevallen en bewusteloos geraakt. Hulpverleners hebben de man proberen te reanimeren, maar het slachtoffer is overleden.

MARIEKE ELSINGA HEEFT HEFTIGE JEUK | Qmusic-dj Marieke Elsinga (36) heeft sinds haar zwangerschap last van pijnlijke, jeukende plekken op beide benen, waardoor staan zelfs pijn doet. Vanmiddag gaat ze naar een dermatoloog in de hoop een diagnose te krijgen. ‘Mijn kraamtijd met Jip is zalig, maar ik heb ook verdriet omdat ik voor mijn gevoel soms geen ruimte in mijn hoofd heb voor die kleine, omdat de jeuk zoveel plek inneemt.’

ONGELOOF NADAT MAN EN KINDEREN IN BRAND STEEKT | In het Belgische dorp Vaudignies heeft een 41-jarige man zijn ex in brand gestoken. Nadien pleegde hij zelfmoord door zijn auto in brand te steken. Hun twee kinderen van 9 en 7 nam hij mee in de vuurdood. Ook de ex-partner overleefde het familiedrama niet. Familie en kennissen reageren vol afschuw op de feiten. ,,Het is een vreselijk familiedrama, er zijn geen woorden voor, het is onaanvaardbaar. Waarom betrek je de kinderen hierbij?”

ZIEKENHUIS HEEFT NOG GEEN AKKOORD MET VIJF VERZEKERAARS | Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een overeenkomst met vier grote zorgverzekeraars over de dekking van de zorgkosten. Met vijf andere verzekeraars is echter nog geen akkoord. Volgens het ziekenhuis zijn de verschillen met zorgverzekeraar VGZ zo groot dat er mogelijk helemaal geen contract wordt afgesloten. ‘De huidige aanbieding is verliesgevend’.

JONGEN (13) RAAKT VINGERS KWIJT DOOR COBRA | Een 13-jarige jongen uit Rotterdam is zondag twee vingers kwijtgeraakt nadat hij vuurwerk dat niet was afgegaan opnieuw probeerde af te steken. Het ging volgens de politie om een Cobra 6. In totaal is het aantal oog-slachtoffers opgelopen naar 25. De jongste van hen is 7 jaar oud.

VERKOCHT JEROEN HET WINNENDE LOT VAN 30 MILJOEN? | Primera-eigenaar Jeroen Brandsen kan het nog steeds niet bevatten. Hij heeft hoogstwaarschijnlijk zelf het papiertje verkocht in zijn winkel in Amersfoort dat gisternacht opeens 30 miljoen waard bleek te zijn. ,,Denk dat ik weet van wie ’t lot is.”

POLITIEAUTO RIJDT VOETGANGER OP SNELWEG DOOD | Op de A20 ter hoogte van Rotterdam-Overschie is vanochtend een persoon overleden. Er heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen deze persoon en een politieauto, laat de politie weten. Vermoedelijk gaat het hier om zelfmoord en is de aangereden persoon van het viaduct gesprongen. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak.

HARRY (70), OOIT GROTE VARKENSBOER, RUNT AL 28 JAAR FRANSE CAMPING | Leven als een God in Frankrijk. Het bekende spreekwoord komt meteen bovendrijven als het opgewekte gezicht van Harry Tielemans (70) en de blauwe lucht boven hem via WhatsApp videobellen in beeld verschijnt. De natuur was een van de redenen om in 1994 samen met zijn vrouw José (66) en hun vier kinderen naar Frankrijk te verhuizen. ‘Ik ben op tijd gestopt’

