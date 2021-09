Nieuws gemist? ‘Drugsopa’ Jack zou met kleindochter (15) in cocaïne handelen en Luuk de Jong in basis bij Barca

DAG 1,5 METER 25 september eindigt de 1,5 metersamenleving, maar bij bijna alles is straks een coronatoegangsbewijs nodig. Mondkapjes hoeven alleen nog op in de trein en het vliegtuig, maar het nachtleven blijft grotendeels op slot. En bij grote concerten binnen mag de zaal voor driekwart gevuld worden.



VOLLE GELDERSE STADIONS Bij Vitesse, NEC en De Graafschap zijn ze blij dat vanaf 25 september de voetbalstadions weer volledig gevuld mogen worden met supporters. Het betekent Extra inkomsten, maar mogelijk ook problemen met het horecapersoneel en de coronacheck.

Volledig scherm Bij een steekpartij op het station in Cuijk is een jongen zwaargewond geraakt. © SK-Media

DRIE GEWONDEN BIJ STEEKPARTIJ Eén van de slachtoffers is zwaargewond geraakt bij het incident, aan het einde van de middag nabij het station in Cuijk. Hij is in zijn nek en arm geraakt. Op de trappen voor het station ligt een grote plas bloed. De jongeman is met een ambulance onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gereden.

DE BENDE VAN ‘OPA’ JACK De 68-jarige ‘opa’ Jack uit Arnhem die aan het hoofd zou hebben gestaan van een hennepbende met verschillende wietplantages, was volgens justitie ‘bijna dag en nacht’ bezig met criminele activiteiten. De Arnhemmer zou niet alleen met hennep in de weer zijn geweest, maar ook cocaïne hebben gedeald vanuit zijn woning. Dat deed hij volgens justitie samen met zijn vrouw en 15-jarige kleindochter.

NOODBEVEL NA NACHT VOL AUTOBRANDEN In de Edese wijk Veldhuizen geldt vanaf vanavond een noodbevel. Ook het cameratoezicht wordt uitgebreid. Mensen die zich tijdens dit noodbevel niet aan de regels houden, plegen een misdrijf. De maatregel is een antwoord op de reeks autobranden in de wijk afgelopen nacht.

POSBANK OP SLOT Natuurgebied De Posbank gaat in de toekomst helemaal dicht voor auto’s en motoren. Dit is de keuze die Natuurmonumenten en de colleges van de gemeenten Rheden en Rozendaal vandaag hebben gemaakt. Zij zetten daarmee de toon, maar het is nog niet helemaal zeker of hun plannen doorgaan. Of het ervan komt, hangt af van de gemeenteraden en de ledenraad van Natuurmonumenten.

Volledig scherm De forensische recherche doet in februari 2020 onderzoek in de woning van de omgebrachte Marjolein. © ANP

CEL VOOR DODEN MARJOLEIN Rhedenaar mishandelde zieke vriendin Marjolein tot de dood erop volgde, nu moet hij 12 jaar de cel in. De rechtbank Gelderland heeft Toon H. (30) veroordeeld voor het doden van zijn vriendin Marjolein Bosch (35) uit Eerbeek. De man uit Rheden krijgt een gevangenisstraf van twaalf jaar.



BOEREN BOOS OVER VERGUNNINGPLAN ‘Het lijkt wel of de regering op een burgeroorlog uit is.’ Met die woorden reageert boerenvoorman Mark van den Oever op het advies van de landsadvocaat om boeren hun vergunning af te pakken om zo de stikstofcrisis op te lossen. ‘Jongens in Urk beelden goed uit wat er aan de hand is in dit land’.

Volledig scherm Een geagiteerde Urker mept de microfoon uit de handen van Powned-verslaggever Reuter © Screenshot Powned

REPORTER BEKOGELD Powned-verslaggever Jamie Reuter is tijdens een reportage op Urk door een jongen bekogeld met eieren. Ook sloeg een wat oudere Urker de microfoon uit haar handen terwijl hij riep: ,,Wegwezen, anders ga je de haven in!’’ Reuter bevroeg gisteren op Urk een aantal bewoners over de bizarre verkleedactie die zaterdag plaats vond op het voormalige eiland. Daarbij ging een aantal jongeren verkleed als nazi’s over straat, ‘ludiek’ jacht makend op een deel dat zich had uitgedost met een jodenster.



LUUK IN BASIS BARCA Met Achterhoeker Luuk de Jong in de basis begint FC Barcelona om 21.00 aan de Champions League-kraker tegen Bayern München. Ook Nederlanders Frenkie de Jong en Memphis Depay staan in de basis bij de Spanjaarden. In Camp Nou is Michael Oliver uit Engeland de scheidsrechter. Volg het duel in ons liveblog!

