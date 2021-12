Nieuws gemist? Dood brengt Lotte met kerst weer bij overleden zusje Jette en OMT wil meer maatregelen

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 17 december.

STRENGERE CORONAREGELS Nederland moet rekening houden met extra lockdownregels door de opkomende omikronvariant. Het OMT boog zich vanochtend over de situatie, na het advies beslist het kabinet binnenkort over eventuele maatregelen. ‘Dit is zorgelijk, ga die booster halen’.

WOONGEMEENSCHAP Bij elkaar wonen en samen een grote tuin delen. Een Nijmeegse vriendengroep droomde er in de studententijd al over. Nu wordt het realiteit: er is een bouwplan en een bouwlocatie. ,,Ongelofelijk! Het gaat echt gebeuren!”

Tien twintigers en jonge dertigers vormen CPO Nimma. Zo bouwen zelf een woongemeenschap in Nijmegen.

OVERLEDEN ZUSJES De overleden meisjes Jette en Lotte, dochtertjes van Mariël en Wilfried Arends, komen voor kerst thuis in Tilligte. Ze horen hier, aldus hun ouders. Twee witte kistjes staan daarom naast elkaar, in een bloemenzee. De linker meet 60 centimeter, de rechter 1.60 meter. Hierin rusten de twee. Een gesprek over hoop bij de zwaarste tegenslagen. „Kijk wat je kunt, niet wat je niet kunt.”

BEAU SCHIET VOL 806.000 kijkers zagen gisteravond hoe Beau van Erven Dorens het te kwaad kreeg na het zien van niet eerder vertoonde beelden van Peter R. de Vries. De presentator wilde zijn RTL 4-talkshow afsluiten, maar schoot vol en kon even niets uitbrengen. Tafelgast Tijl Beckand hielp meteen en begon te praten, zodat Beau kon slikken. ,,Het is alsof hij hier zo kan binnenlopen.’’

DRUK BIJ UITVAARTCENTRA Door oversterfte is het druk in uitvaartcentra in het land. Dat is bijvoorbeeld te zien in de gemeente Overbetuwe, waar het in deze dagen niet altijd lukt om een uitvaart binnen de voorgeschreven periode te houden. Een begrafenis of crematie moet volgens de wet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Het is volgens uitvaartondernemers passen en meten om dat voor elkaar te krijgen.

ZWARTE CROSS De Zwarte Cross blijft nog jaren in Lichtenvoorde. De toekomst van het festival op De Schans is gered na een akkoord tussen festivalorganisator De Feestfabriek en crossclub MACL. De Feestfabriek en de Lichtenvoordse crossvereniging zijn het eens geworden over het gebruik van de gronden van de MACL. Daar valt ook de crossbaan onder, een cruciaal en onmisbaar element voor de Zwarte Cross. Het festival is onder meer groot geworden dankzij de crosses.

De Zwarte Cross in Lichtenvoorde.

INSTAGRAMVAKANTIE Instagram speelt een steeds grotere rol bij het kiezen van een vakantiebestemming. We laten ons meer leiden door de mooie foto’s op dit socialmediaplatform. Arnhem zet daarom haar pareltjes al in de etalage op het Instagramaccount VisitArnhem. Renkum volgt nu met VisitRenkum.

De gemeente Renkum gaat meer op Instagram focussen om mensen te trekken naar de omgeving.

HEFTIGE VERKRACHTINGSZAAK ,,Jullie waren mijn vrienden. Ik vertrouwde jullie. Maar jullie hebben mij out laten gaan en tot bloedens toe verkracht.” Dat zei een jonge vrouw vrijdag op de rechtbank in Arnhem tegen een 23-jarige uit Beek en een 24-jarige Nijmegenaar. Justitie eiste gevangenisstraffen van respectievelijk anderhalf jaar en een jaar.

WINDMOLENS BIJ WONINGEN Het nieuwe kabinet voert een afstandsnorm in tussen woningen en windturbines. Volgens medici en wetenschappers is dat nodig om gezondheidsschade bij omwonenden te voorkomen. De windsector is tegen, mogelijk komen windplannen in de knel.