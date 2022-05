Nieuws gemist? Douwe Bob weer vader en benzineprijs in Nederland mogelijk naar record

DOUWE BOB WEER VADER Douwe Bob heeft zijn derde kindje in korte tijd verwelkomd. Anouk, met wie hij eerder een relatie had, is bevallen van een jongetje, maakte de zanger zojuist bekend.

Het jongetje heeft de naam Elias Lieven gekregen. Voor het kleintje heeft Douwe speciaal een nummer geschreven.

MOMSHAMING Draagzakkenmerk Artipoppe heeft de woede van jonge moeders op zijn hals gehaald door de lancering van de campagne ‘Motherhood is easy’. De slogan prijkt op Amsterdamse trams en zingt rond op sociale media. Als tegenreactie is de eerste merchandise ook al te bestellen: buttons met de tekst ‘Motherhood is not easy’.

SCHIPHOL Dick Benschop, topman van luchthaven Schiphol, mag zijn borst nat maken, want vanavond wordt hij door de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over de chaotische taferelen op zijn luchthaven. De hoofdvraag van de kritische Kamerleden: hoe kon het zo mis gaan? Kijk vanaf 18.00 uur hier live mee met de vergadering in de Tweede Kamer.

Volledig scherm Schiphol-topman Dick Benschop in de Tweede Kamer waar hij komt praten over de enorme drukte op de luchthaven Schiphol. © ANP

TANKEN Tanken is vandaag weer duurder geworden. De adviesprijs van gewone benzine tikt nu al de 2,42 euro aan. Daarmee ligt de prijs nog wel onder het record van 2,50 euro, maar de vraag is voor hoe lang.

WIELRENNERS De toerfietsers die zondag op de Gildeweg in Braamt ten val kwamen nadat ze werden ingehaald door een automobilist, mochten niet op de hoofdweg rijden. Dat laat de politie desgevraagd weten. De leden van TC De Liemers zijn aangesproken op hun gedrag.

IN DE VIJVER Een blunder van makelaar Alex van Keulen zorgde vanavond voor hilariteit onder kijkers van het programma Kopen zonder kijken. Van Keulen bezichtigde samen met bouwkundige Bob Sikkes een woning voor het stel Robert-Jan en Maran, maar verstapte zich in de achtertuin en belandde daardoor in de vijver. ,,Sorry, Alex, gaat het?”, proestte Sikkes het uit voor het oog van 1.380.000 kijkers.

MOORD OP TIM Wout (42) was jarenlang dik bevriend met de 41-jarige Arnhemmer Martijn, verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vriendin Samantha. Zij werd met Hemelvaart op straat bij hun woning in Arnhem-Zuid gevonden. Wout is geschokt.

Volledig scherm Bloemen in Arnhem. © Rolf Hensel

MICHELIN Nederland telt 117 restaurants met een of meer sterren. Maar om daar te eten moet je met gemiddeld zo’n 90 euro voor vijf gangen wel aardig in de buidel tasten. En dan heb je nog geen wijntje gedronken. Toch kun je ook betaalbaar(der) naar een sterrenrestaurant.

‘DORPSGEK’ Derdeklasser Gendringen heeft bij de tuchtcommissie van de KNVB een klacht ingediend tegen scheidsrechter Olaf Wiggers uit Enschede, die zondag de leiding had bij Gendringen-OBW (0-4) in 3B.

Het bestuur van Gendringen is tot deze maatregel overgegaan, omdat Wiggers een supporter en assistent-grensrechter Gerian Romp beledigd zou hebben. ,,De scheids heeft een supporter van ons in de rust uitgemaakt voor dorpsgek en de bal naar hem toegegooid”, zegt Gendringen-voorzitter John Freriks. ,,Terwijl die man alleen vroeg of hij wat beter kon gaan fluiten. En onze grensrechter noemde hij kalf.”

Volledig scherm Gendringen-OBW de grensrechter van Gendringen heeft het aan de stok met de scheidsrechter. © theo kock persfotografie