Nieuws gemist? Doodgereden Wijchenaar Sebastiaan begraven en nachtelijke naaktlopers aangehouden

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zaterdag 5 december.

DOODGEREDEN SEBASTIAAN BEGRAVEN Sebastiaan, de 42-jarige Wijchenaar die vorige week dinsdagavond werd doodgereden in zijn eigen wijk, is zaterdag op begraafplaats Sint Barbara in Nijmegen (Brakkenstein) begraven. Hij is in het graf gelegd waar ook zijn opa en oma hun laatste rustplaats vonden.



Op verzoek van de nabestaanden zijn de bezoekers van de begrafenis in de video onherkenbaar gemaakt.

ONGELUK MET CARBIDSCHIETEN Rick Hammink (19) is twee jaar geleden ernstig gewond geraakt bij een ongeval met een carbidkanon. Nu steekt niemand in zijn vriendengroep nog zelf carbid af. „Carbid afsteken binnen de bebouwde kom is vragen om ongelukken.”

Volledig scherm Rick Hammink is twee jaar geleden zwaar gewond geraakt bij afsteken carbidkanon. © Lenneke Lingmont

TIELSE BANKSY Het is een man, komt uit Tiel, is groot kattenliefhebber, maar wil wel absoluut ‘complete anonymeows’ blijven. Copycat, alias de Tielse Banksy, doet zijn verhaal. Zijn kattenplaatjes hielden de stad flink bezig. ,,Eerlijk gezegd: ik schrok er een beetje van, ik sta niet graag in de spotlights. Maar de reacties waren echt hartverwarmend.”

Volledig scherm Een van de werken van de anonieme kunstenaar in Tiel. © Raphael Drent

NAAKTLOPERS AANGEHOUDEN Waarom ze met zijn tweeën naakt aan het hardlopen waren op het Keizer Karelplein in Nijmegen is nog onduidelijk. Wat wel zeker is: het was een van de meest bijzondere dingen die de Nijmeegse politie meemaakte. Een gebeurtenis die bovendien een legendarische hashtag #geenidtjeinjebilspleetje opleverde.

HERINNERING AAN THE MOVE Na veertig jaar viel deze week het doek voor het iconische Arnhemse café The Move. Reden: de coronamaatregelen. De kroeg aan de Varkensstraat was zeer populair bij de alternatieve scene. Een oproep in deze krant om ervaringen te delen leidde tot een stortvloed aan reacties.

Volledig scherm Cafe The Move in Arnhem in 1984. De eigenaar besloot op 2 december de tent te sluiten. © eigen beeld

BLIKJESGOOIER De man die deze week in een tankstation in Doetinchem zo agressief werd dat hij van een afstand een blik fris door het coronascherm boven de toonbank gooide, heeft zich bij de eigenaar gemeld. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan de eigenaar van de Shell-garage Fokko Meijer. Op een filmpje dat sinds donderdagavond op Facebook en Dumbert rouleert, is te zien hoe de man met het blikje op een haar na een klant en de 76-jarige voormalige eigenaar Fokko Meijer miste.

CORONAPUPPIES Hondenscholen moeten steeds vaker nee verkopen aan mensen die met hun puppy op training of cursus willen. Door de corona is de vraag dit jaar enorm toegenomen. ,,In onze wereld is de coronappuppy, een jong hondje dat niet wil luisteren omdat het niet naar een cursus kon, al een begrip”, zegt Mariëlle Bugel van Hondenschool Lingewaard in Huissen.

NIEUWE BURGEMEESTER Burgemeester Geert van Rumund gaat in juni met pensioen. Wageningen is daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester. Wie zou het moeten worden? Onze redactie heeft wel een paar ideeën, maar in het artikel kun je jouw suggestie(s) invullen.

Volledig scherm Burgemeester van Wageningen, Geert van Rumund ontsteekt het bevrijdingsvuur. © ANP

ZORGEN OM MOEDER ‘Mensonterend’ noemt Jacha Janssen uit Duiven de situatie van haar moeder, die lijdt aan Alzheimer. De 75-jarige vrouw woont zelfstandig in Didam. Janssen ziet hoe haar dementerende moeder verpietert en langzaam afglijdt. Als mantelzorger bezoekt ze haar moeder wekelijks. Ze wil helpen, maar weet niet meer hoe. ,,Het is altijd strijd. Mijn moeder wil niks.”

Volledig scherm Jacha Janssen uit Duiven. © Jan Ruland van den Brink

HERINDELING LAND VAN CUIJK Over iets minder dan een jaar zijn er in het Land van Cuijk, met uitzondering van Grave, verkiezingen. Doel: een gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk, die 1 januari 2022 begint. Het gaat een interessante stoelendans opleveren. Hier lees je wat de regio te wachten staat.