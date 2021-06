Nieuws Gemist? Drama voor Gesink in Touretappe vol valpartijen en 5-jarige overleden na ongeluk in zwembad

ORANJE-KATER De ontnuchtering is groot een dag na de roemloze afgang van het Nederlands elftal op Euro 2020. Bondscoach Frank de Boer moet vrezen voor zijn baan. Intussen is er in buitenlandse media leedvermaak over de wanprestatie van Oranje: ,,Weer een klap voor de Nederlandse fans en voor een nationaal team vol talent, maar zonder karakter.’’



CORONA-UPDATE Voor de tweede keer in drie dagen zijn er geen sterfgevallen door corona gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen 72 uur is het overlijden van slechts één persoon geregistreerd. Tussen zondagochtend en maandagochtend kreeg het RIVM 580 meldingen van positieve tests. Het is de derde achtereenvolgende dag dat dit aantal onder de zeshonderd uitkomt. Lees bij in ons liveblog corona.



Als je bent gevaccineerd, hoe weet je dan dat je ook beschermd bent tegen de ziekte? Dat kun je laten testen. Wat heb je eraan? Wij zochten het uit. Lees hier meer.

DOCHTER VAN BUREN ONTDEKT BRAND De politie onderzoekt een brand bij een woning in Doetinchem. In de nacht van zondag op maandag vatte een houtopslag in een achtertuin vlam. De dochter van de buren ontdekte de brand en waarschuwde de bewoners. Lees meer.



5-JARIGE OVERLEDEN NA ZWEMONGELUK Een kind van 5 jaar dat eind vorige week ernstig gewond raakte bij een ongeluk in een zwembad op een vakantiepark bij Dordrecht, is aan haar verwondingen overleden. Het kind werd die dag met spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk in het bassin.



JORAN IN ‘HEL OP AARDE’ Joran van der Sloot is terug in de ‘hel op aarde’. Hij is samen met vier andere gevangenen overgeplaatst van de Juliaca-gevangenis naar de zwaarbeveiligde Challapalca-gevangenis in Peru. Hij ging daar eerder in hongerstaking vanwege mishandeling en de middeleeuwse omstandigheden.

LEEGLOOP-ALARM Minister van Onderwijs Arie Slob is niet onder de indruk van de kritiek dat hij te weinig doet om het lerarentekort aan te pakken. Scholen in grote steden in het westen van het land, maar ook in Arnhem en Nijmegen, klagen over leegloop van docenten. ,,Ze vragen om meerjarige afspraken, maar die hebben ze al’’, zei hij vandaag tijdens een werkbezoek in Arnhem.



VERMIST Mocht de sinds vrijdag vermiste Samuël Boujadi (22) uit Bunschoten, zoals wordt aangenomen, inderdaad hebben geprobeerd het Italiaanse meer van Bracciano over te zwemmen, dan nam hij een groot risico en lijkt de kans dat hij nog levend wordt gevonden vrijwel nihil. Dat denkt reddingsdeskundige Martin Hoogvlag. Lees hier meer.



AGENT MEEGESLEURD Een Arnhemmer moet twee maanden de cel in voor het meesleuren van een agent tussen de deuren van zijn auto na een geweigerde blaastest. Het incident gebeurde dit voorjaar in Lisse, pal voor het gemeentehuis.

Minister Arie Slob (Onderwijs) was vandaag onder meer te gast bij groep 8 van de Willibrodusschool in Herveld.

TOUR-UPDATE: DRAMA VOOR GESINK De Tour de France zit er na amper drie etappes al op voor Robert Gesink. De Achterhoeker in dienst van Jumbo-Visma kwam al vroeg in de derde rit ten val en moest volgens de wedstrijdorganisatie opgeven. Dat is voor Jumbo-Visma een flinke aderlating.



De Touretappe van vandaag kende ook in de finale enkele valpartijen. Tim Merlier won uiteindelijk de sprint en onze landgenoot Mathieu van der Poel behield de gele trui.



Opmerkelijk: de vrouw die zaterdag in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk op 45 kilometer van de finish een massale valpartij veroorzaakte, houdt intussen nog altijd de gemoederen bezig. Ondanks de klacht die ASO al indiende, is de vrouw nog steeds niet geïdentificeerd - laat staan gevonden.



Bekijk de reactie van Thijs Zonneveld op het grote aantal valpartijen:

