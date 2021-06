Nieuws gemist? Drugslab gevonden bij grens met Duitsland en Nijmeegse horeca wil Vierdaagsefeesten doorzetten

TERUG OP HET OUDE NEST | Lasse Schöne keert terug bij NEC. De Deense middenvelder, die afgelopen winter een terugkeer bij SC Heerenveen verkoos boven een rentree in Nijmegen, is een dienstverband van twee jaar overeengekomen met de nieuwbakken Eredivisionist. Schöne speelde in het verleden al 125 officiële wedstrijden in het shirt van NEC. De 51-voudig Deens international speelde in het verleden ook voor De Graafschap, Ajax en Genoa.

Volledig scherm Lasse Schöne in zijn vorige periode bij NEC © Heracles Almelo NEC

'GEEN RUST MEER OP POSBANK’ | Het is veel te druk geworden in de natuur op de Veluwezoom, verzuchtten vier natuurorganisaties uit Renkum, Rheden en Wageningen onlangs. De rust moet terugkeren, de natuur is geen pretpark. Luc Berris, bestuurder Gelderland en Utrecht van Natuurmonumenten, de eigenaar van onder meer de Posbank, denkt daar anders over: ‘Wen er maar aan, het gaat niet meer rustig worden’.

DRUGSLAB GEVONDEN EN GESLOTEN | Een arrestatieteam van de politie heeft maandagmiddag een inval gedaan in een een woning aan de Eltenseweg in Beek, op de grens met Duitsland. Agenten ontdekten in de woning een ruimte waar voorheen een drugslab was gevestigd. De 44-jarige bewoner van het pand is aangehouden. De gemeente Montferland besloot het pand direct te sluiten.

Volledig scherm Het huis aan de Eltenseweg in Beek waar de politie een inval heeft gedaan. © DG

UNIVERSITEITSGEBOUW VOLGELOPEN MET RIOOLWATER | Het nog nieuwe onderwijsgebouw Maria Montessori van de Radboud Universiteit heeft flinke waterschade opgelopen door de hoosbuien vorige week donderdag. Een vloeroppervlakte van 3000 vierkante meter kwam blank te staan. Waarschijnlijk is het gebouw overspoeld met rioolwater. ,,Ontlasting zat tegen de deuren”, melden medewerkers. Het ruikt volgens de facilitair manager ‘niet overal even fris meer’.

‘ALTERNATIEVE VIERDAAGSEFEESTEN KUNNEN DOORGAAN | Horecaondernemers in de Nijmeegse binnenstad vinden dat de gemeente in april te vroeg een streep door de Vierdaagsefeesten heeft gehaald. Nu de coronacijfers dalen en maatregelen verdwijnen, zien zij nog steeds mogelijkheden om over zes weken een feest te bouwen. De horecaondernemers pleiten ervoor om de alternatieve Vierdaagsefeesten alsnog door te laten gaan.

Volledig scherm Foto van de zomerfeesten in 2019 © Gerard Verschooten

POLDERVAART KOMT NIET NAAR DOETINCHEM | De Graafschap heeft maandag zonder succes bij FC Groningen een verbeterd bod uitgebracht om trainer Adrie Poldervaart los te weken. De Groningse club wenst niet mee te werken met een vertrek van de assistent-trainer naar de Achterhoek. De Doetinchemse eerstedivisionist gaat nu op zoek naar een andere kandidaat.

ACHTERHOEKSE SCHRIJVER OVERLEDEN | Peter Müller, beter bekend onder zijn pseudoniem A.L. Snijders, is vanochtend op 83-jarige leeftijd overleden. Dit laat zijn uitgever AFdH Uitgevers weten. De schrijver blonk uit in het door hem zelf bedachte genre van het Zeer Korte Verhaal. Hij had columns of schreef korte verhalen voor onder andere het Parool, de Standaard en het programma de Avonden. Hij won voor zijn oeuvre in 2019 de prestigieuze Constantijn Huygens-prijs.

LAVELOZE POOL SLAAPT TWEE WEKEN IN AUTO IN ARNHEM | Bewoners van de Arnhemse wijk Schuytgraaf zochten naar hulp voor een Poolse arbeidsmigrant die sinds twee weken in zijn auto lag te verpieteren op een parkeerplaats nabij het winkelcentrum. De man blijkt gescheiden te zijn en enorme hoeveelheden alcohol te drinken. Uiteindelijk wordt er hulp voor hem gevonden. Maandag aan het einde van de dag brengt een ambulance de man naar het ziekenhuis.

Volledig scherm De Poolse man bivakkeerde al twee weken in een auto in de Arnhemse wijk Schuytgraaf. © DG