Nieuws gemist? Dreigende situatie rond John van den Heuvel en Douwe Bob verwacht alweer een kind

DREIGENDE SITUATIE | De arrestatie op de A2 vanmiddag volgde op een dreigende situatie rond misdaadjournalist John van den Heuvel, die wordt beveiligd door de politie. Dat zeggen meerdere politiebronnen tegen deze site. ,,Het leek alsof hij werd achtervolgd, dus is er alarm geslagen.”

INCIDENT BIJ KAAG | Forum voor Democratie ligt onder vuur na een incident bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag. Een 29-jarige Amsterdammer werd gisteravond opgepakt nadat hij met een brandende fakkel bij het huis van de D66-leider opdook. Hij uitte kort daarvoor in een filmpje kritiek op het World Economic Forum, het platform in Davos waarover Forum de laatste weken geregeld kritiek uit.

VIEZE GEUR | Agenten hebben woensdag een voordeur met een stormram geforceerd omdat ze geen contact kregen met de bewoner en een vieze geur uit de brievenbus kwam. Ze stuitten in het Arnhemse huis op een gangenstelsel van dozen en andere spullen.

Volledig scherm Agenten zijn binnengevallen in een Arnhemse woning omdat het stonk en de bewoner al een tijd niet was gezien. Ze moesten in het huis door een gangenstelsel van dozen en andere voorwerpen kruipen. © Politie

WEER POLITIEK IN | Rita Verdonk wordt de running mate van Richard de Mos bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. ,,Rita spreekt net als wij de taal van de gewone mensen in de straat en lost graag problemen op”, zegt De Mos.

AANGIFTE TEGEN NEUROLOOG | Een voormalig neuroloog van het Nijmeegse ziekenhuis CWZ weigert een advies te herzien over een slachtoffer van een verkeersongeluk. De bestuurster is sinds het ongeval in 2005 arbeidsongeschikt, maar krijgt door het advies geen letselschade uitbetaald. Zij heeft nu aangifte gedaan tegen de neuroloog en het ziekenhuis.

NEC GAAT NAAR HUIS | NEC breekt het trainingskamp in Spanje per direct af vanwege coronarisico’s. De eredivisieclub is achter de inmiddels gesloten poorten van het Golf Resort in Alhaurín El Grande bezig de reis naar Nijmegen van zaterdag te vervroegen.

CORONA BIJ VITESSE | Ook Vitesse breekt het trainingskamp in Portugal af. Bij de Arnhemse club zijn enkele gevallen van corona opgetreden. De club heeft daarop besloten vervroegd naar huis terug te keren.

SPIJT | Rapper Boef heeft spijt van zijn deelname aan een campagne van het kabinet om jongeren te informeren over het coronavirus. Het geld dat hij heeft verdiend aan deze campagne wil de 28-jarige rapper nu doneren aan een goed doel. Dat laat hij vandaag weten op Instagram.

WEER VADER | Nog geen maand nadat Douwe Bob vader is geworden van zijn eerste dochtertje, maakt de zanger vandaag bekend opnieuw vader te worden. Zijn ex Anouk is in verwachting van de kleine spruit. ‘We probeerden het bijna 3 jaar en het is bijna 5 maanden geleden dus toch gelukt.’

Volledig scherm Douwe Bob. © Brunopress