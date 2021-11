Nieuws gemist? Drie jonge doden bij ernstig ongeval en huis verdubbeld in prijs in half jaar

TEVREDEN OVER STAPAVOND Burgemeesters in de regio zijn tevreden over het verloop van de eerste stapavond waarbij alle kroegen en restaurants om 20.00 uur moesten sluiten. In Arnhem en Doetinchem moest worden ingegrepen. In de binnenstad van Doetinchem zijn gisteravond wel twee groepen jongeren met elkaar slaags geraakt. De politie heeft de rust hersteld; aanhoudingen zijn niet verricht.

DRIE DODEN (15, 16 en 16) BIJ ONGEVAL Bij een frontale botsing op de Heeklaan in Helmond tussen een auto en een ambulance zijn zaterdagnacht drie tieners overleden van 15, 16 en 16 jaar. De twee ambulancemedewerkers liepen lichte verwondingen op. In de auto is een lachgasfles aangetroffen, bevestigt een woordvoerder van de politie. Een vierde jonge inzittende raakte zwaargewond en is naar het Radboudumc gebracht.

GEWELD ROND HET VELD LAAIT OP Fakkels, blikjes en bekers bier die op het veld worden gegooid, vechtpartijen op de tribune. Rellen in het Nijmeegse Goffertpark, charges van de Mobiele Eenheid buiten GelreDome in Arnhem. In en rond de stadions laait het voetbalgeweld dit seizoen telkens weer op. De autoriteiten lijken verrast. Waarom blijft het misgaan?

Volledig scherm Bij de rellen na de wedstrijd NAC-NEC zondagavond in Breda, raakten acht agenten gewond. Zes relschoppers werden na afloop gearresteerd. © Pix4Profs

JONGETJE (4) OVERLEDEN OP A4 Door een botsing tussen twee auto’s op de A4 bij Hoofddorp is een 4-jarig jongetje overleden. In één auto zat een gezin met twee jonge kinderen; zij zijn allen gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Het jongetje is later aan zijn verwondingen overleden. Een 26-jarige Almeloër was vermoedelijk betrokken bij het ongeval en is aangehouden.

HUIS VOOR 3 TON MEER IN DE VERKOOP Aan de Dorpsstraat in Diepenveen (gemeente Deventer) staat sinds vorig weekeinde een pand te koop dat in maart van dit jaar een vraagprijs had van 375.000 euro en voor 380.000 euro is verkocht. Nu is de vraagprijs 695.000 euro. ,,Echt? Dat is niet normaal. Dit zegt vooral wat over de gekte op de huizenmarkt.”