Nieuws Gemist? Drama op station legt treinverkeer plat; dit zijn de tips van superbespaarder Mirjam

ONRUST OM GLUURDER | Hij bevredigde zichzelf openlijk op het strand. En was vermoedelijk dezelfde persoon die een moeder met dochters vanuit de bosjes bespiedde. Worden zonaanbidders bij de geliefde zwemplas de Bisonbaai in Ooij geplaagd door een vieze man? Lees meer.



RENKUMER OPGEPAKT OM FRAUDE CORONASTEUN | De FIOD heeft dinsdag vijf mannen aangehouden in een onderzoek naar fraude met coronasteun voor bedrijven, onder wie een man uit Renkum.



KONING NAAR ARNHEM | Koning Willem-Alexander opent woensdagochtend 8 juni in Arnhem het Elaad Testlab voor elektrische voertuigen en de bijbehorende laadinfrastructuur.



BRUG VOOR DURFALS | Wie van uitdagingen houdt, moet naar Tsjechië. Daar opent vrijdag de langste voetgangersbrug ter wereld. Niet voor watjes. Bekijk de beelden.

DRAMA GELDERMALSEN | De vader die maandag zijn vrouw en zoontje in Geldermalsen zou hebben omgebracht is afgelopen nacht aangehouden. De man is bij Paderborn aangehouden. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. De politie meldt ook dat de twee dodelijke slachtoffers (een vrouw en een minderjarige jongen) op het adres woonden.



VRIENDIN VERTELT | Ksenia Kroesen is een goede vriendin van de omgekomen moeder is kapot van het verlies. Ze vertelt uitgebreid wie de 38-jarige Anna voor haar was. ,,Misschien is het goed dat er nu een bericht komt wie Anna echt was.” Lees haar verhaal.



WAAROM? | Er zijn sterke aanwijzingen dat in Geldermalsen maandag sprake was van gezinsmoord. Waarom besluit iemand gezinsleden om te brengen? ‘De dader ziet zichzelf vaak als bron voor het geluk van het héle gezin.’



VERSLAPT DE AANDACHT VOOR OEKRAÏNERS? | Waar tot voor kort de oorlog in Oekraïne steevast de nieuwskoppen bepaalde, lijkt het conflict steeds meer op de achtergrond te raken. Inmiddels verblijven zo’n vijfduizend vluchtelingen uit Oekraïne in Gelderland, blijkt uit cijfers uit het Centraal Bureau voor Statistiek. Is de interesse voor hen afgenomen?



ERNSTIG VERBRANDE TRUCKER JOS KRIJGT 2,5 TON | Vier mannen zijn veroordeeld tot lange celstraffen voor hun betrokkenheid bij een vrachtwagenbrand in Doesburg, in de nacht van 19 op 20 augustus in 2020, die bijna fataal af liep. De destijds 46-jarige chauffeur, die lag te slapen in zijn truck, verbrandde voor zo’n 70 procent en overleefde het inferno ternauwernood. Ook is de geëiste schadevergoeding van 250.000 euro, volledig toegekend door de rechtbank. Lees meer.



NEC-ICOON IS ER KLAAR MEE | Edgar Barreto stopt na dit seizoen met voetballen. De 37-jarige middenvelder is niet te spreken over de houding van NEC en wacht een gesprek met de clubleiding niet af om zijn toekomst te bepalen.



DIT ZIJN DE TEGENSTANDERS VAN S10 | Zeventien landen strijden vanavond in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival om tien startplekken in de finale van zaterdag. S10 bindt de strijd aan met Moldavische zigeuners, Noorse wolven en de topfavoriet uit Oekraïne. Onze songfestivalverslaggever Alexander van Eenennaam weegt de inzendingen.



DORP ROUWT OM ESMEE (19) EN ILSE (18) | Met grote verslagenheid wordt gereageerd op het overlijden van Esmee (19) en Ilse (18). Ze hadden nog een heel leven voor zich, maar een noodlottig ongeval werd ze fataal. Alblasserdam is in rouw gedompeld, de ouders zijn kapot van verdriet. ,,We zijn er allemaal stil van.”



ZITMAAIERBENDE | Een Brabantse bende zou op grote schaal landbouwvoertuigen hebben gejat door het hele land. Met het nodige machtsvertoon lichtte de politie dinsdagochtend zeven mannen van hun bed. Ze zouden tientallen keren hebben toegeslagen.



DRIVE-THRU IS TE LAAG | Een vrachtwagenchauffeur heeft dinsdagmiddag rond 13.00 uur voor een flinke schade gezorgd bij de Burger King aan de Van Andelstraat in Waalwijk. Zijn vrachtwagen bleek te hoog voor de drive-thru.



EN DAT IS DRIE | Redelijke prijs, goede kwaliteit, dat mag je verwachten bij alle restaurants met een Bib Gourmand. Restaurant Groenewoud in Nijmegen hoort daar nu ook bij. Het is de derde eetgelegenheid in de stad met zo’n ‘Bib'. Lees meer en bekijk hieronder of er een restaurant met een Bib Gourmand bij jou in de buurt zit.

DÁÁAG DAGJE EFTELING | Grote teleurstelling bij de leerlingen uit de eerste en tweede klas van het Dominicus College in Nijmegen. Hun uitje naar de Efteling gaat niet door. Dat hoorden ze maandagochtend, een dag voor het geplande schoolreisje.



DRAMA OP STATION LEGT TREINVERKEER PLAT | Door een incident op het spoor van het centrale station in Nijmegen hebben er vanmiddag urenlang geen treinen kunnen rijden van en naar Nijmegen. Hulpdiensten rukten dinsdagmiddag uit naar een spoorwegongeval op het spoorwegstation in Nijmegen. Brandweer, ambulances, politie en traumaheli zijn gealarmeerd. Een persoon is door een trein aangereden.



GIRO-UPDATE | Tom Dumoulin is het grootste slachtoffer geworden van de Etna-etappe die werd gewonnen door Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe). Op dag 4 van de Giro kunnen de klassementsambities van Dumoulin bij het oud-vuil. Mathieu van der Poel verloor zijn roze trui aan Juan Pedro López, terwijl Lennard Kämna de etappe won.



SUPERBESPAARDER MIRJAM DEELT HAAR TIPS | Mirjam Geerards (47) haalt vaak gratis producten uit de supermarkt. En ook op andere vlakken heeft ze zo haar manieren om de kosten in de hand te houden. Wij hebben een duur abonnement omdat we ook sportkanalen willen. Dan bel ik ze één keer per jaar en zeg: ik ben vaste klant en zie dat het ergens anders goedkoper kan. Kunnen jullie mij wat moois aanbieden?’’



