Nieuws Gemist? Doden bij verkeersdrama’s op A12 en A28; dochtertje voor Rob van Snollebollekes

STEEN RAAKT BURGEMEESTER | Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos van Overbetuwe is zaterdag gewond geraakt aan haar been. Jongeren op de oever van de Rijn gooiden een steen naar de boot waarop ze zat, waarbij de burgemeester werd geraakt.



BARON VS DE WOLF | Seger baron Van Voorst tot Voorst (60) bestiert ’s lands bekendste Nationaal Park: De Hoge Veluwe. En na een werkdag wacht thuis in Salland het familielandgoed Den Alerdinck II. Een gesprek over discriminatie van de adel, de blije boodschap, poepen in het park en – hoe kan het ook anders – de wolf. ,,Hij moet ophoepelen, maakt me niet uit hoe.” Lees het verhaal.



DODEN DOOR SPOOKRIJDER | Een spookrijder is vannacht op de A28 bij Hooghalen (Drenthe) frontaal op een andere auto gebotst. De spookrijdende automobilist en een 35-jarige vrouw zijn bij het ongeluk om het leven gekomen. Lees meer.



MASSAAL AFSCHEID VAN CHRIS EN JAMILLA (19) | Ronkende motoren en scooters, fakkels in de lucht, en een minuut stilte gevolgd door een tocht door Cuijk en Oeffelt: honderden vrienden, bekenden en familieleden brengen zondagmiddag een laatste eerbetoon aan Chris en Jamilla. ,,Ik weet zeker dat ze trots zijn daar boven.’’



Beelden van het eerbetoon:

BEVALLING OP PARKEERPLAATS ALDI | Ze waren onderweg naar het ziekenhuis, maar de bevalling ging zo snel dat Desiree ten Hove dat niet haalde. Op de parkeerplaats van de Aldi in Holten, in een Peugeot 307, werd Lotte geboren. Dankzij een onbekende voorbijganger weten de ouders hoe laat hun dochter ter wereld is gekomen.



VOGELSPIN IN JE REISTAS | ‘Wat loopt dáár nou over m’n vingers?’ Roel Kamps (28) uit Grave schrok zich zondagmiddag een ongeluk bij het uitpakken van zijn backpack. Bij thuiskomst van zijn drieweekse reis door Colombia kwam hij erachter dat hij een gast mee terug naar Nederland had genomen: een vogelspin.



LIEVELINGSBAND | Helemaal beduusd was de bijna 94-jarige Willem Beernink toen een van zijn favoriete bands Boh Foi Toch op zijn verjaardagsfeest ineens voor zijn neus stond. Het was een verrassing die kleinzonen Stijn en Luuk op touw hadden gezet. Lees meer en bekijk de beelden:

VERKEERSDRAMA OP A12 | Bij een ernstig verkeersongeluk op de A12 is zondagavond ter hoogte van Utrecht een man om het leven gekomen. Twee kinderen die achterin de auto zaten raakten gewond.

VERMISTE BEAGLE WEER THUIS | Beagle Henk, die zaterdag als vermist en gewond was opgegeven, is zondagochtend aangetroffen in Wageningen. Er was met veel mensen gezocht naar de hond, die na een aanrijding in paniek was weggerend bij zijn baasje.



SNOLLEBOLLEKE | Rob Kemps is vrijdag vader geworden van dochtertje Lola. Dat deelt de Snollebollekes-zanger zondag, op Vaderdag, door middel van een foto op Instagram.



‘MAM, ALS DIT NIET LUKT KAP IK ERMEE’ | Pepijn (22) sterft op de plek waar hij een beetje rust vond. Helemaal alleen. Met zijn familie en vrienden in zijn gedachte stapt hij uit het leven. Zijn moeder Helena Dousis ziet zijn zelfverkozen dood aankomen maar is machteloos. Lees haar verhaal en bekijk de video:

STIKSTOFSTRIJD NIKS VOOR PROVINCIES | Toen de vorige minister van Landbouw, Carola Schouten, had besloten dat het stikstofbeleid moest worden uitgevoerd door provincies, kon dat drie dingen betekenen. Of deze minister was grenzeloos naïef, ontzaglijk doortrapt of bijzonder Haags. Lees de column van Rob Berends.



ONGEVAL ÉN AANVAL | De bestuurder van een personenauto die in een slip raakte in Veenendaal zal zich deze zondagmiddag nog lang heugen. Niet alleen sloeg hij met zijn auto over de kop, ook werd hij samen met hulpverleners aangevallen na het ongeval.



MAX IN CANADA | Max Verstappen jaagt in Canada vanavond op zijn zesde GP-zege van het seizoen. Met zijn twee grootste uitdagers in het achterveld bevindt de wereldkampioen zich bij de start in een luxepositie, maar op het snelle circuit in Montreal kan op zondag nog van alles gebeuren. Volg de race via ons liveblog.



PROMOTIEDUEL ONTSPOORT | Het duel tussen Witkampers en vv Doetinchem werd in de 119e minuut gestaakt door scheidsrechter R. Hoffmann vanwege ongeregeldheden. Eerst werd er vuurwerk op het veld gegooid door Doetinchem-supporters en daarna ontstonden ongeregeldheden. Lees meer of check de andere resultaten in de nacompetitie vandaag:



Beelden van de schermutselingen in Eefde:

