Nieuws Gemist? Doodsbange vrouw vlucht dak op en waarom Hans in zijn rijtjeshuis uit 1982 nul euro kwijt is voor energie

VROUW VLUCHT DAK OP | Een bewoonster van een huis aan de Symfoniestraat in Nijmegen is gisteravond het dak van haar woning op gevlucht. Doodsbenauwd nadat ze was bedreigd door een 31-jarige man met wie ze een relatie had. Lees meer.



INHALEN OP VLUCHTSTROOK EINDIGT IN DRAMA | Een 50-jarige Nederlander is maandagmiddag op de A74 om het leven gekomen door een verkeersongeval net over de Duitse grens bij Venlo. Dat maakte de Duitse politie dinsdag bekend.



HELD KJELD PAKT GOUD, ZILVER VOOR THOMAS | Kjeld Nuis heeft in Peking zijn olympische titel op de 1500 meter geprolongeerd. Hij klokte 1.43,21 en was daarmee nipt sneller dan Thomas Krol (1.43,55), die geno0egen moest nemen met zilver. Het brons was voor de Zuid-Koreaan Kim Min-Seok (1.44,24).



Bekijk de terugblik op dag vier van de winterspelen:

DOOD IS TABOE | De dood is een taboe geworden. Meer dan de helft van de Nederlanders sprak niet goed genoeg over de dood met iemand die er nu niet meer is, zo’n 40 procent praat er zelfs nooit over. Lees meer.



BLOTE BILLEN IN WIJCHENSE CAMPAGNEVIDEO | Meermaals haalde Wijchen Lokaal de media met een stunt. Ditmaal is de campagnevideo van de partij van Leo Herms zelfs opgepikt door de Britse krant The Times.



#METOO IN POLITIEK DEN HAAG | PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk verlaat de Tweede Kamer. Aanleiding is dat er bij de PvdA de afgelopen dagen verschillende meldingen zijn binnengekomen over ‘ongewenst gedrag in de privésfeer’. Hij geeft zijn zetel op.



AFSCHEID VAN MANAGER LEO | Vele honderden familieleden, vrienden en kennissen hebben dinsdagmiddag afscheid genomen van artiestenmanager Leo Lukassen. Onder hen een keur aan bekende Nederlandse sterren, zoals Corry Konings, Lee Towers en Imca Marina. Mart Hoogkamer zong Unchained Melody. Er konden zoveel mensen aanwezig zijn doordat de uitvaart in het Goffertstadion in Nijmegen gehouden werd.



SHOVEL-AANVAL | Het was geen doodslag en geen aanval op de persvrijheid, maar de 34-jarige Albert E. duwde met een shovel de auto van 112-fotograaf Timothy in een greppel en krijgt daarvoor 15 maanden cel (waarvan 7 voorwaardelijk). Timothy vindt de straf veel te laag.



Bekijk de reactie van Timothy:

CORONA-UPDATE | Arts-microbioloog Marc Bonten, lid van Outbreak Management Team (OMT) dat de regering adviseert over de corona-aanpak, denkt dat de tijd van dit gezelschap er binnenkort wel opzit, althans zeker voor een periode. Dat zei hij op BNR-radio. ,,Ik denk dat het niet heel lang meer gaat duren.”



De bezetting in de ziekenhuizen nam vandaag weer behoorlijk toe, de instroom van patiënten is de laatste dagen hoger geworden. Lees bij in ons liveblog.



VERSOEPELINGEN IN ZICHT | Nu Nederland mogelijk rond de omikronpiek cirkelt past het kabinet het coronabeleid aan. Uitsluiting van risico’s is passé, uitgangspunt wordt het openhouden van de samenleving. En met de veel besmettelijker omikronvariant wordt het uitgebreide test- en traceerbeleid - met bron- en contactonderzoek - tegen het licht gehouden. Het communicatiemotto wijzigt ook, van ‘alleen samen krijgen we corona onder controle’ naar ‘samen verder, leven met het virus’.

HOGE ENERGIEREKENING, MAAR NIET VOOR IEDEREEN | We wisten het al lang, maar als de eerste op de mat ligt, is het toch enorm schrikken. Huishoudens worstelen met een hun verdubbelde of zelfs verdrievoudigde energierekening. Nul euro per maand betalen, dat kan ook. Han Leenders uit Veenendaal heeft dat voor elkaar.



WATERMUSEUM VOELT NATTIGHEID | Wateroverlast bij het Watermuseum. Klinkt grappig, maar is ‘super irritant’, zegt waarnemend directeur Monique Verber. Zeker omdat het niet de eerste keer is. Ditmaal zijn mollen de boosdoener.



TWEE DODEN BIJ ZWARE CRASH IN OVERIJSSEL | Bij een ernstige aanrijding op de provinciale weg N36 in Overijssel zijn dinsdagmiddag twee personen om het leven gekomen. Ter hoogte van het dorpje Sibculo kwamen meerdere voertuigen met elkaar in botsing. Lees meer.

BOERENFAMILIE IN PROTEST | Het nieuwe industrieterrein aan de Misterweg in Winterswijk gaat er nooit komen, als het aan de boerenmaatschap Klumper ligt. ,,Wij hebben 95 procent van de grond in handen en gaan die niet verkopen”, zegt de familie Klumper.



DE STAAT VS WILLEM ENGEL | Na een opzienbarende reactie op de Duitse politiemoorden klinkt de roep om Willem Engel te vervolgen luider dan ooit. Advocaten zien voldoende bewijs, maar snappen dat justitie zorgvuldig de tijd neemt. ,,Het OM is beducht voor een zeperd en zal alleen zaken vervolgen die heel duidelijk strafbaar zijn.” Lees meer.



ZUSSEN TÓCH ZWANGER | Nee, het ging allemaal bepaald niet ‘vanzelf’. En het was eigenlijk ook niet echt de bedoeling. Maar tóch is het een droom die uitkomt. Zussen Wietske van Vliet (27) en Franka Smits (29) werden in dezelfde week zwanger én bevielen ook nog eens in dezelfde week van hun dochters Lizzie en Fae (acht weken). ,,We zaten met zijn vieren te huilen.”



REMMEN VOOR DOE-HET-ZELFFLITSPAAL | Je mag er maximaal 30 rijden, maar de S.L. Louwesstraat is een racebaan. Vooral als het donker is, gaan de remmen los. Heel even veranderde dat. Dat was nadat een buurtbewoner eigenhandig een flitspaal in elkaar had geknutseld. Die is inmiddels in vlammen opgegaan...

