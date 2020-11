Nieuws gemist? Dood van incassobaas omgeven door raadsels en familie openhartig over sekteleider

Het was me het weekendje wel in Arnhem. In de eerste plaats was het natuurlijk de nu al geruchtmakende zaak rond ‘Incasso Cees’, die vermoedelijk eerst twee of zelfs drie moorden pleegde voordat hij de hand aan zichzelf sloeg. De directeur van het incassobedrijf Plan B had bovendien een wietkwekerij in zijn woning, zo werd duidelijk na politieonderzoek. Ooit vertelde Cees in het tv-programma Business Class van Harry Mens al eens over zijn werkwijze. ,,Als mensen niet willen betalen brengen wij ze een persoonlijk bezoek met vriendelijke mensen die dan minder gezellig zijn.” Op de vraag of dit allemaal binnen de wet gebeurt stelt hij dat alles binnen de marges van de wet plaatsvindt. ,,Als ik mijn vuist gebruik, sla ik ermee op tafel.”

Ook in Arnhem: vuurwerkoproer in de wijk Geitenkamp. Jongeren die fel ageerden tegen het landelijk vuurwerkverbod speelden daar gisteravond lange tijd kat-en-muisspel met de politie. Die probeerde onder meer met honden om de jongeren in bedwang te houden, maar dat viel nog niet mee te midden van knallend vuurwerk. Ook eerder in de week ging het al mis in dezelfde wijk. Burgemeester Ahmed Marcouch is het intussen helemaal zat en roept de ouders op om hun kroost in bedwang te houden: ,,Ouders moeten hun verantwoordelijkheid pakken, dat mis ik”, zei hij vanavond.

Volledig scherm Yilmaz Wagendorp (l) kijkt met voetbalvrienden Menno (m) en Remco Inkenhaag bij gebrek aan stadionbezoek op de televisie naar de voetbalwedstrijden van Vitesse. © Gerard Burgers

Oók in Arnhem: de plaatselijke voetbaltrots Vitesse is de koppositie in de eredivisie kwijtgeraakt aan Ajax. De Arnhemmers speelden gisteravond in een matige wedstrijd met 1-1 gelijk in en tegen Groningen. Daardoor waren ze weliswaar voor één dag koploper, maar vanmiddag versloeg Ajax met gemak Heracles (5-0) en daardoor staan de Amsterdammers nu twee punten voor op nummer 2 Vitesse. Niet slecht dus, en dat is voor veel supporters een dubbel gevoel. Want ze mogen net nu het zo lekker gaat het stadion niet in. Remco Inkenhage (33) liet gisteravond een verslaggever meekijken bij hem thuis, waar ook zijn voetbalvrienden Yilmaz en Menno meekeken. ,,Wég titel!’’, was de conclusie na afloop.

Genoeg over Arnhem, laten we het hebben over de coronacijfers. Na een paar dagen van stijgende besmettingen, was er vandaag weer een daling te zien: 5407, terwijl het er gisteren nog 6093 waren. In de regio is er hetzelfde beeld. Kwamen er vrijdag nog 562 besmettingen bij, gisteren waren dat er 515 en in de afgelopen 24 uur werden er 459 gemeld. Het aantal ziekenhuisopnames laat in de regio ook een dip zien. Hing dat getal de afgelopen dagen rond de 7, vandaag werden er 3 opnames gemeld, in Wageningen, West Betuwe en Lingewaard. Werd er gisteren geen enkel overlijden gemeld, vandaag was dat er één, in Aalten.

Volledig scherm Haus Constanze in het Duitse Wesel. Sekteleider Wilri W. huurde dit restaurant en exploiteerde het met zijn volgelingen. © Volksbank/Youtube

Dan hebben we nog de Varsseveldse sekteleider Wilri W. Hij werd in Duitsland opgepakt op verdenking van verkrachting, mishandeling en vrijheidsberoving. Zijn moeder en zus vertellen over Wilri. Daaruit ontstaat het beeld van een angstig jongetje dat op school werd gepest, maar die tegelijkertijd een andere - dominante - kant had. ,,Mijn broer heeft een bepaalde uitstra­ling en kan goed praten. Sommige mensen geloven hem en denken dat hij kan helpen’’, vertelt zus Gedi. ,,Het is goed dat mijn zoon is opgepakt. Ik ben bang dat er anders doden waren gevallen’’, zegt zijn moeder onomwonden. Wanneer de rechtszaak dient, weten moeder en zus niet. Maar ze hopen op een jarenlange gevangenisstraf en tbs. ,,Eigenlijk zou het beter zijn als hij niet meer vrijkomt. Dat is voor niemand goed.”